«Эффективный геополитический инструмент»: как Иностранный легион стал элитой французской армии
- Иностранный легион в Северной Африке
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9 марта 1831 года был создан Иностранный легион — особое подразделение французской армии, укомплектованное выходцами из других стран и предназначенное для решения военных задач за границей.
По словам историков, практика привлечения иностранцев для решения военных задач существовала во Франции столетиями. Например, французской короне служили подразделения, состоявшие из шотландцев и швейцарцев. В начале XIX века представители многих стран Европы служили в армии Наполеона Бонапарта, но после завершения великих войн они остались без дела.
«К началу 1830-х годов во Франции скопилось значительное количество выходцев из других государств, которые ранее участвовали в различных войнах на стороне официального Парижа либо бежали со своей родины, опасаясь политического или уголовного преследования. Зачастую это были люди, склонные к авантюризму, не располагавшие средствами к существованию и провоцировавшие разного рода беспорядки. Французским властям было необходимо направить их энергию в конструктивное русло», — рассказал в интервью RT действительный член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.
Как отметил в разговоре с RT руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, в то же самое время у официального Парижа возникла необходимость в добровольцах для кампании по завоеванию Алжира.
«Набрать людей для колониальных операций при отсутствии всеобщей воинской повинности было не так-то и легко. Вот и искали тех, кто готов был воевать за деньги», — пояснил эксперт.
По словам Андрея Кошкина, вскоре французские власти нашли единое решение для обеих проблем.
«9 марта 1831 года король Луи Филипп подписал указ о создании Иностранного легиона, который официально предназначался для действий исключительно за пределами континентальной Франции. Большую часть офицерского корпуса составили бывшие военнослужащие наполеоновской армии, а солдат набрали среди выходцев из Италии, Испании, Швейцарии, Польши и других европейских стран. Вскоре семь батальонов этих «легионеров» высадились в Алжире для подавления выступлений местного населения, недовольного французским вторжением», — рассказал Кошкин.
- Военнослужащий Иностранного легиона в 1852 году
- © Wikimedia Commons
Он подчеркнул, что в Иностранном легионе постепенно сложилась практика не интересоваться личностью рекрута, а также тем, почему он покинул родину. Тот, кто поступал на службу, мог фактически стать новой личностью, а те, кто выживали в боях, могли получить французское гражданство. При этом в первые десятилетия существования легиона условия службы в нём были не самыми лучшими по сравнению с другими частями французской армии. По словам Кошкина, у легионеров было низкое жалование, а медицинская служба и материально-техническое обеспечение были организованы хуже, чем в других пехотных подразделениях.
Как отмечают историки, в ходе алжирской кампании военнослужащие Иностранного легиона крайне жестоко обращались с местным населением, совершая массовые убийства, изнасилования и грабежи. Легионеры вырезали целые населённые пункты, поэтому, когда они попадали в плен к алжирцам, их, как правило, ожидала мучительная смерть под пытками.
Впрочем, Иностранный легион привлекали и к выполнению сугубо мирных задач. Его солдаты под огнём местных повстанцев прокладывали дороги, разбивали сады и строили новые города.
В 1854 году французское правительство перебросило значительную часть легионеров в Россию для участия в Крымской войне. Они сыграли важную роль при осаде Севастополя, но, столкнувшись с регулярной российской армией, легион понёс значительные потери.
В дальнейшем Иностранный легион участвовал в боевых действиях против Австрии и во французской интервенции в Мексике.
«Иностранный легион прославили события 30 апреля 1863 года, когда группу из нескольких десятков солдат атаковал двухтысячный отряд мексиканцев. Бой продолжался почти сутки. Последние трое легионеров, остававшиеся в живых, согласились сдаться в плен только на почётных условиях — с сохранением оружия», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.
В ходе Франко-прусской войны 1870—1871 годов Иностранный легион не сыграл заметной роли, однако его действия имели большое значение при разгроме Парижской коммуны. Вопреки законодательству легионеров ввели в Париж, где они разгромили коммунаров, окружив их укрепления с флангов.
- Солдаты Иностранного легиона в Марокко
- © Wikimedia commons
В конце XIX — начале XX веков Иностранный легион сделал серьёзный вклад в захват Францией Индокитая, Мадагаскара и Марокко. В Азии легионерам пришлось адаптироваться к ведению боевых действий в условиях джунглей, где многие из них скончались от инфекционных заболеваний.
«Элитное подразделение»
В годы Первой мировой войны солдаты Иностранного легиона сражались с немцами, совершив немало подвигов. При этом легион понёс значительные потери.
«В рядах Иностранного легиона некоторое время сражался будущий советский маршал Родион Малиновский. Он попал во Францию в составе экспедиционного корпуса Русской армии, а после его расформирования записался в легион», — рассказал Юрий Кнутов.
По словам военного историка Ивана Коновалова, после Гражданской войны в России бывшие солдаты императорской армии играли в Иностранном легионе важную роль.
«В эмиграции оказалось значительное число хорошо подготовленных российских военнослужащих, казаков, многие из которых решили продолжить военную карьеру в рядах легиона. Кстати, русские эмигранты участвовали в формировании кавалерии легиона, которая впоследствии была преобразована в оснащённые бронетехникой части», — рассказал эксперт в разговоре с RT.
На командных должностях в Иностранном легионе служил старший брат известного революционера Якова Свердлова и крестник Максима Горького генерал Зиновий Пешков, соратник президента Франции Шарля де Голля.
В годы Второй мировой войны Иностранный легион оказался разделён. Некоторые его подразделения сражались на стороне движения «Свободная Франция» Шарля де Голля, другие же подчинились коллаборационистскому режиму Виши, поддерживавшему нацистов.
- Генерал де Голль прибывает с визитом в расположение Иностранного легиона в Риме, 1944 год
- © Wikimedia commons
После завершения Второй мировой Иностранный легион участвовал в Индокитайской войне, пытаясь восстановить контроль Парижа над Юго-восточной Азией, однако, несмотря на отдельные успехи, эта кампания в целом оказалась для Франции провальной. В дальнейшем легион был задействован в попытках французских властей подавить национально-освободительные движения в Африке. Часть легионеров поддержала в 1961 году неудачное восстание расквартированных в Алжире частей против политики Шарля де Голля.
В наши дни численность Иностранного легиона составляет около 8 тыс. военнослужащих. Его части базируются в континентальной Франции, на островах Корсика и Майотта, в тихоокеанских и южноамериканских владениях Парижа, а также в ОАЭ. По словам экспертов, легион регулярно задействуется в операциях под эгидой ООН и НАТО.
«Существует расхожее мнение, что легионеры — это наёмники, но оно в корне неверно. Иностранный легион — элитное армейское подразделение Франции, которое просто укомплектовано выходцами из других стран. Если раньше легион действовал самостоятельно, то сегодня, как правило, он используется в составе сводных групп и соединений», — пояснил Коновалов.
- Солдаты французского Иностранного легиона
- Reuters
- © Benoit Tessier
Как рассказал в беседе с RT научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, в наши дни военнослужащие легиона задействованы в специальных операциях в тех африканских странах, где у Франции остаются стратегические интересы. В частности, они участвуют в антитеррористической операции на территории Мали.
«За годы своего существования Иностранный легион вырос в статусе от вспомогательной части колониальной пехоты до одного из наиболее элитных подразделений французской армии. В его состав входят мотопехотные, парашютно-десантные, бронекавалерийские подразделения. Он постоянно находится на острие внешней политики официального Парижа и действует там, где французские власти не считают нужным договариваться мирным путём. Это довольно эффективный геополитический инструмент, конкретное направление деятельности которого зависит от того, кто руководит Францией», — подытожил Андрей Кошкин.
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