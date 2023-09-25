Операция «Суворов»: Минобороны РФ опубликовало архивные материалы об освобождении Смоленска от нацистов

К 80-й годовщине освобождения Смоленска от нацистских оккупантов Минобороны РФ запустило на своём сайте мультимедийный раздел «Мы помним с Алёшей дороги Смоленщины...». Он содержит уникальные документы об освобождении Смоленской области, а также официальные свидетельства зверств гитлеровских оккупантов в регионе. В частности, опубликованы различные донесения, доклады, схемы и журналы боевых действий, сводки и наградные листы.

К 80-й годовщине освобождения Смоленска от нацистских войск Министерство обороны России запустило на своём сайте историко-познавательный мультимедийный раздел «Мы помним с Алёшей дороги Смоленщины...», на котором размещены донесения, акты о зверствах нацистов, доклады, схемы и журналы боевых действий, сводки и наградные листы. Эти документы служат свидетельством героизма советских воинов, разгромивших гитлеровскую военную машину.

«Террористический режим для советских граждан»

Боевые действия на Смоленщине оказали огромное влияние на ход Великой Отечественной войны. Летом 1941 года защитники Смоленска более двух недель сражались за город, а бои за область в целом около двух месяцев сдерживали нацистское наступление.

«Это время было критически необходимо для подготовки к обороне Москвы. Оно стало одним из факторов, создавших условия для декабрьского контрнаступления Красной армии. На Смоленщине нацистский блицкриг серьёзно забуксовал», — рассказал в беседе с RT военный историк Сергей Перелыгин.

Красная армия была вынуждена уйти из Смоленска 29 июля 1941 года. Более двух лет город оставался под нацистской оккупацией.

«За время пребывания немцев в Смоленске ими был введён исключительной жестокости террористический режим для советских граждан и военнопленных военнослужащих Красной армии, рассчитанный на массовое истребление советских людей», — говорится в обнародованном на сайте МО донесении военной прокуратуры Западного фронта главному военному прокурору Красной армии генерал-лейтенанту юстиции Владимиру Носову от 13 октября 1943 года.

Донесение военной прокуратуры

© Минобороны России

По информации сотрудников военной прокуратуры, нацисты подвергали советских граждан незаконным арестам, пыткам, расстреливали их и уничтожали в автомашинах-душегубках. Кроме того, советские люди гибли из-за голода и непосильного каторжного труда. В донесении количество погибших было предварительно оценено в 100—120 тыс. человек. Позднее было установлено, что нацисты уничтожили в Смоленске более 135 тыс. мирных жителей.

«Для еврейского населения было установлено гетто... Некоторое время еврейское население заставляли работать, но впоследствии всех евреев раздели донага, погрузили в автомашины и вывезли за город, где и схоронили. Предполагается, что евреев удушили в специальных автомашинах-душегубках», — отмечается в донесении.

По информации прокуратуры, евреев из Польши и западных областей Украины и Белоруссии свозили в Смоленск якобы на работы, а затем убивали. В донесении также описываются убийства истощённых от непосильного труда военнопленных, факты массового уничтожения цыган и угона на каторжные работы советской молодёжи.

«Отказавшихся и уклонявшихся ехать в Германию также расстреливали партиями по несколько человек», — сообщается в документе.

Акт о нацистских преступлениях

© Минобороны России

В Акте о зверствах нацистских оккупантов, составленном партизанами, сообщается о том, как гитлеровцы сожгли две деревни в Смоленской области, убив всех жителей.

«Из деревни Куровятино немцы выгнали 150 человек стариков, женщин и детей и расстреляли их всех у кургана... Перед расстрелом гитлеровцы на эту группу советских людей натравили много собак», — говорится в документе.

По словам свидетелей, нацисты снимали головные уборы с мирных стариков, чтобы отчитаться перед своим командованием о якобы уничтоженных ими партизанах, скрывавшихся в лесах.

«В годы оккупации Смоленск был превращён нацистами в своего рода неофициальную столицу контролируемых ими регионов России. Рассматривалась возможность размещения в городе центра нового рейхспротектората. Из Смоленска координировались карательные акции в оккупированных областях РСФСР. Здесь же, ввиду близости к Москве, размещались всевозможные разведывательно-диверсионные курсы. Это был нацистский нож у самого сердца советского государства», — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

Смоленск после освобождения от гитлеровских захватчиков

РИА Новости

© Лиепиньш

«Смоленск наш»

В 1943 году ситуация на советско-германском фронте стала стремительно меняться. Стратегическая инициатива начала переходить к Красной армии. 12 июля советские войска перешли в масштабное контрнаступление на Курской дуге. Вскоре после этого началось активное продвижение вперёд частей Красной армии и на других участках фронта.

7 августа 1943-го началась Смоленская стратегическая наступательная операция советских вооружённых сил (кодовое наименование «Суворов»). Им предстояло не допустить переброски гитлеровских подразделений на юго-западное стратегическое направление и освободить Смоленщину от нацистских оккупантов.

В соответствии с замыслом операции войска Западного и Калининского фронтов одновременными ударами должны были расколоть левое крыло немецко-фашистской группы армий «Центр».

15 сентября 1943 года войска Западного фронта при содействии части сил Калининского фронта начали наступление с целью освободить города Смоленск и Рославль. Поскольку Красной армии приходилось действовать в условиях лесисто-болотистой местности и организованного сопротивления противника, который обустроил глубокоэшелонированную оборону, советское командование насытило этот участок фронта большим количеством инженерных подразделений. Военнослужащие инженерных войск не только оборудовали исходные районы для наступления и делали проходы в минных полях, но и построили достаточное количество дорог и колонных путей.

«В проведении намеченной операции на Велижско-Демидовском направлении мной построены железные дороги... Эти железные дороги создают благоприятные условия для материального обеспечения войск в операции», — докладывал в Генштаб командующий войсками Калининского фронта генерал армии Андрей Ерёменко.

Согласно журналу боевых действий 3-го гвардейского кавалерийского корпуса Калининского фронта в ходе наступления на смоленском направлении он обходил город с юга, перерезая железную дорогу Смоленск — Рославль. К 20 сентября 1943 года советские кавалеристы вышли к железнодорожной линии, а 23-го числа, сломив вражеское сопротивление, перерезали её. В результате смоленская группировка противника была охвачена с юга. В этих боях, проведённых в сложных погодных условиях и при размытых дорогах, особо отличилась 32-я кавалерийская дивизия, которой впоследствии было присвоено почётное наименование Смоленской.

Схемы боевых действий

© Минобороны России

В донесении политотдела 3-го гвардейского кавалерийского корпуса от 26 сентября 1943 года отмечается, что бойцы подразделения отважно вступали в рукопашные схватки с врагом, первыми поднимались в атаку и спасали жизни товарищей, вынося раненых с поля боя.

Вместе с 3-м гвардейским кавалерийским корпусом в составе конно-механизированной группы действовал 2-й гвардейский танковый корпус. Ему была поставлена та же задача: обходя Смоленск с юга, преследовать противника и перерезать его коммуникации.

В связи с освобождением города 4-й гвардейской танковой бригаде из состава этого корпуса также было присвоено наименование Смоленской. Об этом идёт речь в журнале боевых действий подразделения в период с 14 по 25 сентября 1943 года.

Материалы для журналов боевых действий

© Минобороны России

Согласно боевому донесению начальника штаба 5-й армии, после того как советские войска прорвали оборону на подступах к Смоленску, противник стал отступать в западном и юго-западном направлениях, оказывая при этом огневое сопротивление, взрывая мосты и устанавливая заграждения. Преодолевая преграды, подразделения и части 312-й стрелковой дивизии 5-й армии к 06:00 25 сентября 1943 года вошли в северную часть города. В 06:30, с ходу форсировав Днепр, 1079-й полк этой дивизии занял южную часть Смоленска.

«Части дивизии продолжали преследовать противника... В 05:40 (дивизия. — RT) вошла в город Смоленск. В 06:30, форсировав реку Днепр, заняла южную часть города. Противник в ночь на 25.09.43, прикрываясь мелкими группами пулемётчиков и автоматчиков, отошёл в юго-западном направлении... На 20:00 части занимают северную часть города Смоленск», — говорится в журнале боевых действий 312-й Смоленской стрелковой дивизии.

Сапёры разминируют набережную Днепра в Смоленске

РИА Новости

© Михаил Савин

Первыми в город вступили разведчики 859-го артиллерийского и 1079-го стрелкового полков. В 06:00 старший сержант Гладких из разведгруппы артполка водрузил Красное знамя над зданием элеватора в северной части города, а час спустя комсорг из 1079-го стрелкового полка лейтенант Варсенов водрузил второй флаг — над одним из зданий в южной части Смоленска. Об этом идёт речь в донесении политотдела 312-й стрелковой дивизии.

Местные жители со слезами на глазах приветствовали освободителей. В городе прошёл митинг под лозунгом «Смоленск наш, вперёд, на окончательное освобождение Родины».

Схемы боевых действий

© Минобороны России

В газете «Защитник Родины» опубликован приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, в котором была объявлена благодарность войскам, освободившим Смоленск. Согласно приказу, 39 воинским частям и соединениям было присвоено почётное наименование Смоленских. В газете также описываются митинги, проходившие в освобождённом городе, и рассказывается о мужестве, проявленном бойцами Красной армии в боях за Смоленщину.

Подробности сражений за освобождение Смоленска также можно узнать из журнала боевых действий 331-й стрелковой дивизии, которая 25 сентября ворвалась в город с севера и, форсировав Днепр, достигла его южных окраин.

Газета «Защитник Родины»

© Минобороны России

Согласно сводке штаба 5-й армии, в ходе боёв в Смоленской области гитлеровские войска использовали тактику выжженной земли. Отступая, они взрывали мосты, уничтожали железные дороги, минировали узкие проходы, разрушали и сжигали населённые пункты. На выгодных для обороны рубежах нацисты оказывали ожесточённое сопротивление. При отступлении они поджигали находящиеся на очередном рубеже населённые пункты.

Советское командование тщательно анализировало опыт прошедших боёв, а затем массово выпускало и распространяло в войсках иллюстрированные сборники, памятки, брошюры, информационные листки, в которых популярным языком были описаны наиболее успешные приёмы борьбы с противником.

Схемы боевых действий

© Минобороны России

В ходе боёв за Смоленщину Красная армия не только лишила нацистов возможности перебрасывать резервы с этого участка фронта, но и вынудила гитлеровское командование снять 13 дивизий с орловско-брянского и ещё три — с других направлений.

По итогам Смоленской операции советские войска полностью разбили семь нацистских дивизий и нанесли поражение ещё 14.

По словам аспиранта ИВИ РАН Максима Синицына, разгром вермахта в районе Смоленска создал предпосылки для освобождения советской Белоруссии.

«Освобождение Смоленской области произошло благодаря успешной реализации замысла советского командования по проведению стратегического наступления на обширных участках фронта. Освобождённый Смоленск на девять месяцев стал ключевым узлом снабжения советской группировки, наступавшей на минском направлении», — подытожил Синицын.