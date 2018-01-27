«Столкновение миров»: 45 лет назад США проиграли войну во Вьетнаме

27 января 1973 года после четырёхлетних переговоров в Париже было подписано cоглашение «О прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме». Согласно документу, американские войска, потерявшие с 1965 года 58 тыс. человек, признали победу Демократической Республики Вьетнам и покинули территорию страны. Этот военный конфликт стал первым поражением в истории Америки. О том, почему, обладая огромным военным потенциалом, США проиграли войну небольшому государству, — в материале RT.

Франция в союзе с США

До начала Второй мировой войны Вьетнам входил в состав Французской колониальной империи. В военные годы на его территории сложилось национально-освободительное движение во главе с лидером Коммунистической партии Хо Ши Мином.

Опасаясь потери колонии, Франция отправила во Вьетнам экспедиционный корпус, которому под конец войны удалось частично восстановить контроль над южной частью страны.

Однако из-за упорного сопротивления партизан Франция не смогла подавить их движение и в 1950 году обратилась за материальной поддержкой к США. К тому моменту на севере страны образовалась независимая Демократическая Республика Вьетнам, управляемая Хо Ши Мином.

Тем не менее даже финансовая помощь США не помогла Пятой республике: в 1954 году после поражения Франции в битве при Дьенбьенфу Первая Индокитайская война была завершена. В итоге на юге страны была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам со столицей в Сайгоне, север же остался за Хо Ши Мином. Опасаясь усиления социалистов и осознавая шаткость режима Южного Вьетнама, США стали активно помогать его руководству.

Помимо финансовой поддержки президент Соединённых Штатов Джон Кеннеди принял решение направить в страну первые регулярные подразделения Вооружённых сил США (до этого там несли службу только военные советники). В 1964 году, когда стало понятно, что этих усилий недостаточно, Америка под руководством президента Линдона Джонсона приступила к полномасштабным военным действиям на территории Вьетнама.

На антикоммунистической волне

Одна из главных причин участия США во Вьетнамской войне — стремление остановить распространение коммунизма в Азии. После установления коммунистического режима в Китае американское правительство желало любыми средствами покончить с «красной угрозой».

На этой антикоммунистической волне в развернувшейся между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном президентской гонке 1960 года выиграл Кеннеди. Именно он представил самый решительный план действий по уничтожению этой «угрозы», отправив в Южный Вьетнам первых американских военных и к концу 1963 года истратив на ведение войны рекордные $3 млрд.

«Через эту войну произошло столкновение на мировом уровне между США и СССР. Вся военная мощь, которая была противопоставлена США, — это советское современное вооружение. В ходе войны столкнулись ведущие державы капиталистического и социалистического миров. На стороне США выступали Сайгонская армия и режим. Шло противостояние между коммунистическим севером и югом в лице Сайгонского режима», — пояснил RT доктор экономических наук, руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Владимир Мазырин.

Американизация войны

С помощью бомбардировок Севера и действий американских войск на юге страны Вашингтон рассчитывал истощить экономику Северного Вьетнама. Действительно, в ходе этой войны произошли самые сильные воздушные бомбардировки в истории человечества. С 1964 года по 1973 годы военно-воздушные силы США сбросили на территорию Индокитая около 7,7 млн тонн бомб и других боеприпасов.

Подобные решительные действия должны были, по расчётам американцев, заставить северо-вьетнамских лидеров пойти на заключение выгодного для США мирного договора и привести к победе Вашингтона.

Подбитый американский вертолёт во Вьетнаме

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«В 1968 году американцы с одной стороны согласились на ведение в Париже переговоров, но с другой стороны приняли доктрину американизации войны, которая выливалась в увеличение численности американских войск во Вьетнаме, — рассказал Владимир Мазырин. — Таким образом, 1969 год стал пиком численности американской армии, оказавшейся на территории Вьетнама, которая достигла полумиллиона человек. Но даже такое количество военных не помогло США выиграть эту войну».

Огромную роль в победе Вьетнама сыграла экономическая помощь Китая и СССР, предоставлявшего Вьетнаму самое совершенное вооружение. Для борьбы с американцами Советский Союз выделил около 95 зенитных ракетных комплексов «Двина» и более 7,5 тыс. ракет к ним.

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Также СССР предоставлял самолёты «МиГ», превосходившие по маневренности американские «Фантомы». В целом СССР ежедневно выделял на ведение военных действий во Вьетнаме 1,5 млн рублей.

Вклад в победу национально-освободительного движения на юге внесло и руководство Ханоя во главе с компартией Северного Вьетнама. Им удалось довольно умело организовать систему обороны и сопротивления, грамотно выстроить хозяйственную систему. К тому же и местное население во всём поддерживало партизан.

«После Женевских соглашений страна была разделена на две части. Но вьетнамский народ очень хотел соединиться. Поэтому Сайгонский режим, который был создан, чтобы противодействовать этому единству и создать единый проамериканский режим на юге, противостоял чаяниям всего населения. Попытки добиться своей цели исключительно с помощью американского оружия и созданной на его средства армии противоречили реальным устремлениям населения», — отметил Владимир Мазырин.

Американское фиаско во Вьетнаме

В тоже время в самой Америке ширилось массовое антивоенное движение, кульминацией которого стал так называемый «Поход на Пентагон», проходивший в октябре 1967 года. Во время этой акции протеста в Вашингтон съехалось до 100 тысяч молодых людей, выступавших за прекращение войны.

В армии же сами солдаты и офицеры всё чаще дезертировали. Многие ветераны страдали от психических расстройств — так называемого «вьетнамского синдрома». Будучи не в силах преодолеть психическое напряжение, бывшие офицеры кончали жизнь самоубийством. Очень скоро для всех стала понятна бессмысленность войны.

В 1968 году президент Линдон Джонсон заявил о прекращении бомбардировок Северного Вьетнама и намерении начать мирные переговоры.

Сменивший Джонсона на посту президента Соединённых Штатов Ричард Никсон начал свою предвыборную кампанию под популярным лозунгом «завершения войны почётным миром». Летом 1969 года он объявил о постепенном выводе некоторых частей американских войск из Южного Вьетнама. В то же время новый президент активно участвовал в Парижских переговорах о прекращении войны.

В декабре 1972 года делегация Северного Вьетнама неожиданно покинула Париж, отказавшись от дальнейшей дискуссии. Чтобы заставить северян вернуться за стол переговоров и ускорить исход войны, Никсон отдал распоряжение на проведение операции под кодовым названием Linebacker II.

Американский B-52 наносит удары по Ханою, 26 декабря 1972 года

AFP

18 декабря 1972 года более сотни американских бомбардировщиков B-52 с десятками тонн взрывчатых веществ на борту появились в небе над Северным Вьетнамом. В течение нескольких дней на главные центры государства было сброшено 20 тысяч тонн взрывчатки. Американские ковровые бомбардировки унесли жизни более полутора тысяч вьетнамцев.

29 декабря операция Linebacker II завершилась, а десятью днями позднее в Париже возобновились переговоры. В итоге, 27 января 1973 года было подписано мирное соглашение. Так начался массовый вывод американских войск из Вьетнама.

По мнению эксперта, сайгонский режим не случайно называли марионеточным, поскольку у власти находилась очень узкая военно-бюрократическая элита. «Кризис внутреннего режима постепенно усиливался и к 1973 году изнутри был очень сильно ослаблен. Поэтому, когда в январе 1973 года США вывели свои последние части, всё рассыпалось как карточный домик», — рассказал Мазырин.

Через два года, в феврале 1975 года армия Северного Вьетнама вместе с национально-освободительным движением начала активное наступление и всего за три месяца освободила всю южную часть страны.

Коммунистическое сопротивление во время войны

globallookpress.com

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«Никто не предполагал, что развал произойдёт настолько быстро. Это говорит о том, что там действительно всё держалась на штыках и на деньгах. Никакой внутренней опоры не было. США вместе со своими сторонниками и ставленниками проиграли», — подытожил Владимир Мазырин.

Объединение Вьетнама в 1975 году стало для Советского Союза крупной победой. А военное поражение Соединённых Штатов в этой стране на время помогло американскому руководству осознать необходимость считаться с интересами других государств.