8 января 1454 года Папа Римский Николай V подписал буллу, даровавшую Португалии эксклюзивное право на захват африканских земель к югу от Марокко. Документ ознаменовал начало европейской колонизации Чёрного континента, в результате которой из Африки были вывезены около 14 млн рабов. Эксперты называют португальскую колониальную администрацию «паразитарной общественной структурой», которая действовала в интересах и официального Лиссабона, и его партнёров — англосаксонских предпринимателей.

Португалия обрела независимость в XII веке. Огромное влияние на её развитие оказало географическое положение. Узкая полоса земли, вытянувшаяся вдоль Атлантического океана, оказалась на значительном удалении от основных конфликтных зон Европы, что позволило королевству динамично развиваться. В то же время нехватка свободной земли подтолкнула португальцев к освоению океана. Местное купечество процветало, а флот быстро стал одним из самых мощных в Европе.

Первые шаги

В 1394 году в семье португальского короля Жуана I родился третий сын, которого назвали Энрике. Шансы стать наследником престола у него были минимальны, однако Энрике оказался весьма честолюбив.

В 1415 году он, командуя португальскими войсками, одержал победу в битве при Сеуте. В результате португальская корона обрела мощную крепость в Северной Африке, однако сам город был разграблен, значительную часть его населения уничтожили. Допрашивая пленных, Энрике узнал, что к югу от Марокко расположены обширные богатые земли. Он начал добиваться от отца разрешения на проведение экспедиций, однако осторожный Жуан ему отказал.

Португальский невольничий корабль (раннее изображение)

© Миниатюра из Museum of the Forte da Ponta da Bandeira, Лагуш, Португалия

Только после смерти монарха Энрике смог убедить нового короля — своего брата Дуарте I — попытаться захватить Танжер. Но в этот раз португальцы были разбиты и Энрике вернулся домой, оставив в заложниках ещё одного своего брата — принца Фернандо, а также тысячи солдат. Отправляясь на родину, Энрике гарантировал марокканцам, что убедит короля вернуть им Сеуту, но затем сам отговорил старшего брата от обмена. Дуарте намеревался освободить пленного принца силой, но не успел, так как в 1438 году скончался от чумы. Фернандо умер в плену.

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Новым королём стал сын Дуарте Афонсу V, благосклонно относившийся к инициативам своего дяди. С лёгкой руки Энрике (больше известного в наши дни как Генрих Мореплаватель) португальские моряки в 1420—1430-е годы совершили несколько путешествий вдоль западного берега Африки. Так, преступник Жил Ианиш, уличённый в контрабанде рабов, чтобы заслужить милость властей, обогнул мыс Бохадур (территория современной Западной Сахары. — RT) и привёз оттуда для Энрике розы.

В 1441 году Антан Гонсалеиш и Нуну Триштан достигли мыса Кап-Блан и захватили там десять невольников. Ещё через год Нуну Триштан вывез 30 рабов с острова Арген. В 1446 году он высадился на территории современной Гвинеи-Бисау, но при попытке захвата рабов погиб. Его подчинённые вернулись в Португалию и доложили Генриху Мореплавателю об открытии новых богатых земель.

Успехи подопечных Энрике воодушевили Афонсу. У молодого короля сложились хорошие отношения с Папой Римским Николаем V — они вместе готовили крестовый поход против турок. Поэтому монарх смог легко убедить Святой Престол, пользовавшийся значительным авторитетом в вопросах международного права, одобрить африканские устремления Генриха Мореплавателя.

Генрих Мореплаватель

© Нуну Гонсалвиш

В 1452 году Папа Римский подписал буллу Dum Diversas, наделившую Афонсу V и его подданных правом захватывать и порабощать «сарацин и язычников». А 8 января 1454 года Николай V издал более детализированный документ — буллу Romanus Pontifex, даровавшую Португалии права на все африканские земли к югу от мыса Бохадур. При этом подданные Афонсу V официально могли не только торговать с Чёрным континентом и создавать на его территории свои колонии, но и обращать африканцев в рабство. Другим европейским странам путь в Африку без соответствующего разрешения португальского короля был заказан.

В 1455 году папа Николай V скончался, и новый крестовый поход не состоялся. Собранные королём Афонсу войска и флот отправились не на восток, а на юг. Генрих Мореплаватель до своей смерти в 1460 году успел пролоббировать государственный статус торговли рабами. А верный его заветам племянник Афонсу вскоре привёл к берегам Марокко 477 кораблей, перевозивших около 30 тыс. солдат. Португальцы захватили Арсилу, где уничтожили 2 тыс. местных жителей, включая женщин и детей, а 5 тыс. человек сделали рабами. 29 августа 1471 года пал Танжер. Португальский монарх Афонсу объявил себя королём Африки.

Африканская конкиста

Сын Афонсу Жуан II продолжил дело отца и двоюродного деда Энрике. Он отправил своих офицеров через Египет в Индию, чтобы выяснить у местных купцов, существует ли в принципе морской путь в Азию. Капитан Диогу Кан открыл устье Конго и достиг берегов современной Анголы, но скончался на обратном пути в Португалию. Сразу после этого мореплаватель Бартоломеу Диаш, который, предположительно, был сыном одного из приближённых Генриха Мореплавателя, двинулся на юг вдоль западного побережья Африки.

В 1488 году его экспедиция обошла мыс Доброй Надежды и оказалась в открытом океане, однако из-за недовольства экипажей была вынуждена вернуться. Тем не менее Диаш нашёл очередное подтверждение тому, что добраться до Азии, обогнув Африку с юга, вполне возможно. Вскоре эти выводы на практике подтвердил Васко да Гама.

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После того как португальцы закрепились в Индии, официальный Лиссабон решил плотно заняться Африкой, где до этого существовали лишь отдельные фактории. В 1568 году 14-летний португальский король Себастьян отправил бывшего генерал-губернатора Индии Франсишку Баррету в Юго-Восточную Африку с целью покорения обширной и богатой страны Мономотапа. Но там португальцев одолела малярия.

При этом командование экспедиционного корпуса решило, что местные жители пытаются их отравить, и, стремясь запугать африканцев, приказало их расстреливать, привязывая к пушкам. К большому удивлению завоевателей, эти меры в борьбе с болезнью оказались неэффективными.

Проникнув вглубь страны, португальцы обнаружили там золото и серебро, но долго не могли закрепиться на этих территориях из-за отчаянного сопротивления местного населения. Под контролем Португалии сразу оказалась только узкая прибрежная полоса и отдельные крепости-фактории на территории современного Мозамбика. В XVII веке португальцы попытались воспользоваться гражданской войной в Мономотапе и перейти в наступление, но достаточно долго не могли добиться решающего успеха. Только в 1752 году они официально объявили о создании колонии Мозамбик.

Капитан-губернатором Анголы в 1571 году был назначен внук Бартоломеу Диаша Антониу. В 1575—1576 годах он установил власть короны в разрозненных посёлках работорговцев и основал Луанду. В 1589 году Диаш-младший умер, а португальцы вскоре после этого втянулись в войну с государством Ндонго, армию которого окончательно разгромили в начале XVII века. Власти африканской страны подписали с португальской администрацией союзный договор, пойдя на серьёзные территориальные уступки. Однако вскоре власть в Ндонго перешла к принцессе Нзинге, которая ранее была послом на переговорах с колонизаторами и успела хорошо их изучить. Она взяла курс на вытеснение португальцев из Анголы, закрыла рынки рабов и начала переговоры о сотрудничестве с голландцами.

Война Нзинги с Португалией продолжалась около 30 лет. В 1657 году она официально заключила мир с губернатором, выторговав для своей страны достаточно неплохие условия — подобие протектората с широким самоуправлением. Только после смерти Нзинги Португалия смогла окончательно покорить Ндонго и продолжить экспансию вглубь Африки.

В Гвинее вплоть до конца XIX века португальские колонизаторы довольствовались контролем над побережьем с ключевыми портами. Они склоняли местных вождей к войнам, по результатам которых выкупали у них захваченных невольников. Правда, значительной части африканцев такая политика не нравилась. Только в середине XIX столетия местное население трижды пыталось захватить и разрушить город Бисау.

Колониальная система

Несмотря на отчаянное сопротивление африканцев, португальцы постепенно укрепили свои позиции на Чёрном континенте. Сначала король выделял земли в Африке в феодальную собственность капитанам и военачальникам, но это быстро приводило к тому, что центральная власть теряла над такими территориями контроль. Поэтому Лиссабон стал практиковать частую смену администрации колоний, а земельные концессии стали выдаваться не более чем на три поколения. Однако это, в свою очередь, привело к стремительному росту коррупции и дальнейшему ущемлению прав и свобод местных жителей.

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Существует миф о лояльном отношении португальцев к африканцам, связанный со значительным количеством смешанных браков. Однако историк Анатолий Хазанов в книге «Португальская колониальная империя. 1415—1974» объясняет, что истинной причиной браков португальцев с коренными обитательницами Чёрного континента была вовсе не толерантность, а практически полное отсутствие в Анголе, Мозамбике и Гвинее женщин из Европы, которые в условиях Африки обычно не выживали.

Любые разговоры о хорошем отношении Лиссабона к африканцам сводит на нет тот факт, что именно португальские работорговцы контролировали львиную долю атлантического невольничьего рынка. Даже в XIX веке на португальцев приходилось более 40% всех трансатлантических перевозок рабов. В целом, по оценкам историков, из Африки в Америку до середины XIX века доставили около 14 млн темнокожих невольников. Причём от одной до двух третей рабов, находившихся в трюмах кораблей, до пункта назначения не доезжали. Миллионы умерших от истощения и болезней людей работорговцы просто выбросили за борт.

Активное участие в португальском колониальном бизнесе принимали предприниматели англосаксонского происхождения. Лондон в своё время получил от Лиссабона серьёзные торговые преференции, поэтому британцы с выгодой для себя перекупали у португальцев не только рабов, но и золото, серебро, слоновую кость. Кроме того, они снабжали португальских колонистов всем необходимым. В конце XIX века, когда Португалия попыталась создать сухопутный коридор между Анголой и Мозамбиком, отношения Лондона и Лиссабона на время охладились. Однако затем наступила их полная реабилитация: в ХХ столетии Португалия пустила в свои африканские колонии британские и американские корпорации.

Историк и публицист Армен Гаспарян в беседе с RT отметил, что подобная модель колониализма была связана с уровнем развития капиталистических отношений в западном обществе.

«Пока пальма первенства принадлежала Лиссабону, он мог захватывать чужие земли и выкачивать из них ресурсы для себя, однако со временем он оказался в подчинённом положении по отношению к таким игрокам, как Англия и Франция», — рассказал эксперт.

Как отмечает в своей книге историк Анатолий Хазанов, Ангола и другие португальские колонии «несли на себе, таким образом, двойное бремя: они были вассалами вассала Англии».

«Грабительская политика европейских колонизаторов имела для них губительные последствия. Она подорвала развитие производительных сил, привела к истощению природных и людских ресурсов, обрекла их на полный экономический застой и деградацию», — пишет Хазанов.

Колониальная война Португалии в Африке в ХХ веке

© Wikimedia commons

По словам учёного, португальский колониализм стал историческим феноменом. Являясь «паразитарной общественной структурой», он продержался около 500 лет — «дольше, чем какая-либо другая форма колониализма, созданная европейскими державами». По мнению Хазанова, это было связано с подчинённым положением Португалии в мировой империалистической системе: она отказалась от самостоятельной политики, став объектом эксплуатации своих партнёров.

Такое положение сохранялось вплоть до 1960-х годов, когда португальские колонии в Африке подняли восстание. Лиссабон попытался удержать их силой, но после 13-летней кровопролитной войны был вынужден оставить Чёрный континент.

«Залогом первоначальных успехов Португалии был сильнейший океанский флот. Однако со временем «владычицей морей» стала Великобритания, и поэтому реальный контроль над делами в колониях постепенно перешёл к Лондону. И именно англосаксы стали самыми жестокими колонизаторами», — подвёл итог директор международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин.