«Эффективный геополитический инструмент»: как Иностранный легион стал элитой французской армии

190 лет назад во Франции был создан Иностранный легион — воинское подразделение, которое со временем стало одним из наиболее элитных в армии республики. Отличительная черта этого формирования — отсутствие французского гражданства у большинства рекрутов. Эксперты оценивают роль Иностранного легиона в истории неоднозначно. С одной стороны, легионеры неоднократно проявляли мужество, служа интересам официального Парижа, с другой — их часто обвиняли в жестокости по отношению к мирному населению в ходе операций по захвату суверенных территорий.

9 марта 1831 года был создан Иностранный легион — особое подразделение французской армии, укомплектованное выходцами из других стран и предназначенное для решения военных задач за границей.

По словам историков, практика привлечения иностранцев для решения военных задач существовала во Франции столетиями. Например, французской короне служили подразделения, состоявшие из шотландцев и швейцарцев. В начале XIX века представители многих стран Европы служили в армии Наполеона Бонапарта, но после завершения великих войн они остались без дела.

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«К началу 1830-х годов во Франции скопилось значительное количество выходцев из других государств, которые ранее участвовали в различных войнах на стороне официального Парижа либо бежали со своей родины, опасаясь политического или уголовного преследования. Зачастую это были люди, склонные к авантюризму, не располагавшие средствами к существованию и провоцировавшие разного рода беспорядки. Французским властям было необходимо направить их энергию в конструктивное русло», — рассказал в интервью RT действительный член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

Как отметил в разговоре с RT руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, в то же самое время у официального Парижа возникла необходимость в добровольцах для кампании по завоеванию Алжира.

«Набрать людей для колониальных операций при отсутствии всеобщей воинской повинности было не так-то и легко. Вот и искали тех, кто готов был воевать за деньги», — пояснил эксперт.

По словам Андрея Кошкина, вскоре французские власти нашли единое решение для обеих проблем.

«9 марта 1831 года король Луи Филипп подписал указ о создании Иностранного легиона, который официально предназначался для действий исключительно за пределами континентальной Франции. Большую часть офицерского корпуса составили бывшие военнослужащие наполеоновской армии, а солдат набрали среди выходцев из Италии, Испании, Швейцарии, Польши и других европейских стран. Вскоре семь батальонов этих «легионеров» высадились в Алжире для подавления выступлений местного населения, недовольного французским вторжением», — рассказал Кошкин.

Военнослужащий Иностранного легиона в 1852 году

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Он подчеркнул, что в Иностранном легионе постепенно сложилась практика не интересоваться личностью рекрута, а также тем, почему он покинул родину. Тот, кто поступал на службу, мог фактически стать новой личностью, а те, кто выживали в боях, могли получить французское гражданство. При этом в первые десятилетия существования легиона условия службы в нём были не самыми лучшими по сравнению с другими частями французской армии. По словам Кошкина, у легионеров было низкое жалование, а медицинская служба и материально-техническое обеспечение были организованы хуже, чем в других пехотных подразделениях.

Как отмечают историки, в ходе алжирской кампании военнослужащие Иностранного легиона крайне жестоко обращались с местным населением, совершая массовые убийства, изнасилования и грабежи. Легионеры вырезали целые населённые пункты, поэтому, когда они попадали в плен к алжирцам, их, как правило, ожидала мучительная смерть под пытками.

Впрочем, Иностранный легион привлекали и к выполнению сугубо мирных задач. Его солдаты под огнём местных повстанцев прокладывали дороги, разбивали сады и строили новые города.

В 1854 году французское правительство перебросило значительную часть легионеров в Россию для участия в Крымской войне. Они сыграли важную роль при осаде Севастополя, но, столкнувшись с регулярной российской армией, легион понёс значительные потери.

В дальнейшем Иностранный легион участвовал в боевых действиях против Австрии и во французской интервенции в Мексике.

«Иностранный легион прославили события 30 апреля 1863 года, когда группу из нескольких десятков солдат атаковал двухтысячный отряд мексиканцев. Бой продолжался почти сутки. Последние трое легионеров, остававшиеся в живых, согласились сдаться в плен только на почётных условиях — с сохранением оружия», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

В ходе Франко-прусской войны 1870—1871 годов Иностранный легион не сыграл заметной роли, однако его действия имели большое значение при разгроме Парижской коммуны. Вопреки законодательству легионеров ввели в Париж, где они разгромили коммунаров, окружив их укрепления с флангов.

Солдаты Иностранного легиона в Марокко

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В конце XIX — начале XX веков Иностранный легион сделал серьёзный вклад в захват Францией Индокитая, Мадагаскара и Марокко. В Азии легионерам пришлось адаптироваться к ведению боевых действий в условиях джунглей, где многие из них скончались от инфекционных заболеваний.

«Элитное подразделение»

В годы Первой мировой войны солдаты Иностранного легиона сражались с немцами, совершив немало подвигов. При этом легион понёс значительные потери.

«В рядах Иностранного легиона некоторое время сражался будущий советский маршал Родион Малиновский. Он попал во Францию в составе экспедиционного корпуса Русской армии, а после его расформирования записался в легион», — рассказал Юрий Кнутов.

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По словам военного историка Ивана Коновалова, после Гражданской войны в России бывшие солдаты императорской армии играли в Иностранном легионе важную роль.

«В эмиграции оказалось значительное число хорошо подготовленных российских военнослужащих, казаков, многие из которых решили продолжить военную карьеру в рядах легиона. Кстати, русские эмигранты участвовали в формировании кавалерии легиона, которая впоследствии была преобразована в оснащённые бронетехникой части», — рассказал эксперт в разговоре с RT.

На командных должностях в Иностранном легионе служил старший брат известного революционера Якова Свердлова и крестник Максима Горького генерал Зиновий Пешков, соратник президента Франции Шарля де Голля.

В годы Второй мировой войны Иностранный легион оказался разделён. Некоторые его подразделения сражались на стороне движения «Свободная Франция» Шарля де Голля, другие же подчинились коллаборационистскому режиму Виши, поддерживавшему нацистов.

Генерал де Голль прибывает с визитом в расположение Иностранного легиона в Риме, 1944 год

© Wikimedia commons

После завершения Второй мировой Иностранный легион участвовал в Индокитайской войне, пытаясь восстановить контроль Парижа над Юго-восточной Азией, однако, несмотря на отдельные успехи, эта кампания в целом оказалась для Франции провальной. В дальнейшем легион был задействован в попытках французских властей подавить национально-освободительные движения в Африке. Часть легионеров поддержала в 1961 году неудачное восстание расквартированных в Алжире частей против политики Шарля де Голля.

В наши дни численность Иностранного легиона составляет около 8 тыс. военнослужащих. Его части базируются в континентальной Франции, на островах Корсика и Майотта, в тихоокеанских и южноамериканских владениях Парижа, а также в ОАЭ. По словам экспертов, легион регулярно задействуется в операциях под эгидой ООН и НАТО.

«Существует расхожее мнение, что легионеры — это наёмники, но оно в корне неверно. Иностранный легион — элитное армейское подразделение Франции, которое просто укомплектовано выходцами из других стран. Если раньше легион действовал самостоятельно, то сегодня, как правило, он используется в составе сводных групп и соединений», — пояснил Коновалов.

Солдаты французского Иностранного легиона

Reuters

© Benoit Tessier

Как рассказал в беседе с RT научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, в наши дни военнослужащие легиона задействованы в специальных операциях в тех африканских странах, где у Франции остаются стратегические интересы. В частности, они участвуют в антитеррористической операции на территории Мали.