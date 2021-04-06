«Символ величия духа»: как советские лётчики пожертвовали собой ради спасения жизни берлинцев

6 апреля 1966 года советские лётчики Борис Капустин и Юрий Янов увели истребитель Як-28П с отказавшими двигателями от жилых кварталов Берлина. Офицеры отказались катапультироваться и направили машину на озеро Штёссензее в британской оккупационной зоне. Таким образом, экипаж боевого самолёта ценой своих жизней предотвратил жертвы среди гражданского населения. В СССР, Восточном и Западном Берлине высоко оценили самопожертвование Капустина и Янова. В память об их подвиге в Германии появилось несколько мемориалов.

55 лет назад советские лётчики капитан Борис Капустин и старший лейтенант Юрий Янов погибли в Берлине, пилотируя истребитель-перехватчик Як-28П с двумя отказавшими двигателями. В момент полного отключения силовых агрегатов машина пролетала над жилыми кварталами немецкого города.

Осознавая высокий риск гибели гражданского населения, офицеры решили увести самолёт в безлюдную местность. В результате Як-28П вылетел за пределы Восточного Берлина и рухнул в озеро Штёссензее, в подконтрольном британским войскам секторе. Капустин и Янов погибли, а обломки истребителя были впоследствии изучены западными государствами.

Як-28П на тот момент являлся новейшим двухместным самолётом советской оперативно-тактической авиации. Впрочем, как отмечают эксперты, инцидент 6 апреля 1966 года не оказал какого-либо серьёзного влияния на дальнейшее развитие программ ВВС СССР.

«Обломки конструкций и полуразрушенное оборудование упавшего самолёта представляли определённый интерес для США и Великобритании, но ничего по-настоящему ценного они не могли узнать. В любом случае, потеря Як-28П никак не повлияла на восприятие Капустина и Янова как героев, которые пожертвовали собой», — пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, проходивший службу в Группе советских войск в Германии.

«Летает уверенно, в воздухе инициативен»

Борис Капустин и Юрий Янов служили в 668-м авиационном полку 24-й воздушной армии ВВС СССР, которая дислоцировалась в небольшом городке Финов (земля Бранденбург). До этого они проходили переподготовку в Новосибирске, где выпускались Як-28П.

6 апреля 1966 года офицерам было поручено перегнать два таких истребителя на аэродром вблизи города Цербст (земля Саксония-Анхальт), где располагалась база 35-го истребительного авиаполка советских ВВС. Капустин был назначен командиром звена, второй самолёт пилотировали их товарищи Владимир Подберёзкин и Николай Лобарев.

Як-28П считался уникальным по меркам 1960-х годов боевым самолётом. Машина заслужила высокие оценки лётчиков ПВО за превосходную тяговооружённость и способность уничтожать противника на малых высотах, причём как на догонных, так и встречных курсах.

Ещё одна изюминка самолёта — радиолокационный прицел «Орёл-Д», позволявший обнаруживать и уничтожать цели в задней и в передней полусферах. Стрельба по противнику велась ракетами с радиолокационными и тепловыми головками самонаведения.

Однако при всех преимуществах Як-28П являлся весьма прихотливым и сложным в пилотировании истребителем. По требованию военных специалисты ОКБ Яковлева постоянно дорабатывали самолёт. В момент инцидента с Капустиным и Яновым как раз проводились испытания усовершенствованной серийной версии Як-28П.

Капустин был достаточно опытным пилотом. На конец 1965 года его общий налёт на боевых машинах составлял 1285 часов, в том числе 247 часов на Як-28. Начальство оценивало капитана как уверенного и высокопрофессионального лётчика.

«Подготовлен к боевым действиям днём и ночью при установленном минимуме погоды с малых, больших высот и из стратосферы на сверхзвуковой скорости. В качестве инструктора подготовлен днём и ночью при установленном минимуме погоды. Летает уверенно, в воздухе инициативен», — говорилось в тексте аттестации при выдвижении Капустина на должность заместителя командира эскадрильи.

Юрий Янов, выполнявший в паре с Капустиным функции штурмана, также считался хорошо подготовленным лётчиком. Общий налёт старшего лейтенанта составлял 1030 часов, на Як-28 — 185 часов. В характеристике молодого офицера отмечалось, что в воздухе он «спокоен и инициативен».

Истребитель-перехватчик Як-28П

© Wikimedia commons / U.S. Air Force

Как отметил профессор Дипломатической академии МИД РФ, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров, именно личные и профессиональные качества Капустина и Янова сыграли решающую роль в инциденте над Берлином.

«Настоящие воины и защитники тем и отличаются, что всегда готовы сделать тяжёлый моральный выбор, пойти на осознанный риск, пожертвовать собой ради спасения мирных граждан. Именно это и сделали наши лётчики», — подчеркнул Винокуров.

«Высоты для катапультирования не хватило»

Спустя 10 минут после взлёта у Як-28П, который пилотировали Капустин и Янов, отказал первый двигатель, а потом и второй. Подобное в авиации происходит редко, так как обе силовые установки представляют собой автономно работающие друг от друга агрегаты.

Причиной ЧП с истребителем, как установила комиссия по расследованию происшествия, послужил «конструктивно-производственный дефект». Как пояснили эксперты, период холодной войны характеризовался большим количеством авиационных инцидентов. Угроза крупномасштабного конфликта вынуждала потенциальных противников спешить с поставками в войска новых типов боевых самолётов. В результате далеко не все образцы техники получали надлежащий уровень инженерно-технического обеспечения.

Отказ двигателей на Як-28П произошёл на высоте порядка 4000 м. Капустин и Янов решили перезапустить силовые агрегаты с помощью системы автономного запуска и кислородной подпитки, но эта попытка не принесла результата.

Капустин приказал Янову катапультироваться, но штурман заявил, что покинет кабину только вместе с командиром. Кроме того, старший лейтенант осознавал, что его катапультирование нарушит аэродинамику истребителя, усложнив его управление.

Между тем перед глазами лётчиков раскинулись жилые кварталы Восточного Берлина — лётчики случайно оказались прямо над столицей ГДР.

Как отмечает Винокуров, Капустин и Янов осознавали высокую вероятность гибели гражданского населения Берлина при катапультировании. К тому же Як-28П летел с почти полными топливными баками.

Офицеры надеялись найти безлюдную местность и катапультироваться, но на выбор подходящей локации времени было немного.

В итоге на пикирующем истребителе советские лётчики пересекли границу Западного Берлина, рассчитывая утопить Як-28П в озере Штёссензее, успев при этом покинуть кабину. Однако реализовать такой план было практически невозможно — катапультные кресла истребителя могли сработать только на высоте более 150 м.

Западный Берлин времён холодной войны

AFP

«Я работал на 25-этажном здании. В 15 часов 45 минут из мрачного неба вылетел самолёт. Я увидел его на высоте примерно 1,5 тысячи метров. Машина начала падать, затем поднялась, вновь падала и вновь поднималась. И так трижды. Очевидно, пилот пытался выровнять самолёт», — описывал попытки советских лётчиков справиться с управлением Як-28П один из очевидцев катастрофы в Западном Берлине.

С большим трудом Капустин и Янов смогли поднять Як-28П над расположенной перед озером дамбой, но следом за этим самолёт начал стремительно терять высоту и упал в воду.

«Ради спасения жизней гражданского населения Берлина наши лётчики приняли решение предпринять все возможные меры, чтобы увести падающий самолёт от жилых построек. Но пока выполнялись манёвры, машина оказалась на высоте, непригодной для катапультирования», — прокомментировал обстоятельства подвига советских офицеров Сергей Суворов.

«Предотвратили огромную катастрофу»

Британцы под различными предлогами отказали советской стороне в доступе к месту катастрофы и начали операцию по подъёму обломков Як-28П с целью их дальнейшего изучения. Кроме того, бывшие союзники затянули решение вопроса с передачей тел лётчиков.

Прощание с героями состоялось в Восточном Берлине. С воинскими почестями Капустин был похоронен в Ростове-на-Дону, а Янов — в Вязьме (Смоленская область). 10 мая указом президиума Верховного Совета СССР оба офицера были награждены орденами Красного Знамени посмертно.

В честь погибших лётчиков в Германии появилось несколько мемориалов, а на мосту озера Штёссензее — памятная табличка.

«6 апреля 1966 года, советские пилоты — капитан Борис Владимирович Капустин и старший лейтенант Юрий Николаевич Янов, направили свой неисправный боевой самолёт в озеро Штёссензее и погибли. Этим самоотверженным поступком они предотвратили огромную катастрофу в близлежащем жилом квартале. Эта табличка чтит память жертвы советских солдат, как символа человечности в годы холодной войны», — гласит надпись у озера.

Мемориальная табличка в честь подвига советских лётчиков на мосту озера Штёссензее

© Wikimedia commons / Konstantin Er

Литературным памятником подвига Капустина и Янов является баллада поэта Роберта Рождественского «Огромное небо». В ней говорится о том, что советские лётчики осознанно пожертвовали собой ради спасения тысяч жизней берлинцев.

«Мелькают кварталы,

но прыгать нельзя...

«Дотянем до леса! —

решили друзья. —

Подальше от города

Смерть унесём.

Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем,

пускай мы погибнем, но город спасём!»

Впоследствии слова «Огромного неба» были положены на музыку. Посвящённую героизму Капустина и Янова песню исполняли такие известные артисты как Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль и Юрий Гуляев.

Поступок советских лётчиков высоко оценили и в ФРГ. Не зная ещё всех обстоятельств происшествия, бургомистр Западного Берлина, будущий федеральный канцлер ФРГ Вилли Брандт заявил, что офицеры ВВС СССР предотвратили «катастрофу».

«Мы можем исходить из предположения, что оба они в решающие минуты сознавали опасность падения в густонаселенные районы и повернули самолёт в сторону озера Штёссензее. Это означало отказ от собственного спасения. Я это говорю с благодарным признанием людям, предотвратившим катастрофу», — сказал Брандт.

Мемориал советским лётчикам в авиамузее Эберсвальде-Финов

© Wikimedia commons / Ralf Roletschek

Как считает Сергей Суворов, героический поступок Капустина и Янова развеивает распространённый на Западе миф о том, что советские войска в Германии находились в статусе «оккупантов» и «угнетателей». По словам эксперта, большинство жителей ГДР с теплотой относились к военнослужащим СССР, осознавая, что советская армия дорожит безопасностью мирных жителей.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Винокуров. Он подчеркнул, что группа советских войск находилась в Германии прежде всего для сдерживания агрессивных планов НАТО в Восточной Европе, защиты ГДР и Советского Союза.

«Советские войска находились в рамках международных соглашений... Мы никому не угрожали, и поступок Капустина и Янова это лишний раз подтверждает. Их подвиг является историческим уроком для всех поколений, символом величия духа наших военнослужащих», — подытожил Винокуров.