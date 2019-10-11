«Классический империализм»: как вторая Англо-бурская война повлияла на вооружённые конфликты ХХ века

120 лет назад началась вторая Англо-бурская война за власть над богатейшими и стратегически важными территориями на юге Африки. Потомки голландских, французских и немецких колонистов выступили против попыток аннексии Лондоном Республики Трансвааль и Оранжевого Свободного Государства. Несмотря на военное и экономическое преимущество Великобритании, буры нанесли противнику несколько болезненных поражений. Тем не менее британские военные разбили основные силы республик и вынудили африканеров заключить с ними мирный договор. В ходе вооружённого конфликта англичане проводили карательные рейды, использовали тактику «выжженной земли» и отправляли местных жителей в концлагеря. Эксперты называют англо-бурскую войну «классическим империализмом», жертвами которого стали не аборигены, а белые колонисты.

11 октября 1899 года расположенные в Южной Африке Республика Трансвааль и Оранжевое Свободное Государство в ответ на попытки британской короны вмешаться в их внутренние дела и ограничить суверенитет объявили войну Великобритании. Проживавшие в республиках буры или африканеры (потомки белых колонистов из Голландии, Германии и Франции. — RT) нанесли ряд поражений английским войскам на начальном этапе вооружённого конфликта.

В дальнейшем британцы разбили армию Оранжевого Свободного Государства и основные соединения Трансвааля. В 1902 году буры заключили с Лондоном мирный договор, признав аннексию республик.

Буры в Южной Африке

Территория Южной Африки была издревле заселена скотоводческими народами готтентотов и собирателями-бушменами. В I тыс. н.э. их частично потеснили пришедшие с севера банту. В XVII веке южноафриканское побережье обрело важное стратегическое значение для ведущих европейских держав, поскольку мимо него проходил морской путь в Индию.

В 1652 году нидерландский мореплаватель Ян ван Рибек, работавший на Голландскую Ост-Индскую компанию, основал в районе мыса Доброй Надежды город Капстад. В нём останавливались европейские корабли, чтобы починить снасти и пополнить запасы продуктов.

Вскоре в Южную Африку начали массово переселяться голландские фермеры. За ними последовали выходцы из Германии и преследуемые на родине французские гугеноты. К 1700 году белые переселенцы контролировали земли на 50—70 км вокруг Капстада, а через 30 лет — примерно на 400 км.

Европейские колонисты использовали труд рабов, завезённых из Западной Африки и Азии. С экономической точки зрения Капская колония стала одним из наиболее успешных заморских владений европейских держав.

Экспансия Великобритании

В конце XVIII века Великобритания оккупировала Капскую колонию. В 1803 году голландцы восстановили контроль над Южной Африкой, однако три года спустя её снова захватили англичане. Согласно решению Венского конгресса, Капская колония окончательно перешла под власть Лондона.

Отношения между бурами и британцами стали натянутыми. Потомки белых поселенцев были возмущены тем, что англичане используют против них полицейские подразделения, набранные из представителей «цветного» населения. В 1820-е годы в Капской колонии было запрещено образование на голландском языке, единственным языком обучения и официального делопроизводства стал английский.

В 1834-м британцы отменили в Капской колонии рабовладение и стали запрещать бурам без согласования с администрацией вступать в контакт с племенами, проживавшими к северу от колонии. Фермерам к этому времени сильно не хватало пастбищ.

В ответ на политику британской администрации началось большое переселение буров на территории к северу от реки Вааль, известное как «Великий трек». Переселенцы основывали свои фермы на обширном плоскогорье, земли которого были плодородными, а климат — мягким. На территориях, с которых были оттеснены зулусы, буры основали республику Наталь, однако затем британская администрация присоединила её к Капской колонии.

Трекбур на равнине Карру. Художник Ч.Д. Белл

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Потомки голландцев, не желавшие иметь с англичанами ничего общего, отправились дальше на север. Там буры создали два новых государства: Трансвааль (Южно-Африканскую Республику) со столицей в Претории и Оранжевое Свободное Государство с центром в Блумфонтейне. Независимость первого была признана Великобританией в 1852 году, а второго — два года спустя.

В конце 1860-х годов на границе Капской колонии с бурскими республиками были обнаружены крупные залежи алмазов. Британский промышленник Сесиль Родс основал на этих землях свою «алмазную империю» De Beers. Англичане намеревались присоединить независимые бурские республики к своим колониальным владениям.

В 1877 году Великобритания объявила об аннексии Трансвааля, однако буры подняли восстание, вылившееся в первую Англо-бурскую войну. Потомки колонистов осаждали английские гарнизоны и уничтожали солдат в красной униформе. 28 января 1881 года буры разбили британские силы в битве у Лаингс-Нека. Лондон не хотел втягиваться в колониальную войну и в ходе переговоров признал право буров на самоуправление.

Повод для войны

В 1886 году в бурских республиках были обнаружены одни из крупнейших в мире месторождений золота. В Южную Африку хлынул поток британских золотоискателей, которых стали называть ойтландерами. Власти Трансвааля не мешали работе промышленников и старателей, однако установили для них специальный пятипроцентный налог, за счёт которого государство нарастило бюджетные доходы в 11 раз.

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В 1890 году на 125 тыс. буров (из которых около 30 тыс. имели избирательное право) в Трансваале приходилось порядка 200 тыс. ойтландеров. Вскоре британские золотоискатели заговорили о предоставлении им гражданских прав.

В 1895 году группа из нескольких сотен вооружённых наёмников Chartered Company, принадлежавшей Родсу, вторглась из Родезии в Трансвааль. Отрядом руководил британский колониальный чиновник Линдер Джеймсон, который планировал поднять в Трансваале восстание ойтландеров. Однако участники рейда были заблокированы бурами и вскоре сложили оружие. Рядовых наёмников отпустили, а старших офицеров и примкнувших к ним местных заговорщиков приговорили к тюремному заключению и штрафам.

После провала рейда Лондон начал готовиться к войне с бурами. Руководство бурских республик пошло на масштабные уступки ойтландерам, снизив финансовые пошлины и сроки получения ими избирательных прав. Однако эти шаги не устроили британские власти.

В августе 1899 года президент Трансвааля Пауль Крюгер согласился предоставить избирательное право всем британцам, прожившим в республике более пяти лет, однако потребовал от Лондона отказаться от вмешательства во внутренние дела буров и отвести войска от границы. Британцы не пошли на эти условия.

Если бы Трансвааль был морской державой... Карикатура начала англо-бурской войны в газете «Новое время» (Россия)

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Вторая Англо-бурская война

Война началась 11 октября. На следующий день войска Трансвааля и Оранжевого Свободного Государства перешли границу Капской колонии.

«Буры планировали повторить успех, достигнутый в первой войне, — предотвратить развёртывание британских войск и, достигнув успеха, сделать войну невыгодной для Британии», — рассказал в интервью RT академик Академии военных наук полковник запаса Андрей Кошкин.

Армия буров, насчитывавшая около 28 тыс. человек, успешно наступала на примерно равные ей по численности английские войска. Буры осадили ряд британских городов и разбили превосходившие силы противника в сражении у Магерсфонтейна. Кроме того, они заняли ряд населённых пунктов в Натале и блокировали корпус генерала Джорджа Уайта.

Попытки деблокировать окружённые гарнизоны закончились для англичан поражением в битве при Коленсо. Против 4,5 тыс. буров выступил британский корпус численностью 16,7 тыс. человек, однако англичане не провели в должной мере разведку и подготовку к боевым действиям. В итоге буры потеряли убитыми и ранеными около 50 человек, тогда как их противник — свыше тысячи.

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«После тяжёлых поражений начального этапа войны британские власти стали массово перебрасывать в Южную Африку войска, усилив их снятыми с кораблей артиллерийскими орудиями», — отметил Кошкин. Численность британского контингента достигла 120 тыс. человек, в дальнейшем она была доведена до 450 тыс.

В феврале 1900 года англичане разбили армию Оранжевого Свободного Государства. Несколько месяцев спустя потерпели поражения и основные соединения Трансвааля, пали Блумфонтейн и Претория.

«С лета 1900 года буры перешли преимущественно к партизанским действиям, в ходе которых сначала преуспели», — подчеркнул Кошкин.

По словам эксперта, британцы стали создавать небольшие карательные отряды и массово отправлять местное гражданское население в концентрационные лагеря.

«Это был первый полноценный опыт применения концлагерей в том виде и под тем названием, под которым мы их знаем сегодня», — заявил Кошкин.

«Использовалась тактика выжженной земли. У мирных жителей угоняли скот, сжигали фермы. Концлагеря, выжженная земля и карательные рейды — это то, что затем позаимствовал у британцев Адольф Гитлер», — подчеркнул эксперт.

Буры в британском концлагере

© Wikimedia commons / National Army Museum

По его мнению, Англо-бурская война существенно изменила представление современников о военном искусстве.

«Англичане полностью отказались от красных мундиров, окончательно сменив их на хаки. Штыковой бой и атаки кавалерии начали уходить в прошлое, уступив ведущие место плотному огню стрелкового оружия и артиллерии. Началось формирование снайперских и инженерно-сапёрных подразделений», — рассказал Кошкин.

По словам эксперта, «значительную роль в боевых действиях сыграли хорошо знакомые всем по фильмам о Великой Отечественной войне окопы».

Со своей стороны, научный сотрудник Института Африки РАН, кандидат исторических наук Александра Архангельская заявила в беседе с RT, что «в ходе Англо-бурской войны, словно в лаборатории, пробовалось то, что великие державы затем применили в ходе Первой и Второй мировых войн».

В сражениях на стороне буров принимали участие русские, немецкие, голландские, французские и американские добровольцы. Некоторое время «европейским легионом» командовал российский подполковник Евгений Максимов, получивший в ходе войны чин фехт-генерала.

Евгений Максимов

© Wikimedia commons

«В российской жизненной философии идея помощи угнетённым народам является незыблемой», — отметила Архангельская.

31 мая 1902 года буры подписали с британцами мирный договор, признав аннексию республик. Чтобы упрочить своё господство в регионе, восемь лет спустя британская корона создала Южно-Африканский Союз.

По словам Архангельской, вторая Англо-бурская война оказала существенное влияние на формирование будущей Южно-Африканской Республики в её современном виде.

В свою очередь, Андрей Кошкин назвал события 1899—1902 года «классическим империализмом».