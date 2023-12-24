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«Одно из мощнейших советских наступлений»: какую роль сыграла Днепровско-Карпатская операция в освобождении Украины

80 лет назад началось наступление Красной армии на Правобережной Украине

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Святослав Князев, Елизавета Комарова
80 лет назад началась Днепровско-Карпатская стратегическая операция советских войск, в рамках которой было проведено масштабное наступление на правобережной части УССР. По словам экспертов, это была одна из крупнейших операций Красной армии за время Великой Отечественной войны. В боях за территории к западу от Днепра принимали участие с обеих сторон около четырёх миллионов человек. Советское командование задействовало в наступлении войска пяти фронтов и всех шести своих танковых армий. Итогом операции в южных регионах СССР стал разгром основных сил нацистов, возникли предпосылки для освобождения Крыма и Белоруссии. Как отмечают эксперты, советские войска вступили на территорию Румынии, тем самым внеся раскол между государствами — членами Оси.
«Одно из мощнейших советских наступлений»: какую роль сыграла Днепровско-Карпатская операция в освобождении Украины
  • 8-я гвардейская армия в составе 3-го Украинского фронта под командованием Василия Чуйкова ведёт наступление на Одессу
  • РИА Новости
  • © Георгий Зельма

24 декабря 1943 года началась Днепровско-Карпатская операция Красной армии, в ходе которой советские войска освободили от нацистов значительную часть правобережной части УССР и вступили на территорию Румынии. По словам экспертов, эта операция была одной из самых масштабных за годы Великой Отечественной войны.

«Предпосылки для дальнейшего наступления»

В результате сражения на Курской дуге и Битвы за Днепр советские войска ко второй половине декабря 1943 года почти полностью изгнали нацистов с левобережной части УССР и создали крупные плацдармы на правом берегу Днепра, в частности, в районе Киева.

«Трудные и кровопролитные бои осени 1943 года, в ходе которых был форсирован Днепр и освобождён Киев, создали предпосылки для дальнейшего наступления на запад», — рассказал в беседе с RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Дмитрий Кочетов.

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Советские силы, действовавшие на Украине, включали в себя около 2,2 млн военнослужащих, 28,6 тыс. орудий и миномётов, более 2 тыс. танков и самоходок. Им противостояли немецкие группы армий «Юг» (в дальнейшем переименована в «Северную Украину») и «А» (весной 1944 получившая наименование «Южная Украина») общей численностью до 1,8 млн солдат и офицеров, 16,8 тыс. артиллерийских орудий и миномётов, 2,2 тыс. танков и штурмовых орудий.

В планы советского командования входило расчленение сил противника и их разгром по частям. В операции планировалось задействовать силы четырёх Украинских фронтов (в дальнейшем к ним присоединился созданный в 1944 году 2-ой Белорусский фронт). Действия советских войск в УССР координировали представители Ставки — Георгий Жуков и Александр Василевский. Подготовка к наступлению шла в очень сложных условиях: в тот период основные силы 1-го Украинского фронта отбивали контратаки немецкой 4-ой танковой армии на киевском направлении.

По словам историков, первой частью стратегического наступления на Правобережье стала Житомирско-Бердичевская операция советских войск, начавшаяся 24 декабря 1943 года. После мощной артподготовки ударная группировка 1-го Украинского фронта перешла в наступление и в первый же день прорвала тактическую зону обороны противника. В прорыв были введены дополнительные силы, которые менее чем за неделю увеличили его до 300 км в ширину и 100 км в глубину. В конце декабря 1943-го — начале января 1944 года части Красной армии при поддержке партизанских отрядов освободили Житомир, Новоград-Волынский, Белую Церковь и Бердичев.

К 14 января подразделения 1-го Украинского фронта продвинулись на расстояние от 80 до 200 км на фронте шириной около 700 км, почти полностью освободив Киевскую и Житомирскую области, а также отдельные районы Винницкой и Ровенской областей. Контрнаступление, которое нацисты пытались предпринять к западу от Киева в конце 1943 года, полностью захлебнулось.

  • В освобождённом украинском селе, 1944 год
  • © Министерство обороны России

5 января 1944 года войска 2-го Украинского фронта начали Кировоградскую наступательную операцию. На четвёртый день наступления Кировоград был освобождён. К 16 января красноармейцы продвинулись на 40—50 км в западном направлении, освобождая от врага Центральную Украину.

Успешные действия 1-го и 2-го Украинских фронтов позволили начать одновременный охват с севера и юга мощной нацистской группировки в районе Корсунь-Шевченковского. При этом части правого фланга 1-го Украинского фронта, продолжив движение на запад, в ходе Ровно-Луцкой операции приступили к освобождению Волыни, постепенно приближаясь на этом направлении к государственной границе 1941 года.

30 января — 29 февраля 1944 года подразделения 3-го и 4-го Украинских фронтов в рамках Никопольско-Криворожской операции ликвидировали последний немецкий плацдарм на левом берегу Днепра, после чего отбросили части вермахта за реку Ингулец. Нацисты лишились даже иллюзорных шансов вернуться на левый берег Днепра.

  • Немецкая техника, разбитая при попытке вырваться из Корсунь-Шевченковского окружения
  • © Wikimedia

В январе-феврале 1944 года части 1-го и 2-го Украинских фронтов в ходе Корсунь-Шевченковской операции окружили, а после отказа капитулировать ликвидировали крупную группировку вермахта. Общие потери немецкой армии в районе города Корсунь-Шевченковский составили свыше 73 тыс. человек.

«Корсунь-Шевченковские события часто называют «новым Сталинградом». Хотя некоторой части немецких подразделений тогда удалось всё-таки вырваться из окружения, для Красной армии это была героическая эпопея», — отметил в беседе с RT военный историк Сергей Перелыгин.

По словам экспертов, в ходе зимней кампании 1943—1944 годов Красная армия окончательно сорвала планы гитлеровского командования по выстраиванию стратегической обороны в районе Днепра и заняла выгодные позиции для дальнейшего наступления.

  • Освобождение Правобережной Украины и Крыма 24.12.1943–12.5.1944 года, схема
  • © Министерство обороны РФ

«Были освобождены обширные территории»

В марте 1944-го началось масштабное продвижение войск 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов, а также недавно созданного 2-го Белорусского. Части 4-го Украинского фронта в это время начали готовиться к освобождению Крыма.

В марте-апреле войска 1-го Украинского фронта провели Проскуровско-Черновицкую операцию, в результате которой рассекли стратегический фронт врага и вышли к предгорью Карпат. Силы 2-го Украинского фронта в результате Уманско-Ботошанской операции вышли на западную границу Советского Союза и перенесли боевые действия на территорию Румынии, шокировав одного из ключевых союзников Третьего рейха.

Тем временем войска 3-го Украинского фронта успешно действовали на юге УССР. Они провели Березнеговато-Снигирёвскую и Одесскую фронтовые операции, освободив от немецких и румынских оккупантов Херсон, Николаев и Одессу. Продвижение советских войск на юге было настолько стремительным, что гитлеровцы не успевали подготовить оборону городов и в спешке отступали. Весной части Красной армии вышли к Днестру и захватили несколько плацдармов на его правом «молдавском» берегу.

  • Советские войска форсируют Днепр в районе Херсона
  • РИА Новости
  • © Владимир Иванов

В свою очередь, войска 2-го Белорусского фронта нанесли поражение крупной немецкой группировке в Полесье. 6 мая 1944 года советские войска, принимавшие участие в Днепровско-Карпатской стратегической операции, перешли к обороне.

По словам историков, практически за четыре месяца Красная армия провела одно из наиболее масштабных сражений Второй мировой войны, в котором с двух сторон были задействованы около 4 млн военнослужащих. В составе Красной армии в операции участвовали подразделения пяти фронтов и все шесть танковых армий СССР.

Они продвинулись на расстояние 250—450 км и нанесли стратегическое поражение южному крылу вермахта. От полного уничтожения немецких войск на южном направлении спасла только срочная переброска подкреплений с других участков фронта. Десять дивизий и одна бригада нацистских войск были уничтожены полностью, 59 дивизий понесли значительные потери.

«Важным внешнеполитическим последствием Днепровско-Карпатской операции стало резкое расширение трещины между Германией и Румынией, возникшей ещё после Сталинграда. Увидев, что война пришла на её территорию, Румыния «зашаталась». Это было важное событие, подтолкнувшее её в дальнейшем к выходу из состава стран Оси», — отметил Сергей Перелыгин.

  • 8-я гвардейская армия в составе 3-го Украинского фронта под командованием Василия Чуйкова ведёт наступление на Одессу
  • РИА Новости
  • © Георгий Зельма

Как отметил в разговоре с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик, Днепровско-Карпатская стратегическая операция оказала большое влияния на весь дальнейший ход боевых действий во Второй мировой войне.

«Это было одно из мощнейших советских наступлений. Были освобождены обширные территории СССР и миллионы советских граждан. Немцы утратили контроль над плодородными землями, важнейшими залежами полезных ископаемых, черноморскими портами. Советское командование создало предпосылки для освобождения Крыма и Белоруссии, а также для переноса боевых действий за границы СССР. Это был большой шаг на пути к полному разгрому фашистского ига», — подытожил Дмитрий Суржик.

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