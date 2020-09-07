«Особое впечатление произвели танки и самоходная артиллерия»: 75 лет со дня проведения парада союзных войск в Берлине

75 лет назад в центре Берлина прошёл парад войск союзников, ознаменовавший завершение Второй мировой войны. В нём приняли участие представители сухопутных сил СССР, США, Великобритании и Франции. Отношения между союзниками уже становились натянутыми, и главнокомандующие западных государств под различными предлогами отказались от личного участия в параде. Тем не менее на мероприятии присутствовали многие высокопоставленные военачальники, представлявшие страны — члены антигитлеровской коалиции. По словам экспертов, проведённый в освобождённом советскими войсками Берлине и принятый маршалом Георгием Жуковым парад стал символом той решающей роли, которую СССР внёс в разгром нацистской Германии.

7 сентября 1945 года в Берлине состоялся парад войск союзников. Он подчеркнул ту роль, которую объединение неоднородных в идеологическом плане государств сыграло в разгроме Третьего рейха и его сторонников. При этом парад стал одним из последних масштабных мероприятий стран — членов антигитлеровской коалиции, которые были проведены совместно.

Подготовка к параду

4 мая 1945 года, сразу после освобождения Берлина от нацистов, советские войска прошли торжественным маршем по площади у Бранденбургских ворот. А 24 июня 1945 года гитлеровские знамёна были брошены к основанию Мавзолея В.И. Ленина в ходе Парада Победы на Красной площади в Москве.

Вторая мировая война приближалась к завершению, и у маршала Георгия Жукова появилась идея провести парад союзнических войск в Берлине. Военачальник считал, что такое мероприятие окажет мощное идеологическое воздействие как на немецкое население, так и на западных союзников. Иосиф Сталин замысел Жукова полностью одобрил. Тогда идея была доведена и до главнокомандующих войсками союзников. Те её также поддержали.

Местом проведения мероприятия был выбран участок Шарлоттенбургского шоссе (ныне — улица 17 Июня) в берлинском парке Тиргартен — от колонны Победы до Рейхстага и Бранденбургских ворот, а дата установлена на 7 сентября 1945-го.

«Официальное решение о проведении парада было принято 30 августа 1945 года на заседании союзной комендатуры Берлина», — рассказал RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Парад Победы союзных войск 7 сентября 1945 года. Советские военнослужащие на зрительской трибуне.

© Waralbum.ru

Однако в ходе обсуждения западными военачальниками будущего парада с политическим руководством своих стран возникли заминки. Георгий Жуков в своих воспоминаниях подчеркнул, что, согласно изначальным договорённостям, парад должны были принимать главнокомандующие войсками Советского Союза, США, Великобритании и Франции. Однако когда подготовка парада вышла на решающую стадию, главнокомандующие западных союзников сообщили, что по разным причинам не смогут прибыть в Берлин, назначив вместо себя для участия в мероприятии уполномоченных генералов. О происходящем было доложено в Москву.

«Они хотят принизить политическое значение парада войск стран антигитлеровской коалиции. Подождите, они ещё не такие будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимания на отказ главкомов и принимайте парад сами, тем более что вы имеете на это прав больше, чем они», — привёл в своих воспоминаниях Жуков слова Сталина.

Парад союзных войск

Как и было запланировано, парад состоялся 7 сентября 1945 года. В нём принимали участие штурмовавшие Берлин советские части, а также дислоцировавшиеся в западных оккупационных секторах города американские, английские и французские подразделения.

«Объехав войска, построенные для прохождения торжественным маршем, я произнёс речь, в которой были отмечены исторические заслуги советских войск и экспедиционных сил союзников. Наша пехота, танкисты и артиллеристы прошли в безукоризненном строю. Особо внушительное впечатление произвели танки и самоходная артиллерия. Из союзных войск лучшей строевой подготовкой отличились английские войска», — писал в своих воспоминаниях Жуков.

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После того как советский маршал объехал построившиеся для участия в параде подразделения, началось торжественное прохождение войск. Командовал парадом английский генерал Эрик Нейрс.

Руководящий состав армий западных союзников на параде также представляли командующий 3-й американской армией генерал Джордж Паттон, заместитель главнокомандующего английскими оккупационными войсками генерал Брайан Робертсон, командующий французскими оккупационными войсками в Германии и на Рейне генерал армии Мари-Пьер Кёниг, другие высокопоставленные военные. Прибыла на парад и группа конгрессменов США.

Первым по площади прошёл маршем советский сводный полк 248-й стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной гвардейской армии, отличившийся при штурме столицы Третьего рейха. За советскими военнослужащими шли французские — сводный полк 1-й пехотной дивизии, в состав которого вошли альпийские стрелки, колониальные войска и партизаны. За французами маршировал сводный полк 131-й британской пехотной бригады, а замыкали торжественное шествие подразделения 82-й авиадесантной дивизии США.

Парад Победы союзных войск 7 сентября 1945 года. Сводный полк 248-й стрелковой дивизии на Шарлоттенбургском шоссе (ныне улица 17 Июня) в берлинском парке Тиргартен. Командовал полком Герой Советского Союза подполковник Георгий Ленёв.

© Waralbum.ru

Вслед за колоннами пехоты на площадь выехала бронетанковая техника союзников. По Александерплац прошли 24 средних крейсерских танка А34 Comet, три десятка самоходок Sexton и бронемашин Daimler Mk II из состава 7-й танковой дивизии Великобритании, шесть средних танков, 24 бронетранспортёра и 24 бронемашины Вооружённых сил Франции, а также 32 американских лёгких танка M24 Chaffee и 16 бронемашин М8 Greyhound.

«Главной изюминкой состоявшегося в тот день парада стала демонстрация нового советского тяжёлого танка ИС-3 в количестве 52 штук. О том, что они произвели очень сильное впечатление на союзников, вспоминал маршал Жуков. По легенде при виде тяжёлых советских танков западные офицеры даже начали нервничать», — отметил Михайлов.

После прохождения техники военные оркестры исполнили гимны своих стран. За парадом сил союзников наблюдали около 20 тыс. немецких зрителей.

Советские танки на параде 7 сентября 1945 года в Берлине

© Imperial War Museums/Wikipedia

Сентябрьский парад стал последним крупным военным мероприятием союзников по антигитлеровской коалиции.

«Парад 7 сентября символизировал, во-первых, сам факт окончания Второй мировой войны: агрессия исходила из Берлина — и в Берлине войну «закрыли». Во-вторых, мероприятие стало финальной точкой в деятельности антигитлеровской коалиции и напоминанием о том, что, несмотря на разные идеологии и интересы, союз между Западом и СССР всё же состоялся и все его участники сделали свой вклад в победу», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, союзнические отношения в рамках антигитлеровской коалиции серьёзно трансформировали мировой порядок — благодаря им возникли Ялтинско-Потсдамская система и ООН.

«К сожалению, в дальнейшем эгоистические интересы Запада оказались превалирующими, и сохранить добрые партнёрские отношения не удалось», — заметил эксперт.

Шаповалов также назвал символичным тот факт, что, несмотря на попытки понизить статус парада со стороны западных государств, СССР всё равно представлял маршал Жуков.