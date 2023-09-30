«Пролог ко Второй мировой войне»: историк Олег Назаров — о Мюнхенских соглашениях

В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии подписали Мюнхенские соглашения, известные в историографии также как Мюнхенский сговор. Этот документ предопределил расчленение Чехословакии. Гитлеровской Германии разрешили аннексировать Судетскую область, а Польша и Венгрия в рамках так называемого урегулирования международных споров оккупировали часть территорий Чехословакии, на которые претендовали ранее. Эти события историки считают прологом к началу Второй мировой войны. Член научного совета Российского военно-исторического общества, обозреватель журнала «Историк» доктор исторических наук Олег Назаров в интервью RT рассказал о событиях, которые привели к подписанию Мюнхенских соглашений, а также о той трагической роли, которую этот документ сыграл в истории человечества.

— Каковы были исторические предпосылки кризиса, возникшего во второй половине 1930-х годов в отношениях Чехословакии с Германией, Польшей и Венгрией?

— Предпосылки для этих событий нужно искать в Первой мировой войне, а ещё точнее — в её завершении. Чехии как государства на политической карте Европы до этого не существовало около 300 лет. Чешские земли входили в состав Австро-Венгрии, которая распалась по итогам Первой мировой войны. Не существовало долгое время и независимой Польши.

Чехословакия и Польша были созданы осенью 1918 года. При этом их границы победители в войне — и прежде всего Великобритания с Францией — нарезали произвольно, по своему усмотрению. Чехословакия были сконструирована как многонациональное государство, в котором титульными нациями оказались около 7,2 млн чехов и 2,5 млн словаков. Но, помимо них, в составе Чехословакии оказались также 3,5 млн немцев, 700 тыс. венгров, 100 тыс. поляков, несколько сот тысяч украинцев и русинов. Как и в любом другом межнациональном государстве, между этими народами время от времени возникали конфликты. Поскольку большинство немцев проживали на приграничных территориях, они тяготели к Германии. И это всерьёз беспокоило пражские власти.

— Германия предъявляла Чехословакии претензии по поводу положения судетских немцев. Было ли это объективным? Как себя чувствовали в то время немцы в Чехословакии?

— У немецкого населения были разные настроения, но в целом доминировало желание присоединиться к Германии. Первоначально этого сделать было нельзя. Поэтому немцы, жившие в приграничном Судетском регионе, добивались предоставления им широкой автономии, которую Прага не хотела предоставлять, опасаясь потерять эти земли в будущем. Это создавало почву для конфликтов. Но надо заметить, что, несмотря на все эти трения, жизни и имуществу судетских немцев ничего объективно не угрожало. Другое дело, что, когда Адольф Гитлер пришёл к власти в Германии с установкой собрать всех немцев в одну страну, ему надо было как-то обосновать свои претензии, и немецкая пресса развернула массовую кампанию по поводу притеснения судетских немцев пражскими властями. В значительной степени это были надуманные обвинения, но всё же определённый повод для конфликта был. Официальная Прага хотела разрешить все споры за столом переговоров, но Гитлер на такой сценарий, естественно, не был ориентирован изначально.

Судетские немцы формально добивались автономии, но на самом деле стремились жить в Германии. Чехословацкие власти понимали, что, сколько бы уступок они ни делали, полностью удовлетворить желания немцев не смогут. Трудно сказать, как бы развивалась эта ситуация дальше, если бы не агрессивная политика гитлеровской Германии.

Мюнхенские переговоры 1938 года

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— Как развивалась ситуация в ходе чехословацкого кризиса? Что происходило в республике и за её пределами? Пыталась ли Прага мирно урегулировать проблемы? Как реагировали на происходящее Советский Союз, западноевропейские страны, США?

— Чехословацкому кризису предшествовал так называемый аншлюс — присоединение Австрии к Германии. Немецкие власти демонстрировали Праге свою лояльность и говорили, что никаких претензий у них якобы нет, пока не решили австрийский вопрос. В свою очередь, президент Чехословакии Эдвард Бенеш старался не раздражать Германию, рассчитывая разрешить все спорные вопросы за столом переговоров. В случае конфликта он надеялся на помощь Франции и в какой-то мере Великобритании. У Чехословакии были официально заключены договоры о взаимопомощи с Советским Союзом и Францией.

Когда произошёл аншлюс Австрии, Чехословакия на него никак не отреагировала, словно её это не касалось. Но на самом деле касалось — и очень сильно. С Австрией у Чехословакии никаких проблем не было, но после аншлюса на незащищённой австрийско-чехословацкой границе встали части вермахта. Безопасность Чехословакии резко ослабла, а власти Германии, разумеется, сразу же после аншлюса забыли о своих обещаниях относительно отсутствия претензий.

В Чехословакии действовало несколько политсил местных немцев, самой крупной из которых была Немецкая партия во главе с Конрадом Генлейном, готовым выполнять все команды из Берлина. Немецкая партия провозгласила программу, ключевыми требованиями которой были предоставление автономии Судетской области и наделение немецких общин правом исповедовать национал-социалистическую идеологию. При этом Генлейн получил из Берлина установку выдвигать всё новые и новые требования, которые рано или поздно стали бы неприемлемы для Праги. Это должно было создать почву для политического кризиса в Чехословакии и вмешательства Германии.

Что касается других государств, то Советский Союз не имел никаких иллюзий относительно Германии. Власти СССР понимали, что идеология Гитлера людоедская, а политика — захватническая. Но западные страны стремились сделать Советский Союз изгоем и изолировать его от участия в решении ключевых международных вопросов.

Англичане понимали, что по итогам Первой мировой войны эмоционально немцы сильно задеты и это рождало почву для реваншистских настроений. Чтобы уменьшить исходящую от Германии угрозу, Великобритания была готова идти навстречу Берлину, но только ущемляя интересы других народов, а не свои собственные. У Франции, имевшей с Германией протяжённую сухопутную границу, доверия к немцам не было, но французская политическая элита была расколота. Премьер-министр Эдуар Даладье следовал в международных вопросах за англичанами. США в европейские вопросы особо не лезли, но и не мешали Германии наращивать свои возможности.

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— В исторической литературе встречаются указания на то, что в нагнетании конфликтной ситуации важную роль сыграла Польша. Так ли это?

— Естественно, это так. Варшава сильно повлияла на рост напряжённости в Европе. Конфликт между Прагой и Варшавой возник из-за спорных территорий. После Первой мировой войны границу между двумя новоиспечёнными государствами долго не могли установить. Сложности, в частности, возникли с определением судьбы Тешинской области — небольшого региона в Силезии. С этим вопросом в конце концов разбирался так называемый совет послов, сформированный государствами Антанты. При разделе области Польша получила меньше территории с меньшей численностью населения. В тот момент времени Варшаве было неудобно спорить с Антантой, так как шла советско-польская война, а Антанта помогала полякам. Но премьер-министр Польши Игнаций Ян Падеревский заявил тогда, что совет послов создал между двумя народами пропасть, которую нельзя засыпать. Собственно, поляки эту пропасть засыпать даже не собирались, но до прихода к власти в Германии нацистов о захвате Тешинской области они могли только мечтать.

После прихода к власти Гитлера именно поляки первыми в Европе подписали с Германией договор о неприменении силы при разрешении спорных вопросов. У Германии и Польши существовал общий интерес — территориальные претензии к Чехословакии, и это привело к консолидации усилий Берлина и Варшавы. На этом фоне Польша стала оказывать дипломатическое давление на Чехословакию, готовить диверсионные группы, устраивать на границе военные учения, польские газеты писали статьи античешской направленности.

После аншлюса Варшава и Берлин стали координировать свои действия и наращивать давление на Чехословакию. Польские власти заявили, что не пропустят через свою территорию советские войска для оказания помощи Праге. А у СССР с Чехословакией общей границы не было. Кроме того, если граница Чехословакии с Германией была хорошо укреплена, то границы с Польшей и Венгрией укреплены не были. И если бы Варшава с Будапештом предоставили немецким войскам свою территорию, это бы существенно облегчило действия Германии. Вклад Польши в организацию давления на Чехословакию был огромен.

— Каковы были предпосылки для начала переговоров Германии с Великобританией, Францией и Италией по чехословацкому вопросу? Почему вообще возникла такая необходимость? Чего официальная Прага ожидала от западных держав?

— Принципиальной базовой позицией Великобритании было то, что Германия по итогам Первой мировой войны ограблена и унижена, поэтому ей надо идти навстречу.

В Лондоне рассчитывали, что Гитлер получит всё что хочет за столом переговоров и до войны не дойдёт. У Франции был договор с Чехословакией о том, что она должна оказывать помощь Праге. Но Франция поддержала позицию Великобритании и банально предала Чехословакию. У Италии не было своих интересов в Чехословакии, но она была фашистским государством и шла плечом к плечу с Германией.

Чехословакия ожидала поддержки от Франции и Великобритании. Но в Праге не знали о достигнутых в 1937 году закулисных договорённостях между Лондоном и Берлином о том, что при условии сохранения целостности Британской империи английские правящие круги предоставят Берлину свободу действий в отношении Австрии, Чехословакии и города Данцига.

Подписание Мюнхенских соглашений

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— Как вёл себя на пике кризиса Советский Союз? На чём была основана его позиция?

— Советский Союз оказывал Чехословакии дипломатическую поддержку, а в кульминационный момент кризиса, в сентябре 1938 года, был готов оказать и военную, сконцентрировав войска у западных границ. Канадский историк Майкл Джабара Карлей даже констатировал, что только у Советского Союза в той ситуации остались чистые руки. Но для того чтобы помочь на практике, СССР должен быть получить официальную просьбу от властей Чехословакии. А Бенеш после некоторых колебаний решил капитулировать под давлением со стороны Запада.

— Как можно охарактеризовать ход мюнхенских переговоров по чехословацкому вопросу? Каковы были позиции сторон? Насколько уверенно чувствовали себя на них представители Германии?

— Здесь нужно вернуться немного назад. В ходе Майского кризиса, когда Немецкая партия выдвинула властям Чехословакии свои требования, а Великобритания и Франция давили на Прагу с тем, чтобы она их приняла, Бенеш повёл себя твёрдо и даже провёл частичную мобилизацию. Для Гитлера это стало неприятным сюрпризом. У Чехословакии были мощные укрепления и одна из сильнейших армий в Европе. При наличии воли и поддержки со стороны СССР она могла устоять.

Но затем Гитлер стал готовить Германию к войне, а британцы и французы усилили давление по дипломатическим каналам. Франция дала понять, что ни Великобритания, ни она сама за чехов воевать не будет. Эти позиции и привели в итоге к Мюнхенскому сговору.

Подписание Мюнхенских соглашений

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© Hulton-Deutsch Collection/CORBIS

— Какие решения были приняты в Мюнхене? Насколько они были адекватны и соответствовали нормам международного права того времени? Кто больше всего от них выиграл?

— Выиграла, как всем известно, Германия, получившая огромные территории без войны. Соглашения были подписаны 29 сентября 1938 года рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуаром Даладье и фашистским диктатором Италии Бенито Муссолини. Было принято решение, что часть территорий передадут сразу, а часть (со смешанным населением) — после референдумов. При этом мнения чехословацкой стороны никто не спросил. Референдумы по территориям со смешанным населением потом отменили, и интересы миллиона проживавших на них этнических чехов никто даже не подумал защитить. Это было грубейшее нарушение международного права, когда четыре государства между собой решали судьбу пятого. А о Конституции Чехословакии, требовавшей проводить референдумы для изменения территории, вообще не вспомнили. Чехословакию поставили перед фактом, а Бенеш струсил и предпочёл капитулировать.

— Как вы думаете, Адольф Гитлер в ходе чехословацкого кризиса уже вынашивал конкретные планы мировой войны?

— Гитлер вынашивал планы захвата территорий для расширения «жизненного пространства» Германии ещё с того времени, когда он писал «Майн кампф». А такие захваты были возможны именно военным путём. Хотя, как показала практика, отдельные территории он захватил даже без боевых действий. Но за другие ему бы всё равно пришлось воевать.

Нацистская оккупация Богемии и Моравии в 1939 году

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© Sovfoto/Universal Images Group

— Какую историческую роль сыграли мюнхенские соглашения? Как они повлияли на дальнейший ход истории?



— Это был пролог ко Второй мировой войне. Гитлер изначально не был так силён, чтобы воевать с группой стран. Он постепенно свою мощь наращивал и после каждого присоединения территорий укреплялся. В Чехословакии ему достались огромные территории, население, военные и экономические ресурсы. И постепенно он наглел. Получив без боя Судеты, он в марте 1939 года ввёл свои войска на оставшиеся территории Чехословакии, больше не спрашивая разрешения у Великобритании, Франции и Италии. Гитлер их просто поставил перед фактом. Он стал так силён, что мог себе это позволить. И важным этапом на этом пути были Мюнхенские соглашения. Если бы Гитлера остановили ещё в 1938 году, много чего бы не произошло. Наверное, не началась бы и Вторая мировая война, потому что у Гитлера банально не хватило бы сил. Но это уже сослагательное наклонение, которого история, как известно, не терпит.

Заводы Чехословакии шесть с половиной лет работали на Третий рейх, и множество наших дедов и прадедов были убиты из оружия, произведённого именно на чехословацких предприятиях. Были чешские патриоты, сопротивлявшиеся нацистам, был Чехословацкий корпус, но огромная часть населения Чехословакии работала на Третий рейх вплоть до начала мая 1945 года, даже когда Берлин уже был взят, а Гитлер совершил самоубийство.

— Сегодня в исторической литературе можно найти утверждения, что реальной датой начала Второй мировой войны нужно считать не боевые действия между Германией и Польшей, а вторжение нацистов в Чехословакию. Насколько объективна такая точка зрения?

— Мировая война — это всё-таки боевые действия. А чехи на них не пошли, капитулировали. Другое дело, что Мюнхенские соглашения стали важнейшим шагом на пути к развязыванию Второй мировой войны, первой развилкой, на которой её можно было предупредить. Ещё одной развилкой стали советско-англо-французские переговоры 1939 года, но по вине Лондона и Парижа они были сорваны, и мир покатился к глобальной войне.