«Экономически выгодное предприятие»: как Франция оккупировала Алжир

190 лет назад началась французская оккупация Алжира. Североафриканская страна стала одним из ключевых заморских владений Парижа. Если в большинстве других своих африканских колоний французы исполняли преимущественно административные функции, то в Алжир массово переселялись выходцы из Европы, захватывавшие лучшие земли. Жители Алжира оказывали активное сопротивление оккупантам. По словам экспертов, ключевую роль в окончательном освобождении страны сыграла Вторая мировая война, которая привела к активизации национально-освободительного движения и привлекла в его ряды бывших солдат французской армии.

14 июня 1830 года началась массовая высадка французских войск в Алжире. Через три недели центральные власти страны капитулировали. Однако для того, чтобы подчинить себе всю территорию североафриканской страны, французам понадобилось несколько десятилетий.

Повод для войны

Как рассказал в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, в ХIХ веке у Алжира были «сложные и неоднозначные» отношения с официальным Парижем. Французы столетиями воевали и одновременно торговали с Северной Африкой. Кроме того, с конца XVIII столетия Алжир в кредит поставлял в революционную и наполеоновскую Францию хлеб, солонину и кожи. В результате у Парижа появились огромные долги. Однако посленаполеоновские власти отказались их отдавать. В ответ Алжир повысил налоги для работавшей на его территории французской компании. Отношения между Францией и Алжиром накалились.

Во время очередного выяснения отношений в 1827 году правитель Алжира Хусейн III в ответ на некорректные слова французского консула Пьера Деваля ударил того веером по лицу. Власти Франции восприняли это как оскорбление и направили к берегам Алжира флот, установивший трёхлетнюю морскую блокаду. Однако Хусейн III не стал более уступчивым, и официальный Париж пошёл на ещё более жёсткие меры.

Правитель Алжира бьёт веером французского консула

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Французский Алжир

«В 1830 году Франция отправила в Алжир весьма масштабную для своего времени военную экспедицию на ста военных и нескольких сотнях транспортных судов. Руководил ею граф Луи де Бурмон. Под его началом находились около 37 тыс. военных. Это более чем в два раза превышало численность регулярной алжирской армии без учёта племенных ополчений», — рассказал Андрей Кошкин.

14 июня 1830 года началась высадка французских войск на западном берегу полуострова Сиди-Феррух, примерно в 20 км от столицы. По словам экспертов, алжирская армия и быстро собранное ополчение дважды пытались выбить французов с занятых ими позиций, но потерпели неудачу. 4 июля французские войска взяли штурмом прикрывавший Алжир форт. Весь город оказался под прицелом их артиллерии. Это сделало бессмысленным дальнейшее сопротивление. 5 июля 1830 года Хусейн III капитулировал, передав французам артиллерию, флот и казну, и был выслан из страны.

Как писал в своей книге «История Алжира» историк-востоковед Роберт Ланда, «с вступления французской армии в столицу Алжира открылась совершенно иная эпоха в жизни страны — эпоха ускоренной модернизации и «европеизации» жизни общества, но в то же время также и ожесточённого сопротивления колониальной экспансии».

По словам Кошкина, французские оккупанты чрезвычайно жестоко вели себя по отношению к местному населению и очень быстро настроили его против себя. Только для того, чтобы взять под контроль окрестности столицы, французским войскам понадобилось около трёх лет. Однако с дальнейшим продвижением у них возникли ещё большие проблемы.

К концу 1840-х годов французы склонили к измене многих местных феодалов.

«В итоге практически вся территория Алжира оказалась под относительным контролем Парижа. Она была даже официально разделена на департаменты. А затем объявлена вечным владением Франции», — отметил Кошкин.

Орас Верне. Взятие Бона 27 марта 1832 года

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По словам эксперта, 1850-е годы были успешным временем для французских колонизаторов Алжира, которые создавали необходимую для себя инфраструктуру и покоряли то военной силой, то с помощью дипломатии пограничные племена.

«Но в 1864 году французы сами создали себе большую проблему: они приговорили арабского служащего к наказанию палками, считавшемуся в Алжире позорным. С этого события начались народные выступления, породившие целый каскад восстаний, продолжавшихся вплоть до начала 1880-х годов», — рассказал Кошкин.

По его словам, огромную роль в покорении Алжира и долговременном подавлении местного национально-освободительного движения сыграло созданное французскими властями в 1831 году специальное подразделение — Иностранный легион. В XIX веке в него массово набирали выходцев из зарубежных государств, не интересуясь их прошлым. Легионеров готовили выполнять любые задания в сложных климатических условиях.

«Полученный в алжирских пустынях опыт и жёсткие методы подготовки привели к тому, что именно Иностранный легион сыграл, по мнению многих историков, ключевую роль в успехах Франции в ходе Крымской войны 1853—1856 годов», — подчеркнул эксперт.

Период 1885—1930 годов оказался для французской администрации относительно спокойным. Проводимая в отношении местного населения жёсткая политика временно снизила протестную активность арабов и берберов.

«В большинстве своих колоний Париж ограничивался созданием французской администрации. Алжир был совсем другим делом. Это было не только крупнейшее из заморских владений Франции в XIX—XX веках, но и территория, которую французы активно осваивали в хозяйственном плане, на которую они массово переселялись», — рассказал в беседе с RT руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Французский Алжир

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Под различными юридическими поводами у местного населения забирали землю и передавали её европейскими колонистам. С 1850 по 1934 годы площадь угодий, перешедших в собственность европейцев (как французов, так и выходцев из Испании, Италии и других государств) увеличилась со 115 тыс. до 2 млн 463 тыс. гектаров.

Путь к независимости

В начале Второй мировой войны Алжир оказался под контролем установившегося в Южной Франции пронацистского режима Виши, возглавляемого маршалом Анри Петеном.

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«Алжир находился в центре североафриканских французских владений и занимал выгодное стратегическое положение — через него проходили кратчайшие коммуникации, связывающие Францию с колониями в Западной и Экваториальной Африке. В ноябре 1942 года в Северной Африке высадились войска союзников и начали победоносное наступление. На фоне распространения информации о победе Красной армии под Сталинградом на сторону антигитлеровской коалиции начали массово переходить французские войска в колониях. Алжир перешёл под контроль «Свободной Франции», — отметил в беседе с RT методист научного отдела Музея Победы Андрей Купарев.

По его словам, среди коренного населения Алжира вместе с антифашистскими начали распространяться и антиимпериалистические идеи. Многие местные жители получили военный опыт в рядах французской армии. Всё это способствовало росту национального самосознания и популярности идей независимости.

«8 мая 1945 года на фоне известий о разгроме нацизма алжирцы массово вышли на торжественные демонстрации, где начали звучать лозунги в поддержку суверенитета Алжира. Французские силовики стали применять оружие, разгоняя людей. В итоге демонстрации переросли в стихийное восстание. Официальный Париж бросил против повстанцев армию. Десятки тысяч людей были убиты без суда и следствия, многие населённые пункты уничтожены, несколько десятков местных политиков были приговорены к демонстративной смертной казни. Восстание было подавлено», — рассказал Андрей Кошкин.

Однако успех французов оказался ситуативным. В Алжире стали появляться подпольные и партизанские организации, выступавшие в поддержку независимости. В 1954 году они массово атаковали французские объекты, положив тем самым начало войне за независимость, продолжавшейся до 1962 года.

Акции протеста в Алжире

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По словам Андрея Кошкина, точное количество жертв Алжирской войны до сих пор является предметом дискуссий.

Потери французов оцениваются примерно в 25 тыс. военных и 30 тыс. мирных жителей, а потери алжирцев, по некоторым данным, достигли 150 тыс. участников боевых действий и 1,5 млн гражданских лиц.

«Франция фактически одержала в Алжире военную победу, но понесла жестокое репутационное и политическое поражение. Официальный Париж подвергся массовой критике мирового сообщества и собственных граждан», — рассказал эксперт.

В 1962 году по итогам переговоров и референдума Алжир обрёл независимость. Европейцы и сочувствовавшие колонизаторам местные жители вынуждены были покинуть страну.

«Для них это стало тяжёлым ударом. Ведь колонизация Алжира была экономически выгодным предприятием для французов и Франции в целом. И, как мы знаем, проблемы отношений как между официальным Алжиром и Парижем, так и между простыми алжирцами и французами до сих пор полностью не решены», — подытожил Андрей Кошкин.