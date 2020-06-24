«Олицетворял триумф советского народа»: как проходил первый Парад Победы 24 июня 1945 года

75 лет назад на Красной площади состоялся исторический парад, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии приняли участие около 35 тыс. военнослужащих и 1850 единиц боевой техники. По словам историков, парад подвёл черту в войне с Германией и напомнил всему миру о ведущей роли, которую сыграла в разгроме нацизма Красная армия. То, что со временем праздничные парады на Красной площади превратились в традицию, по мнению экспертов, свидетельствует о преемственности поколений и сохранении памяти о подвигах предков.

24 июня 1945 года согласно приказу Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами СССР Иосифа Сталина на Красной площади в Москве был проведён Парад Победы. По словам экспертов, торжественное мероприятие подвело черту под разгромом нацизма и символизировало собой возникновение новой геополитической реальности.

«Нужно подготовить и провести особый парад»

Иосиф Сталин принял решение о проведении Парада Победы 15 мая 1945 года, вскоре после капитуляции гитлеровской Германии.

«Верховный главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему наши соображения о параде в ознаменование победы над гитлеровской Германией, при этом указал: «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нём будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск», — вспоминал заместитель начальника Генерального штаба генерал армии Сергей Штеменко.

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По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, руководство СССР имело полное моральное право проводить Парад Победы в Москве с учётом ведущей роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии. Кроме того, смотр стал своеобразным символом возникновения новых геополитических реалий биполярного мира.

«Военные просили на подготовку два месяца, но Сталин дал им только один, так как СССР нужно было планировать военную кампанию против Японской империи на Дальнем Востоке», — рассказал эксперт.

24 мая 1945 года Генштаб передал Сталину свои предложения по проведению Парада Победы. Верховный главнокомандующий решил провести его 24 июня. Командующим фронтами были направлены телеграммы, содержавшие указания сформировать для участия в смотре сводные полки по 1059 человек в каждом. Личный состав надлежало отобрать из числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имевших боевые ордена.

Помимо десяти сводных полков фронтов, к параду готовились сводный полк Военно-морского флота, а также слушатели военных академий, курсанты военных училищ и войска Московского гарнизона.

Пропуск на Парад Победы

© Wikimedia commons / КГБ СССР, 1945

По словам историков, к подбору будущих участников парада командование подходило скрупулёзно. Учитывались боевые награды, мужество и мастерство, проявленные во время войны. Кроме того, принимались во внимание и внешние данные. Например, командование 1-го Белорусского фронта отбирало кандидатов среди молодых людей в возрасте до 30 лет и ростом не менее 176 см.

Уже на стадии комплектования численность личного состава сводных полков возросла до 1465 человек.

Учитывая масштабы мероприятия и сжатые сроки его подготовки, у организаторов возник ряд трудностей. Если курсанты и слушатели академий занимались строевой подготовкой постоянно, то прибывшие в начале июня в Москву фронтовики привыкли к совершенно другим задачам. Кроме того, участников войны нужно было разместить, обеспечить питанием и одеть. На пошив парадного обмундирования нового образца были брошены все мощности швейных фабрик Москвы и Подмосковья. И уже к 20 июня данная задача была выполнена.

Московские военные строители совместно с сотрудниками художественно-производственных мастерских Большого театра изготавливали для сводных полков штандарты оригинальной конструкции. На дубовое древко крепили серебряный венок, обрамлявший золотую звезду, и горизонтальный штырь с алым бархатным полотнищем штандарта. Общая масса конструкции составляла около 10 кг, поэтому для переноски штандартов продумали специальные портупеи.

© Архив Минобороны России

Строевые занятия проводились на Центральном аэродроме им. М.В. Фрунзе. Продолжались они по 6—7 часов в день. К тренировкам привлекались офицеры роты почётного караула. С одиночной строевой подготовкой помогали военнослужащие дивизии им. Ф.Э. Дзержинского.

Именно будущие участники Парада Победы стали первыми в СССР военнослужащими, награждёнными недавно учреждённой медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

22 июня 1945 года был подписан приказ Сталина о проведении парада. Принимать его было поручено заместителю Верховного главнокомандующего маршалу Георгию Жукову, а командовать смотром должен был маршал Константин Рокоссовский.

«Дань памяти героям»

Проведению Парада Победы не помешал даже сильный дождь. В 9 часов 45 минут на Мавзолей поднялись члены Политбюро ЦК ВКП(б) во главе со Сталиным. К этому времени на трибунах уже собрались депутаты Верховного Совета, сотрудники наркоматов, учёные, деятели культуры, иерархи Русской православной церкви и иностранные дипломаты.

Ровно в 10 часов из ворот Спасской башни на Красную площадь выехал на белом коне Георгий Жуков.

«Грянули мощные и торжественные звуки столь дорогой для каждой русской души мелодии «Славься!» М.И. Глинки. Затем сразу воцарилась абсолютная тишина, раздались чёткие слова команды командующего парадом Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского», — написал маршал Жуков в своих мемуарах.

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Пять минут спустя Жуков начал объезд войск и поздравление народа СССР с победой над Германией. После этого прозвучал государственный гимн в исполнении 1400 музыкантов и грянули 50 залпов артиллерийского салюта.

Торжественный марш открыл Константин Рокоссовский, за ним двинулась группа юных барабанщиков — воспитанников 2-й Московской военно-музыкальной школы и сводные полки фронтов, а также Военно-морского флота. Движения войск сопровождал гигантский оркестр.

«Кульминационной частью парада стал момент, когда особая рота вынесла и бросила двести германских знамён к основанию Мавзолея. Одним из первых было брошено знамя элитной 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», — рассказал Александр Михайлов.

По словам военного историка Юрия Кнутова, сотни германских знамён собирали в Германии сотрудники Смерша.

Парад Победы 24 июня 1945 года

РИА Новости

© Сергей Лоскутов

После того как германские знамёна упали к подножью Мавзолея, снова заиграл оркестр. На Красную площадь вышли части Московского военного округа, сводный полк Наркомата обороны, слушатели военных академий и курсанты военных училищ. Замыкали шествие суворовцы.

За военнослужащими и курсантами двинулись расчёты зениток на автомобилях, батареи противотанковой и крупнокалиберной артиллерии, бронемашины, танки Т-34 и ИС, самоходные артиллерийские установки и другая техника. Всего, по словам историков, было задействовано около 1850 единиц военной техники. Авиационную часть парада из-за дождя пришлось отменить.

Всего торжества на Красной площади продолжались 122 минуты. В них были участвовали около 35 тыс. военнослужащих, включая 24 маршала, 249 генералов и 2536 других офицеров.

В 23 часа со ста аэростатов было запущено в воздух около 20 тыс. ракет. 25 июня в Большом Кремлёвском дворце состоялся приём в честь участников парада.

Почтовая марка, выпущенная в честь Парада Победы 24 июня 1945 года

© Wikimedia commons / V. Andreyev

Военные парады Победы в дальнейшем проводились в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. С 1995 года парады в честь Дня Победы стали ежегодными.

«24 июня 1945 года была подведена черта под разгромом гитлеровской Германии, а также подчёркнута ведущая роль Красной армии в победе над нацизмом. Впрочем, нужно сказать, что в 1945 году в том, чей вклад был основным, никто даже не сомневался. Проведение парада победителей в Москве для всего мира выглядело закономерно. Он олицетворял триумф советского народа. Парады же в наши дни — это дань памяти героям и символ преемственности поколений в нашей стране», — подытожил Юрий Кнутов.