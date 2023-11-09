«Зверства происходили формально по закону»: историк Дмитрий Суржик — о Хрустальной ночи 1938 года

85 лет назад в Германии произошёл еврейский погром, известный как Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин. Нацистское руководство пыталось выдать произошедшее за спонтанное проявление негативного отношения к евреям со стороны общества, но за нападениями стоял гитлеровский режим, а основные силы погромщиков состояли из боевиков штурмовых отрядов СС и членов гитлерюгенда. По словам историков, Хрустальная ночь стала важным этапом в разжигании в Германии антисемитских настроений и шагом к началу массового уничтожения евреев. О мотивах нацистов, ходе погромов и последствиях Хрустальной ночи рассказал в интервью RT исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

— Расскажите, пожалуйста, об исторических предпосылках для начала гонений против евреев в Германии. Откуда у немецких нацистов возникла ненависть к евреям?

— Вообще, антисемитизм в Германии и Западной Европе бытовал давно. Своими корнями он уходил ещё в Средние века. В XIX веке его пытались ставить на некую псевдонаучную основу, в том числе экономическую: говорить, что не нужно поддерживать еврейских перекупщиков, а покупать вместо этого товары у немецких помещиков. Важную негативную роль сыграл французский писатель Жозеф Артюр де Гобино, создавший арийскую расовую теорию, которую в дальнейшем использовали для разработки собственных идей немецкие нацисты.

Германский нацизм во многом был основан на знании лидерами НСДАП немецких этнических стереотипов. Адольф Гитлер и вся его клика ловко управляли сознанием немцев, назначая причинами всех их бед отдельные народы. К моменту своего прихода в политику сам Гитлер уже был убеждённым антисемитом, а придя к власти в Германии в 1933 году, он начал готовить немецкое общество к тому, что мы знаем под определением «окончательное решение еврейского вопроса».

Он стал создавать специальные некоммерческие организации, писать антисемитские брошюры и привязывать в своей пропаганде евреев к коммунистической идеологии. Среднестатистический немецкий бюргер и так был лоялен по отношению к власти и опасался революции. А нацисты и связанные с ними силы раздували в отношении коммунистов настоящую истерию, обвиняя их в том, что они якобы несут хаос и разруху, и говорили, что за спиной у коммунистов стоят евреи.

Также по теме «Нужно помнить всех жертв идеологии нацизма»: как холокост изменил послевоенный мир 31 июля 1941 года вице-фюрер Третьего рейха Герман Геринг поручил начальнику полиции безопасности Рейнхарду Гейдриху разработать план...

— Какие репрессивные меры, направленные против евреев, нацисты принимали до Хрустальной ночи?

— Против еврейских предпринимателей проводились инициированные нацистами бойкоты. Евреи подвергались всевозможным профессиональным ограничениям. Самым мощным антисемитским выпадом в середине 1930-х годов стали так называемые Нюрнбергские расовые законы: закон об имперских гражданах и закон о защите немецкой крови и немецкой чести. Согласно им, евреи теряли статус граждан и право голоса в политических вопросах, оставаясь лишь «подданными» рейха. Евреев запрещалось принимать на государственную и общественную службу. Запрещались браки неевреев с евреями. Наём евреями в качестве прислуги германских женщин карался в уголовном порядке.

Нацисты постепенно создавали юридическую базу для преследования евреев. Это один из ужасных аспектов гитлеровского государства — зверства происходили формально по закону. Другой вопрос, каким был дух этих законов.

— Как нацисты приняли решение о проведении еврейских погромов в ноябре 1938 года? Почему они перешли от юридического давления к физическому насилию?

— Гитлер был опытным манипулятором. В первые годы после прихода к власти он пытался найти для каждого своего поступка внешний повод. В середине 1930-х Германия была ещё достаточно слаба в военном плане, и Великобритания с Францией при желании могли бы пресечь беззакония, которые творили нацисты. Вот Гитлеру и приходилось действовать постепенно и изображать из себя жертву.

7 ноября 1938 года польский еврей Гершель Гриншпан совершил покушение в Париже на немецкого дипломата Эрнста фон Рата. Два дня спустя фон Рат скончался. Обстоятельства произошедшего и мотивы Гриншпана до сих пор не совсем понятны. По одной из версий, он мстил за выдворение из Германии 12 тыс. польских евреев.

Нацистское руководство объявило покушение на фон Рата нападением на Германию. Пауль Геббельс дал понять населению Германии, что государственные структуры отказываются защищать евреев от любых атак. По мнению многих историков, нацисты давно хотели присвоить себе еврейское имущество и просто искали для этого необходимый повод.

Последствия Хрустальной ночи

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— Расскажите, пожалуйста, о ходе Хрустальной ночи. Насколько масштабен был ущерб, нанесённый еврейскому населению Германии?

— Погромы, произошедшие в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, были масштабнейшими. Были сожжены или разгромлены сотни синагог, а также тысячи принадлежавших евреям коммерческих предприятий. Причём пожарные даже не пытались тушить горящие здания. 91 человек был убит погромщиками, сотни получили ранения, 30 тыс. подверглись аресту и были отправлены в тюрьмы, а затем — в концлагеря.

Конечно, никакого стихийного народного выступления, как это описывали нацисты, не было. Это была тщательно спланированная нацистским руководством и координируемая начальником гестапо Рейнхардом Гейдрихом акция, участие в которой принимали СА, СС и гитлерюгенд.

Последствия Хрустальной ночи

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— Каковы были последствия Хрустальной ночи и её историческое значение?

— Это был важный момент в так называемой ареизации германской экономики. Уже 12 ноября 1938 года Герман Геринг, курировавший экономику в рейхе, на совещании в присутствии крупных финансовых деятелей страны заявил, что евреи должны платить за свои якобы преступления.

В целом же Хрустальная ночь стала огромным шагом к подготовке массового уничтожения евреев. Гитлер готовил к этому немецкое общество постепенно. Немцев приучали к нормальности насилия. Нацисты превращали зверства в отношении евреев в нечто обыденное и само собой разумеющееся. При этом иностранные державы, к сожалению, не приняли никаких реальных мер для пресечения насилия и даже не разорвали дипломатические отношения с гитлеровской Германией. Зато парижское покушение стало поводом для ужесточения на международном уровне миграционных мер, от которого пострадали евреи и германские антифашисты.