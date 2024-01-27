Выстоял и победил: Минобороны России опубликовало документы о разгроме нацистов под Ленинградом

Министерство обороны России разместило на своём сайте уникальные архивные документы, посвящённые окончательному снятию блокады Ленинграда. Среди них рассекреченные описания боевых действий, приказы, карты с планами советского командования и наградные листы защитников города. В материалах рассказывается о тщательной подготовке Красной армии к взлому вражеской обороны и последующем стремительном наступлении советских войск на позиции нацистов. По словам экспертов, битва за Ленинград стала примером воинской доблести и непоколебимости духа советского народа в годы Великой Отечественной войны.

К 80-летию полного снятия блокады Ленинграда Минобороны РФ открыло на своём сайте историко-познавательный раздел «Ленинград выстоял и победил!», в котором размещены уникальные архивные документы. В них содержатся описания боевых действий, приказы и боевые донесения военнослужащих Красной армии, карты с планами советского командования и наградные листы защитников города.

Напомним, блокада Ленинграда нацистскими войсками началась 8 сентября 1941 года, когда вермахт захватил Шлиссельбург. После этого снабжение города происходило только по воздуху и Ладожскому озеру. Несмотря на героические усилия по обеспечению Ленинграда продуктами питания и оружием, жители и гарнизон Красной армии страдали от нехватки продовольствия и боеприпасов.

Блокада длилась 872 дня. Всё это время город постоянно обстреливался. Жертвами голода и бомбардировок стали более 500 тыс. человек.

Первым серьёзным успехом РККА считается операция «Искра», осуществлённая в январе 1943 года. Ценой больших потерь советские воины смогли выбить врага из нескольких населённых пунктов, создав таким образом сухопутный коридор для снабжения Ленинграда.

Наступление на Волховском фронте

© Министерство обороны РФ

Однако на полное освобождение потребовалось больше года: в ходе Ленинградско-Новгородской операции (14 января — 1 марта 1944 года) гитлеровцы были отброшены на 220—280 км от города.

«Ленинградско-Новгородская операция стала одним из десяти так называемых «сталинских ударов», которые представляют собой ряд последовательно проведённых стратегических наступательных операций 1944 года, связанных единым замыслом», — сообщает Минобороны РФ.

«Северный вал»

В разделе «Ленинград выстоял и победил!» опубликован документ, содержащий краткое описание операции по снятию блокады Ленинграда. В нём говорится, что наступление РККА началось с прорыва необычайно мощной глубокоэшелонированной оборонительной системы вермахта, известной как «Северный вал». Эта система представляла собой оборону с большим количеством дерево-земляных и железобетонных сооружений. Глубина обороны захватчиков достигала 260 км.

«Усилению обороны противника способствовала местность Ленинградской области и рельеф занимаемых рубежей противником. Большая часть территории Ленобласти представляет сплошные заболоченные лесистые районы, движение по которым возможно только по дорогам», — говорится в документе.

Кроме того, наступлению Красной армии препятствовали гряды высот перед Ленинградским фронтом. Особенности рельефа позволяли немцам фактически господствовать над плацдармом, который занимали советские войска. Плотность огневых точек противника на 1 км обороны достигала 12—15 единиц.

Большое значение в разрушении фортификаций противника сыграла авиация. В отчёте о боевой работе 13-й воздушной армии за январь 1944 года сообщается, что советское командование уделяло пристальное внимание точности бомбометания и вопросам взаимодействия между лётчиками и сухопутными силами.

«Так как оборона немцев на участках прорыва представляла из себя хорошо развитую систему траншей с долговременными мощными сооружениями и узлами сопротивления, от авиации требовалось исключительно точное поражение перечисленных объектов, а также чёткая организация взаимодействия по месту удара и времени с наземными войсками, артиллерией и танками», — сообщается в документе.

По информации Минобороны РФ, одной из сложнейших задач подготовительных мероприятий по прорыву обороны вермахта стало создание ударных группировок вблизи Ленинграда. В частности, советскому командованию необходимо было сконцентрировать достаточное количество войск на Ораниенбаумском плацдарме, где дислоцировалась 2-я ударная армия.

Карта действий Балтийского флота

© Министерство обороны РФ

Для перевозки людей, техники и других грузов были задействованы корабли Балтийского флота (БФ), курсировавшие от Ленинградских причалов и порта Лисий Нос в Ораниенбаум. При транспортировке строго соблюдались меры маскировки.

«Погрузка происходила при полном отсутствии освещения. Погруженные баржи и суда отводились от пирсов, на их место ставили новые, ещё порожние суда, и работа продолжалась почти без перерыва... Все пришедшие в порт суда, а их иногда приходило до десяти в ночь, должны были быть выгружены и до наступления рассвета покинуть порт, рискуя в противном случае подвергнуться воздействию от артогня противника», — говорится в отчёте об операции БФ по поддержке наступления советских войск в период с 14 по 21 января 1944 года.

В общей сложности с 22 декабря 1943 года по 3 января 1944 года моряки Балтфлота скрытно перевезли на Ораниенбаумский плацдарм более 53 тыс. солдат, 1294 вагона различных грузов, свыше 1,3 тыс. орудий и миномётов.

Доклад Военному совету Ленинградского фронта

© Министерство обороны РФ

В отчёте БФ и других документах, посвящённых этой логистической операции, подчёркивается, что она была проведена совершенно незаметно для врага. Так, в итоговой сводке №1 штаба артиллерии Ленинградского фронта за январь 1944 года говорится о блестящей работе советских воинов по переброске и сосредоточению артиллерии на участках прорыва.

Согласно документу, 85% артиллерийских орудий были выделены 42-й армии. Этому соединению предстояло преодолеть наиболее сложный участок обороны противника, двигаясь навстречу войскам на Ораниенбаумском плацдарме.

«Перед фронтом 42-й армии противник имел мощную полосу инженерно-оборонительных сооружений и сильную артиллерийско-миномётную группировку — отсюда (по этой причине. — RT) на фронте 42-й армии было сосредоточено 3/4 всей гаубичной и 3/5 всей пушечной артиллерии фронта», — отмечается в итоговой сводке №1.

«Стремительное продвижение»

Операция по окончательному снятию блокады Ленинграда началась с действий по окружению Петергофско-Стрельнинской группировки вермахта. 14 января 1944 года войска на Ораниенбаумском плацдарме проделали проходы в минных полях и провели мощную артиллерийскую подготовку. На следующий день с Пулковского рубежа выдвинулись части 42-й армии.

«Наступление 2-й ударной армии после взлома первой оборонительной полосы характеризовалось стремительным продвижением с применением обходных манёвров. Наступление 42-й армии в силу мощной глубокоэшелонированной обороны противника носило характер упорного прогрызания первого и последующих рубежей и штурма отдельных огневых точек и опорных пунктов», — говорится в описании боевых действий войск Ленинградского фронта по уничтожению Петергофско-Стрельнинской группировки противника.

Описание боевых действий войск Ленинградского фронта по уничтожению Петергофско-Стрельнинской группировки вермахта

© Министерство обороны РФ

Окружение скопления войск противника было осуществлено 19 января 1944 года. К концу января Красная армия отбросила гитлеровцев от города на 60—100 км. Так закончился первый этап Ленинградско-Новгородской операции.

Продвижение вперёд сильно затруднялось оттепелями, туманами и метелями. Однако, несмотря на сложные метеоусловия, штурмовая авиация успешно сопровождала танки и пехоту. Пленные немцы также поражались быстрым темпам наступления РККА.

«Удивительно, как русская пехота могла двигаться непосредственно за разрывами своих артиллерийских снарядов. Для этого нужно большое умение. Русские пехотинцы — это большая сила, русская артиллерия — это страшная сила. Когда показалась русская пехота, многие солдаты побросали оружие и сдались в плен», — говорится в показаниях немецкого солдата Курта Тусса, опубликованных в бюллетене 7-го отдела политуправления Волховского фронта.

В разделе «Ленинград выстоял и победил!» размещено несколько наградных листов героев полного освобождения города от нацистской угрозы. В самом начале наступления жертвенный подвиг совершил красноармеец Иван Куликов.

Наградной лист Ивана Куликова

© Министерство обороны РФ

Советский воин одним из первых ворвался во вражеские окопы и лично уничтожил 18 фашистов. Позднее, 18 января 1944 года, у Чёрной речки путь роты Куликова преградил немецкий дзот. Но у подразделения не было средств для его уничтожения, поэтому гвардии рядовой Куликов своим телом закрыл амбразуру вражеского укрепления.

«Товарищ Куликов умелым обходом бросился вперёд к дзоту, в упор начал обстреливать амбразуру и своим телом закрыл амбразуру дзота, чем обеспечил успех роты», — говорится в наградном листе по присвоению рядовому звания Героя Советского Союза.

Воинскую доблесть в боях против захватчиков проявил и сержант Тимофей Фёдоров. Ценой своей жизни красноармеец обездвижил немецкое самоходное артиллерийское орудие «Фердинанд».

Наградной лист Тимофея Фёдорова

© Министерство обороны РФ

«Сержант Фёдоров, жертвуя своей жизнью, лично подполз к «Фердинанду» на расстояние броска и бросился в поединок против «Фердинанда». Подложив мину на дороге и подготовив связку гранат, воспользовавшись удобным случаем, бросил её на гусеницу и приковал «Фердинанд» к одному месту. Сам сержант Фёдоров погиб от взрыва», — сообщается в наградном листе сержанта.

В комментарии RT научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что битва за Ленинград стала примером стойкости, героизма, мужества, непоколебимости духа советского народа в годы Великой Отечественной войны. По словам эксперта, РККА смогла разгромить колоссальную по размерам армию врага.

«В рядах стоявших под Ленинградом гитлеровских войск были шведские, норвежские, бельгийские, французские эсэсовцы, там была испанская «Голубая дивизия». Это был фактически весь ЕС под нацистской свастикой тогдашнего времени. Все они мечтали о покорении города на Неве. Но Ленинград — не Париж. Он не сдался на милость победителя, выстоял и победил», — сказал Мягков.

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Как заявил эксперт, в ходе наступления Красная армия смогла прорвать мощнейшие оборонительные рубежи вермахта.

«Противник последовательно укреплял оборону вблизи Ленинграда, стянул к городу большое количество людей, техники и вооружения. Однако Красная армия смогла взломать вражескую оборону и отбросила немцев в Прибалтику. Снятие блокады стало эпохальным событием в истории нашей страны и всего мира. В честь освобождения Ленинграда 27 января 1944 года в городе был дан салют. Это единственный случай в период ВОВ, когда салют был не в Москве», — заявил Мягков.

В разговоре с RT исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик отметил, что жители Ленинграда и бойцы Красной армии заплатили огромную цену, отстаивая и освобождая родную землю.