«Начало освобождения Советской Белоруссии»: Минобороны РФ опубликовало архивные материалы о Гомельско-Речицкой операции

К 80-летию завершения Гомельско-Речицкой операции Минобороны РФ запустило на своём сайте новый мультимедийный раздел «Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси». Он содержит уникальные документы, освещающие ход советского наступления. В разделе опубликованы приказы Верховного главнокомандующего, планы, журналы боевых действий, донесения, наградные листы, акты о нацистских зверствах и трофейные документы вермахта. Эти исторические материалы свидетельствуют о самоотверженности бойцов Красной армии и полководческом даре советских военачальников.

80 лет назад, 30 ноября 1943 года, завершилась Гомельско-Речицкая наступательная операция. К этой дате Министерство обороны РФ запустило на своём сайте историко-познавательный мультимедийный раздел «Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси». Он содержит приказы Верховного главнокомандующего, планы, журналы боевых действий, донесения, наградные листы и другие документы, освещающие ход освобождения от нацистов Восточной Белоруссии.

«Синхронное движение Красной армии»

Замыслом Гомельско-Речицкой наступательной операции предусматривалось нанесение ударов по флангам гомельско-речицкой группировки врага. Главные силы Белорусского фронта при поддержке авиации 16-й воздушной армии перешли в наступление 10 ноября 1943 года. Начались жестокие бои за освобождение Белоруссии.

Главный удар наносился на левом крыле Белорусского фронта в 50 км южнее Гомеля войсками 48, 65, 61-й армий. Несколькими днями позже на центральном участке был нанесён второй удар — в непосредственной близости от города, севернее него. Для этого были задействованы силы и средства 63-й и 11-й армий.

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«Это было синхронное движение Красной армии на различных участках советско-германского фронта. Наступление в Белоруссии проводилось одновременно с Киевской операцией на Украине. Для вермахта эти наступательные действия представляли огромную опасность, так как западные регионы СССР нацистское командование рассматривало как базу для добычи сырья и снабжения войск провиантом», — заявил в разговоре с RT директор научного проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

Большая часть оперативных документов, опубликованных в мультимедийном разделе на сайте Минобороны, относится к 11-й армии. Именно её части прорвали нацистскую оборону на самых сложных участках и смогли освободить от врага город Гомель. Согласно плану действий 11-й армии на ноябрь 1943 года, она решила сложнейшую задачу — форсировала реку Сож севернее Гомеля и с ходу захватила опорные пункты вермахта на правом берегу, перерезав коммуникации гитлеровцев.

Уже к 10 ноября 1943 года советское командование составило план организации взаимодействия родов войск. В данном документе подробно описаны задачи для пехоты, артиллерии, авиации, а также для бронетанковых, инженерных и химических войск. Для удобства и ясности замысла план был выполнен в виде таблицы, в которой каждая строчка обозначает этап операции, а столбец — род войск. Для их взаимодействия были определены особые сигналы оповещения, которые подавались либо флажками и сигнальными ракетами, либо по телефону и радиосвязи.

План операции 11-й армии

© Минобороны России

Согласно плану, за один час и 10 минут до начала наступления артиллеристы и лётчики приступили к обработке первой линии обороны противника. В это же время «передовые эшелоны пехоты под прикрытием артиллерийского огня, миномётов и станковых пулемётов переправляются на противоположный берег». При этом подразделения химических войск, чтобы скрыть начало атаки и минимизировать потери, на маршрутах форсирования реки умело поставили дымовые завесы. Действовали и инженерные войска.

«Группы разграждения проделывают проходы в минных полях и проволоке, обозначают проходы. Подносят и спускают на воду совместно с пехотой подручные и табельные переправочные средства для переправы десантом пехоты, отдельных противотанковых орудий и миномётов. Наводят штурмовые мосты», — отмечается в плане.

После занятия плацдармов на правом берегу реки Сож пехота поднялась в атаку, авиация и артиллерия перенесли огонь вглубь вражеских позиций. По мере расширения плацдарма инженерные войска переправляли на правый берег всё больше дивизионной артиллерии и танков, которые поддерживали наступление пехотинцев.

Докладная записка о работе ВП армии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников

© Минобороны России

На правом берегу реки советские войска столкнулись с ожесточённым сопротивлением мощной вражеской группировки, опиравшейся на хорошо подготовленную систему укреплений. В связи с этим советское командование начало перебрасывать на данный участок фронта дополнительные резервы.

21 ноября 1943 года неожиданно для гитлеровцев пересекла Сож и вступила в бой 197-я стрелковая дивизия, которая сыграла ключевую роль в прорыве вражеской обороны.

«Сигналом «Залп реактивных снарядов» началась мощная артиллерийская подготовка. По мере артобработки переднего края и переноса огня пехота двигалась за огневым валом артиллерии. В момент переноса огня артиллерии в глубину обороны противника пехота во взаимодействии с танками ворвалась в траншеи, где завязались с противником рукопашные схватки. Уничтожив противника первой линии траншей, пехота благодаря дерзкому рывку вперёд заняла вторую и третью линии траншей», — описываются эти события в журнале боевых действий дивизии.

В результате мощного удара по врагу советские войска нанесли значительный урон нацистам.

Трофейная немецкая карта

© Минобороны России

«Пленные солдаты показали, что 134-я пехотная дивизия понесла большие потери в живой силе и технике. Только на поле боя нашими подразделениями обнаружено большое количество разбитой техники огнём нашей артиллерии и до 700 трупов солдат и офицеров, а в районе западнее Победы на огневых позициях… десять исправных шестиствольных миномётов с боеприпасами», — отмечается в журнале боевых действий.

На следующий день враг подтянул на поле боя самоходную артиллерию и задействовал бомбардировочную авиацию, однако это не позволило ему перехватить инициативу. Бойцы и командиры 197-й стрелковой дивизии окончательно сломили вражеское сопротивление.

«Огромное инфраструктурное значение»

В ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции прекрасно проявила себя советская авиация, круглосуточно расчищавшая путь сухопутным войскам.

«Октябрь и ноябрь 1943 года. Эти месяцы проходят в напряжённой воздушной борьбе за завоевание господства в воздухе. 1067 боевых вылетов, 59 воздушных боёв, 35 сбитых самолётов противника — таков итог борьбы за город Гомель. В этих боях лётчики дивизии проявили свою боевую зрелость и, завоевав воздух, обеспечили свободу действий пехоте и бомбардировочной авиации. За славные боевые подвиги по освобождению города Гомеля дивизии приказом Верховного главнокомандующего в ноябре месяце 1943 года присвоено наименование Гомельской», — говорится в историческом формуляре 273-й истребительной авиационной Гомельской дивизии.

Акты о зверствах немецких войск в отношении советских граждан в дер. Рудня Маримонова и селе Чаплин

© Минобороны России

Огромную поддержку наступающим советским войскам оказывали белорусские партизаны, развернувшие активную боевую работу в тылу врага. В донесении командования корпуса немецких охранных войск группы армий «Центр» отмечается, что летом 1943 года численность партизанских отрядов многократно возросла, их действия стали более согласованными. Партизаны наносили удары по колоннам противника, подрывали железнодорожные пути, добывали и передавали важные разведданные о противнике советскому командованию.

«Впервые проведена операция небывалых размеров по срыву немецкого подвоза путём планомерного и внезапного нарушения железнодорожного сообщения. 6684 взрыва за первые две ночи… Выступление сразу всех партизан ещё раз свидетельствует о наличии твёрдого военного командования, которое ставит всё более крупные задачи», — подчёркивается в немецком документе, опубликованном на сайте МО.

Вступая на освобождённые от нацистов территории, советские военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов фиксировали факты нацистских зверств по отношению к мирному населению. Некоторые из них приведены в докладной записке военного прокурора 8-й армии. В ней отмечается, что оккупанты регулярно проводили массовые расстрелы мирного населения, причём убивали граждан с особой жестокостью.

Советские артиллеристы ведут ночную стрельбу в районе Гомеля

РИА Новости

© Олег Кнорринг

«12 марта 1942 года в городе Рогачёве было собрано еврейское население, проживающее в Рогачёвском и Жлобинском районах. В тот же день всех их вывели на западную окраину города Рогачёва и расстреляли. В этот раз было расстреляно 1,8 тыс. человек. Среди расстрелянных были старики, женщины, подростки и дети. Последних не расстреливали, а бросали в ров и живыми закапывали», — говорится в документе.

Другой карательной практикой фашистов был поджог населённых пунктов. Например, в начале ноября 1943 года они сожгли четыре деревни и одно село Рогачёвского района вместе со всеми жителями, запертыми в домах.

Важным свидетельством фашистских преступлений служат акты, в которых задокументированы показания жителей. В одном из актов сообщается, что в октябре — ноябре 1943 года немцы стали угонять местное население на оборонительные работы. Четверо советских граждан скрылись в селе Чаплин. Однако 1 ноября 1943 года гитлеровцы нашли их и убили: «Застигнув сидящих мирных жителей в землянке, вывели и возле землянки расстреляли каждого из автомата в голову разрывными пулями».

В эти же дни в соседнем селе Рудня Маримонова было совершено ещё одно преступление. Фашисты зверски замучили и убили семью из четырёх человек. Матери семейства они изувечили лицо прикладом, прострелили шею, щёки и правую руку. Дочери восьми лет гитлеровцы прострелили и проткнули штыком голову. Пятилетнего сына сожгли на костре, а годовалую девочку убили прикладом по голове.

Константин Рокоссовский на митинге в Гомеле, который состоялся 26 декабря 1943 года, через месяц после освобождения города от гитлеровских оккупантов

РИА Новости

© Александр Капустянский

26 ноября 1943 года советские войска освободили от нацистов крупный административный и промышленный центр Белоруссии — город Гомель.

«Гомель имел для нацистских оккупантов огромное инфраструктурное значение, но им его пришлось оставить, так как они оказались под угрозой полного окружения», — рассказал в интервью RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын.

Подвиги советских воинов в боях в районе Гомеля описаны в наградных документах, размещённых на сайте Минобороны РФ.

Наградной лист ефрейтора Васильева Михаила

© Минобороны России

«В боях за город Гомель с 6 по 26 ноября 1943 года товарищ Васильев проявил себя смелым, храбрым и находчивым бойцом. За этот период из своего автомата вывел из строя пулемётный расчёт противника и уничтожил восемь немецких солдат… Форсировав реку Сож, товарищ Васильев первым вступил на берег и увлёк за собой товарищей, ворвался в город Гомель. Вырвавшись вперёд, товарищ Васильев водрузил красный флаг на вышке Гомельской электростанции», — сообщается в наградном листе ефрейтора Михаила Васильева.

В ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции, завершившейся 30 ноября 1943 года, советские войска на фронте шириной в 100 км прорвали хорошо укреплённую оборону противника и за 20 дней в условиях осеннего бездорожья продвинулись на глубину в 130 км. Были освобождены многие советские населённые пункты.

Полосы ежедневной фронтовой газеты "Красная армия"

© Минобороны России

По словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, Гомельско-Речицкая наступательная операция сыграла важную роль для последующего развития событий на советско-германском фронте в 1944 году.