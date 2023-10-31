«Средство борьбы с немецкими «тяжеловесами»: какую роль в разгроме вермахта cыграл советский танк ИС-2

80 лет назад на вооружение Красной армии был принят тяжёлый танк ИС-2. Машина получила солидную броню и пушку калибра 122 мм, став первым в мире носителем такого мощного оружия. ИС-2 использовался для разрушения инженерных укреплений противника, борьбы с огневыми точками и тяжёлыми танками вермахта. Машина несколько раз совершенствовалась и находилась на вооружении до 1995 года. По словам экспертов, танк внёс неоспоримый вклад в Победу и развитие танкостроения СССР.

31 октября 1943 года постановлением Государственного комитета обороны СССР на вооружение Красной армии был принят тяжёлый танк ИС-2. Он стал первым в мире носителем такого мощного вооружения, как 122-мм пушка, и самой тяжелобронированной машиной периода Великой Отечественной войны.

Боевое крещение ИС-2 состоялось в ходе Корсунь-Шевченковской операции в феврале 1944 года, а летом того же года экипажи новых тяжёлых танков отличились при освобождении Западной Украины. Позднее машины, названные в честь Иосифа Сталина, сыграли значимую роль в освобождении Будапешта, Бреслау и Берлина.

Как сообщается в материалах Минобороны РФ, ИС-2 стал «заметным достижением» отечественных конструкторов Великой Отечественной. Советская промышленность отправила на фронт почти 3,5 тыс. машин.

«По совокупности свойств «огневая мощь — броневая защита» он (ИС-2. — RT) вполне соответствовал сложившимся требованиям к тяжёлому танку», — говорится в седьмом томе энциклопедии Великой Отечественной войны под редакцией министра обороны Сергея Шойгу.

«Разрушительное воздействие»

Создание ИС-2 было продиктовано необходимостью замены парка тяжёлых танков КВ («Клим Ворошилов») для борьбы с новейшими немецкими танками Tiger и поддержки штурмовых действий Красной армии.

«С появлением тяжёлых танков ИС-2 Красная армия получила эффективное средство борьбы с немецкими «тяжеловесами». Машина оказалась прекрасным штурмовым танком — одним ударом разносила капитальную кирпичную кладку зданий и долговременные огневые точки», — говорится на сайте Центрального парка «Патриот».

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Разработка ИС-2 была поручена легендарному советскому конструктору, создателю КВ Жозефу Котину и инженеру Николаю Шашмурину. Работы были развёрнуты на опытном заводе №100, который находился в Челябинске. Новый тяжёлый танк считается модернизированной версией предшественника ИС-1, оснащавшегося 85-мм пушкой.

«Имея несколько меньшую по сравнению с ИС-1 массу, он (ИС-2. — RT) обладал относительно высокой подвижностью, чему способствовала установка бортовых фрикционов двухступенчатых планетарных механизмов поворота», — говорится в энциклопедии ВОВ Минобороны РФ.

Как заявил в беседе с RT cпециалист-историк Музея Победы Александр Михайлов, ИС-2 стал практическим воплощением идеи «танка прорыва, тарана для пробития особо укреплённых позиций противника». Наряду с этим Красная армия получила достойного конкурента немецким Tiger и Panther с орудиями калибра 88 мм и 75 мм соответственно.

«Советским войскам не хватало нового тяжёлого танка. По состоянию на 1943 год КВ-1 морально устарел, а Т-34 не очень подходил для борьбы с тяжёлыми танками противника и разрушения мощных укреплений врага. Под рукой был ИС-1 с 85-мм орудием. Этот танк не пошёл в массовое производство, но в немалой степени послужил основой для изготовления ИС-2 с непревзойдённым 122-мм орудием», — пояснил Михайлов.

Танк ИС-2 7-й гвардейской тяжёлой танковой бригады РККА у Бранденбургских ворот

© Музейный комплекс Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»

Первые серийные модели ИС-2 оснащались пушкой с затвором поршневого типа, но с марта 1944 года танк выпускался с орудием Д-25, имевшим полуавтоматический клиновый затвор.

«По силе ударов по цели и разрушительному воздействию 122-мм пушка Д-25 являлась самой мощной из устанавливаемых на серийных танках Второй мировой войны», — отмечается в энциклопедии ВОВ Минобороны РФ.

Начальная скорость бронебойного снаряда Д-25 составляла 781 м/с, дальность стрельбы прямой наводкой — 5 тыс. м. С дистанции 2,5 км снаряд ИС-2 массой 25 кг пробивал броню тяжёлых немецких танков. Для поражения танкоопасной пехоты и слабозащищённых целей экипаж машины использовал 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт ДШК с коллиматорным прицелом и три 7,62-мм пулемёта ДТ.

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Советские конструкторы надёжно защитили танк — некоторые его элементы имели броню толщиной 120 и 160 мм. По уровню защиты ИС-2 не было равных в СССР и в армиях союзных стран.

Танк оснащался V-образным четырёхтактным 12-цилиндровым дизельным мотором В-54К-ИС мощностью 520 л. с. Запас хода машины составлял 240 км, максимальная скорость — 37 км/ч. ИС-2 имел три топливных бака и ещё четыре наружные ёмкости с топливом.

«Несмотря на внушительную боевую массу — 46 т, ИС-2 имел неплохие скоростные и манёвренные характеристики, надёжную трансмиссию. Благодаря удачным решениям коллектива под руководством Жозефа Котина танк оказался достаточно простым в управлении и эксплуатации, а также ремонтопригодным в полевых условиях», — рассказал Михайлов.

Экипаж ИС-2 состоял из четырёх человек: двух офицеров — командира и старшего механика-водителя — и двух сержантов — наводчика орудия и заряжающего, который по совместительству был и младшим механиком-водителем.

«Эталон тяжёлого танка»

Как заявила в комментарии RT экскурсовод Центрального парка «Патриот» Елена Стабровская, сходившие с заводского конвейера ИС-2 поставлялись в отдельные гвардейские тяжёлые танковые подразделения, которые применялись на направлениях главных ударов. Машины, названные в честь советского лидера, разрушали массивные укрепления и уничтожали огневые точки на оборонительных рубежах вермахта.

«В период Великой Отечественной войны успехи на фронте были немыслимы без танков. Советские конструкторы это прекрасно понимали. Поэтому ИС-2 получил сверхмощную пушку, толстую броню и при этом имел достойную проходимость. ИС-2 разносил вражеские укрепления и доставил немало неприятностей тяжёлым танкам нацистов — они уничтожались как в открытых боях, так и из засад», — рассказала Стабровская.

ИС-2 74-го тяжёлого танкового самоходного полка РККА

© Музейный комплекс Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»

По словам экспертов, важную роль ИС-2 сыграли в штурме европейских городов. В этих боях экипажи танков уничтожали огневые точки немцев и тесно взаимодействовали с пехотой, которая прикрывала их.

«ИС-2 показал себя универсальной боевой машиной, способной решать широкий спектр задач. Незаменимыми эти танки оказались и в уличных боях. Например, в Берлине ИС-2 помогали штурмовым подразделениям РККА зачищать кварталы города. В источниках зафиксировано применение ИС-2 в штурме рейхстага 30 апреля 1945 года», — сообщила Стабровская.

Александр Михайлов также отметил большое значение ИС-2 в прорыве оборонительных линий вермахта. Эксперт напомнил, что опыт успешного применения танка лёг в основу самоходных артиллерийских установок ИСУ-122 и ИСУ-122С.

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«На поле боя ИС-2 нередко работал в тандеме с Т-34, который развивал успех тяжёлых танков. Конечно, танк не был лишён минусов. У него была относительно невысокая скорострельность, небольшой боекомплект и неоптимальная внутренняя эргономика узлов и агрегатов», — пояснил Михайлов.

Вместе с тем советские конструкторы постоянно совершенствовали ИС-2. Например, в конце войны была разработана модификация ИС-3. Машина была принята на вооружение РККА в марте 1945 года и не успела получить боевое крещение.

«Большие углы наклона, дифференцированное бронирование, полусферическая обтекаемая башня — отличительные особенности ИС-З. По сравнению со своим предшественником ИС-3 стал качественным шагом вперёд в области бронезащиты. В послевоенные годы ИС-3 долгое время рассматривался как эталон тяжёлого танка», — говорится в энциклопедии Минобороны РФ.

ИС-2 в парке «Патриот»

© Музейный комплекс Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»

Модернизированные ИС-2 остались в армии ещё на полвека после войны. Правда, в основном они использовались как стационарные долговременные артиллерийские огневые точки. Как отметил Михайлов, официально тяжёлый танк, названный в честь Иосифа Сталина, был снят с вооружения армии только в 1995 году.