«Одно из мощнейших советских наступлений»: какую роль сыграла Днепровско-Карпатская операция в освобождении Украины

80 лет назад началась Днепровско-Карпатская стратегическая операция советских войск, в рамках которой было проведено масштабное наступление на правобережной части УССР. По словам экспертов, это была одна из крупнейших операций Красной армии за время Великой Отечественной войны. В боях за территории к западу от Днепра принимали участие с обеих сторон около четырёх миллионов человек. Советское командование задействовало в наступлении войска пяти фронтов и всех шести своих танковых армий. Итогом операции в южных регионах СССР стал разгром основных сил нацистов, возникли предпосылки для освобождения Крыма и Белоруссии. Как отмечают эксперты, советские войска вступили на территорию Румынии, тем самым внеся раскол между государствами — членами Оси.

24 декабря 1943 года началась Днепровско-Карпатская операция Красной армии, в ходе которой советские войска освободили от нацистов значительную часть правобережной части УССР и вступили на территорию Румынии. По словам экспертов, эта операция была одной из самых масштабных за годы Великой Отечественной войны.

«Предпосылки для дальнейшего наступления»

В результате сражения на Курской дуге и Битвы за Днепр советские войска ко второй половине декабря 1943 года почти полностью изгнали нацистов с левобережной части УССР и создали крупные плацдармы на правом берегу Днепра, в частности, в районе Киева.

«Трудные и кровопролитные бои осени 1943 года, в ходе которых был форсирован Днепр и освобождён Киев, создали предпосылки для дальнейшего наступления на запад», — рассказал в беседе с RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Дмитрий Кочетов.

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Советские силы, действовавшие на Украине, включали в себя около 2,2 млн военнослужащих, 28,6 тыс. орудий и миномётов, более 2 тыс. танков и самоходок. Им противостояли немецкие группы армий «Юг» (в дальнейшем переименована в «Северную Украину») и «А» (весной 1944 получившая наименование «Южная Украина») общей численностью до 1,8 млн солдат и офицеров, 16,8 тыс. артиллерийских орудий и миномётов, 2,2 тыс. танков и штурмовых орудий.

В планы советского командования входило расчленение сил противника и их разгром по частям. В операции планировалось задействовать силы четырёх Украинских фронтов (в дальнейшем к ним присоединился созданный в 1944 году 2-ой Белорусский фронт). Действия советских войск в УССР координировали представители Ставки — Георгий Жуков и Александр Василевский. Подготовка к наступлению шла в очень сложных условиях: в тот период основные силы 1-го Украинского фронта отбивали контратаки немецкой 4-ой танковой армии на киевском направлении.

По словам историков, первой частью стратегического наступления на Правобережье стала Житомирско-Бердичевская операция советских войск, начавшаяся 24 декабря 1943 года. После мощной артподготовки ударная группировка 1-го Украинского фронта перешла в наступление и в первый же день прорвала тактическую зону обороны противника. В прорыв были введены дополнительные силы, которые менее чем за неделю увеличили его до 300 км в ширину и 100 км в глубину. В конце декабря 1943-го — начале января 1944 года части Красной армии при поддержке партизанских отрядов освободили Житомир, Новоград-Волынский, Белую Церковь и Бердичев.

К 14 января подразделения 1-го Украинского фронта продвинулись на расстояние от 80 до 200 км на фронте шириной около 700 км, почти полностью освободив Киевскую и Житомирскую области, а также отдельные районы Винницкой и Ровенской областей. Контрнаступление, которое нацисты пытались предпринять к западу от Киева в конце 1943 года, полностью захлебнулось.

В освобождённом украинском селе, 1944 год

© Министерство обороны России

5 января 1944 года войска 2-го Украинского фронта начали Кировоградскую наступательную операцию. На четвёртый день наступления Кировоград был освобождён. К 16 января красноармейцы продвинулись на 40—50 км в западном направлении, освобождая от врага Центральную Украину.

Успешные действия 1-го и 2-го Украинских фронтов позволили начать одновременный охват с севера и юга мощной нацистской группировки в районе Корсунь-Шевченковского. При этом части правого фланга 1-го Украинского фронта, продолжив движение на запад, в ходе Ровно-Луцкой операции приступили к освобождению Волыни, постепенно приближаясь на этом направлении к государственной границе 1941 года.

30 января — 29 февраля 1944 года подразделения 3-го и 4-го Украинских фронтов в рамках Никопольско-Криворожской операции ликвидировали последний немецкий плацдарм на левом берегу Днепра, после чего отбросили части вермахта за реку Ингулец. Нацисты лишились даже иллюзорных шансов вернуться на левый берег Днепра.

Немецкая техника, разбитая при попытке вырваться из Корсунь-Шевченковского окружения

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В январе-феврале 1944 года части 1-го и 2-го Украинских фронтов в ходе Корсунь-Шевченковской операции окружили, а после отказа капитулировать ликвидировали крупную группировку вермахта. Общие потери немецкой армии в районе города Корсунь-Шевченковский составили свыше 73 тыс. человек.

«Корсунь-Шевченковские события часто называют «новым Сталинградом». Хотя некоторой части немецких подразделений тогда удалось всё-таки вырваться из окружения, для Красной армии это была героическая эпопея», — отметил в беседе с RT военный историк Сергей Перелыгин.

По словам экспертов, в ходе зимней кампании 1943—1944 годов Красная армия окончательно сорвала планы гитлеровского командования по выстраиванию стратегической обороны в районе Днепра и заняла выгодные позиции для дальнейшего наступления.

Освобождение Правобережной Украины и Крыма 24.12.1943–12.5.1944 года, схема

© Министерство обороны РФ

«Были освобождены обширные территории»

В марте 1944-го началось масштабное продвижение войск 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов, а также недавно созданного 2-го Белорусского. Части 4-го Украинского фронта в это время начали готовиться к освобождению Крыма.

В марте-апреле войска 1-го Украинского фронта провели Проскуровско-Черновицкую операцию, в результате которой рассекли стратегический фронт врага и вышли к предгорью Карпат. Силы 2-го Украинского фронта в результате Уманско-Ботошанской операции вышли на западную границу Советского Союза и перенесли боевые действия на территорию Румынии, шокировав одного из ключевых союзников Третьего рейха.

Тем временем войска 3-го Украинского фронта успешно действовали на юге УССР. Они провели Березнеговато-Снигирёвскую и Одесскую фронтовые операции, освободив от немецких и румынских оккупантов Херсон, Николаев и Одессу. Продвижение советских войск на юге было настолько стремительным, что гитлеровцы не успевали подготовить оборону городов и в спешке отступали. Весной части Красной армии вышли к Днестру и захватили несколько плацдармов на его правом «молдавском» берегу.

Советские войска форсируют Днепр в районе Херсона

РИА Новости

© Владимир Иванов

В свою очередь, войска 2-го Белорусского фронта нанесли поражение крупной немецкой группировке в Полесье. 6 мая 1944 года советские войска, принимавшие участие в Днепровско-Карпатской стратегической операции, перешли к обороне.

По словам историков, практически за четыре месяца Красная армия провела одно из наиболее масштабных сражений Второй мировой войны, в котором с двух сторон были задействованы около 4 млн военнослужащих. В составе Красной армии в операции участвовали подразделения пяти фронтов и все шесть танковых армий СССР.

Они продвинулись на расстояние 250—450 км и нанесли стратегическое поражение южному крылу вермахта. От полного уничтожения немецких войск на южном направлении спасла только срочная переброска подкреплений с других участков фронта. Десять дивизий и одна бригада нацистских войск были уничтожены полностью, 59 дивизий понесли значительные потери.

«Важным внешнеполитическим последствием Днепровско-Карпатской операции стало резкое расширение трещины между Германией и Румынией, возникшей ещё после Сталинграда. Увидев, что война пришла на её территорию, Румыния «зашаталась». Это было важное событие, подтолкнувшее её в дальнейшем к выходу из состава стран Оси», — отметил Сергей Перелыгин.

8-я гвардейская армия в составе 3-го Украинского фронта под командованием Василия Чуйкова ведёт наступление на Одессу

РИА Новости

© Георгий Зельма

Как отметил в разговоре с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик, Днепровско-Карпатская стратегическая операция оказала большое влияния на весь дальнейший ход боевых действий во Второй мировой войне.

«Это было одно из мощнейших советских наступлений. Были освобождены обширные территории СССР и миллионы советских граждан. Немцы утратили контроль над плодородными землями, важнейшими залежами полезных ископаемых, черноморскими портами. Советское командование создало предпосылки для освобождения Крыма и Белоруссии, а также для переноса боевых действий за границы СССР. Это был большой шаг на пути к полному разгрому фашистского ига», — подытожил Дмитрий Суржик.