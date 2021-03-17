«Я на службе»: пять лет назад в боях за Пальмиру погиб Герой России Александр Прохоренко

Пять лет назад, 17 марта 2016 года, в Сирии при исполнении воинского долга в боях за Пальмиру погиб старший лейтенант Сил специальных операций Вооружённых сил РФ Александр Прохоренко. Находясь в тылу боевиков, он вёл корректировку ударов авиации. Однако его позиция была раскрыта. Чтобы не попасть в плен, офицер вызвал огонь на себя. За героизм и мужество Александру Прохоренко посмертно было присвоено звание Героя России.

17 марта 2016 года старший лейтенант Прохоренко, находясь в тылу боевиков ИГ*, обеспечивал наведение авиаударов по террористам близ Пальмиры в провинции Хомс. Однако его местоположение было обнаружено неприятелем. Спецназовец вынужден был вступить в схватку с боевиками, а когда понял, что выбраться из окружения не сможет, вызвал огонь на себя.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, 11 апреля 2016 года старшему лейтенанту Александру Прохоренко было присвоено звание Героя России посмертно.

«Обыкновенный мальчишка»

Александр Прохоренко родился 22 июня 1990 года в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области. Отец Александра — потомственный комбайнёр, мать работала в колхозе разнорабочей. По словам родителей, Саша рос обыкновенным ребёнком.

Александр Прохоренко

© Из семейного альбома

«Единственное, что Сашу отличало от других детей, — это активность, иногда чрезмерная. В резвые игры, особенно футбол, он мог играть до упаду. Кстати, в младенчестве папа его укачивал под шум какого-нибудь чемпионата, который транслировался по телевидению. А так… Обыкновенный мальчишка, шаловливый, небольшого роста, щупленький, с огромными чёрными глазами», — рассказывала мама Александра главному редактору районной газеты Наталье Гириной, которая сама родилась и выросла в селе Городки.

На присяге у двоюродного брата Александр Прохоренко решил, что будет военным. Через несколько лет он уже сам принял присягу

© Из личного архива семьи Прохоренко

После окончания школы с серебряной медалью Александр поступил в Оренбургское высшее зенитное ракетное училище, а затем был переведён в Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил России, которую окончил с отличием.

В подробности своей службы Александр старался родителей не посвящать, чтобы лишний раз их не беспокоить.

«Пытались спрашивать о работе, командировках, но он всегда отшучивался: «Меньше знаешь — лучше спишь». Вместе с супругой Катей они у нас последний раз были в августе прошлого года и обещали приехать на Пасху в 2016-м. А 19 марта раздался телефонный звонок с сообщением, что наш сын погиб. С той минуты оборвалась не только его жизнь, но и наша. Конечно, о том, что он был в Сирии, мы не знали», — поясняла его мама в том же интервью.

«Я на службе», — таким был последний статус, который опубликовал у себя на странице в «Одноклассниках» старший лейтенант Александр Прохоренко.

«Русский Рэмбо»

24 марта 2016 года Минобороны официально сообщило о гибели 25-летнего офицера Сил специальный операций Александра Прохоренко. А вскоре появились подробности его подвига.

Прохоренко был наводчиком — находясь в тылу противника, он координировал удары авиации.

Для мобильности и скрытости бойцы такой специальности уходят на задание с минимумом боевого снаряжения и проводят долгое время в ожидании и режиме радиомолчания, чтобы не обнаружить себя.

Наводчиков постоянно пытаются вычислить и уничтожить. По данным военных экспертов, террористы в Сирии платили не менее $50 тыс. за убийство такого специалиста.

К моменту своей гибели — 17 марта — Александр Прохоренко провёл в тылу врага целую неделю, координируя удары авиации по позициям боевиков. И всё это время террористы вели за ним охоту. Когда его окружили, спецназовец вступил в бой с противником, а затем, чтобы не попасть в плен, вызвал огонь на себя.

Мужеством и героизмом российского солдата восхитились и западные журналисты. Все мировые СМИ рассказали о подвиге Александра Прохоренко.

Александр Прохоренко

© Из личного архива

Британская Daily Mirror назвала Александра русским Рэмбо, а жители Франции даже стали присылать родственникам погибшего офицера свои семейные реликвии — награды отцов и дедов.

Также по теме Передавший свои награды семье Прохоренко француз: Я благодарю русский народ за их победу Гражданин Франции Даниэль Кутюр вслед за четой Маге передал семье погибшего в Сирии российского офицера Александра Прохоренко орден...

Сначала в российское посольство пришла бандероль от семьи Маге из Монпелье. Они просили передать семье Прохоренко награды их родственников времён Второй мировой войны. Это были орден Почётного легиона и Военный крест с бронзовой пальмовой ветвью, вручавшийся Силам свободной Франции.

Чуть позже орден Почётного легиона передал Даниэль Кутюр, житель города Агд. Эту награду получил его отец, участвовавший в антифашистском Сопротивлении. Затем супруги Флок из Бретани отправили родителям Александра награды, назвав поступок русского офицера подвигом мирового уровня.

Другие граждане Франции, как сообщало посольство, также выражали семье Прохоренко поддержку и сочувствие, пересылали деньги с просьбой купить на них подарок ребёнку, который ещё только должен был появиться на свет. Когда в январе Александр отправлялся в Сирию, его жена была беременна.

Свадьба Александра и Екатерины Прохоренко

© Из семейного альбома

Село хранило молчание

Через несколько дней после героической гибели Александра Прохоренко древняя Пальмира была освобождена.

Курдским ополченцам удалось договориться о передаче тела убитого офицера российской стороне.

5 мая в амфитеатре Пальмиры состоялся концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, посвящённый памяти павших защитников города, в том числе Александра Прохоренко.

В этот же день с военного аэродрома Чкаловский героя России с почестями проводили на его малую родину, в Оренбургскую область.

Похоронили Александра в его родном селе.

«Для всех гибель Саши стала большим потрясением. Жители Городков, не сговариваясь, объединились, защищая семью Александра в те дни от нас, назойливых журналистов, коих в тот роковой день туда съехалось едва ли не больше, чем самих жителей, — рассказывает RT журналист информационного агентства Orenday Наталья Русинова. — В день похорон они как будто кордоном стояли на страже. Оберегали близких. И этот кордон был крепче полицейского оцепления. Село хранило молчание. А когда стали бросать горсти земли, то каждый комочек земли, ударяясь о дерево, звучал как выстрел».

«То и дело от журналистов требовали отвернуть камеры, там не снимать, здесь, что их нервировало. Но время требовало предельной осторожности. Слишком много недругов появилось у Александра Прохоренко». Фрагмент из книги Михаила Фёдорова «Герои Сирии. Символы российского мужества».

Александр Прохоренко — младший, Александр Прохоренко — старший и Иван Прохоренко

© https://ok.ru/profile/527236819161

После похорон Александра его родственники закрылись от общения с журналистами и не дают никаких интервью. По словам журналиста Натальи Гириной, родители тяжело переживали гибель сына.

«Семья Прохоренко очень уважаемая в селе. Родители Александра — большие труженики, посвятившие себя колхозу. А их сыновья — достойное продолжение рода. Оба посвятили жизнь служению Родине», — рассказывает RT Гирина.

Иван, младший брат Александра, во время похорон, как рассказывали односельчане, поклялся пойти по его стопам. И сдержал слово. Он окончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации имени А.В. Василевского в Смоленске, в которой учился его старший брат Александр.

Экспозиция, посвящённая Александру Прохоренко, в краеведческом музее Городецкой средней школы

© Фото Натальи Гириной

В честь Прохоренко в разных городах страны и за рубежом названы улицы, установлены монументы и памятные доски. Имя Прохоренко теперь носит школа в родном селе Городки. Там открыт музей, куда родители Александра принесли все вещи сына. Местный поэт Александр Минаев посвятил земляку стихотворение, которое теперь звучит на всех районных патриотических мероприятиях:

Мы будем помнить юные глаза

И три звезды старлея на погонах.

Он подвигом своим всем всё сказал,

Мальчишка из Тюльганского района.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.