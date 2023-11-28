«Укрепление антигитлеровской коалиции»: историк — об итогах и значении Тегеранской конференции

28 ноября 1943 года началась Тегеранская конференция глав правительств стран — союзниц по антигитлеровской коалиции. На переговорах, проходивших в Иране, Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль приняли решение об открытии Второго фронта против нацистской Германии. Кроме того, в рамках встречи были намечены контуры системы международных отношений после победы над Третьим рейхом. Учёный секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин в интервью RT рассказал о влиянии Тегеранской конференции на ход Второй мировой войны и на послевоенное устройство мира.

— К моменту созыва Тегеранской конференции войска антигитлеровской коалиции уже достаточно долго сражались с нацистской Германией. Почему лидеры коалиции решили встретиться именно в 1943 году? Каковы были предпосылки к проведению конференции? И почему местом её проведения выбрали именно Иран?

— К этому времени назрело множество вопросов, которые лидерам СССР, США и Великобритании необходимо было обсудить лично. Ключевым из них на тот момент было открытие Второго фронта. Ещё летом 1943 года Сталин в переписке с западными союзниками поднял вопрос о том, что отсрочка их полноценного вступления в боевые действия на территории Европы создаёт серьёзные трудности для Красной армии, два года сражающейся против основных сил вермахта. Однако англо-американские силы вместо открытия Второго фронта высадились в Италии и в дальнейшем планировали действовать в Средиземноморье и на Балканах. Такой сценарий способствовал бы не полноценному разгрому Третьего рейха или отвлечению его сил с востока, а блокированию потенциального наращивания влияния Советского Союза в Центральной и Юго-Восточной Европе.

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В западной историографии часто можно встретить утверждения о том, что высадка союзников в Италии якобы содействовала успеху советских войск в Курской битве, но это в корне неверно. 10 июля 1943 года Гитлер уже знал о появлении англо-американских сил на Сицилии, но, несмотря на это, отдал чёткий приказ командованию вермахта продолжать наступление на Курской дуге. И только девять дней спустя, в результате успешного советского контрнаступления, немецкое командование осознало, что любые попытки продвигаться вперёд больше не имеют смысла. Это прямо подтверждается содержанием журнала военных действий верховного командования вермахта. Не высадка союзников на Сицилии помогла советским войскам на Курской дуге, а действия Красной армии на советско-германском фронте развязали руки англо-американским силам в Средиземноморье. К советским войскам в ходе Курской битвы перешла стратегическая инициатива, но это было связано с колоссальным напряжением всех сил СССР, и поэтому открытие Второго фронта являлось объективной потребностью для всей антигитлеровской коалиции. Обсуждать это Сталину, Черчиллю и Рузвельту нужно было лично.

Выбор места проведения конференции в Тегеране стал дипломатической победой Сталина. Исходя из соображений дислокации воинских контингентов и длительности перелёта, Черчилль увереннее чувствовал бы себя на Ближнем Востоке, а Рузвельт — в Северной Африке. Но Москва смогла настоять на Иране, имевшем общую границу с СССР. Здесь находилась сильная группировка советских войск, и Сталину в случае необходимости понадобилось бы всего несколько часов, чтобы вернуться на свою территорию. Кроме того, у СССР в Тегеране было великолепно оборудованное посольство, позволившее принять американского президента. Это создало для советской стороны дополнительные дипломатические возможности, сыгравшие серьёзную роль в ходе самих переговоров. У Сталина с Рузвельтом в итоге сложились хорошие отношения. Кстати, поэтому, если бы не смерть Рузвельта в апреле 1945 года, геополитическая ситуация после завершения войны могла бы быть совершенно иной. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.

— Какие вопросы обсуждались на конференции? По всем ли из них её участникам удалось договориться? Возникали ли при этом какие-то противоречия?

— Собственно, главным вопросом, как и ожидалось, стало открытие Второго фронта. Британское руководство в первую очередь думало не о ситуации на поле боя, а о переделе сфер влияния после завершения войны, поэтому отчаянно пыталось продавить решение о проведении операций на берегах Средиземного и Эгейского морей, а высадку во Франции оттянуть на неопределённый срок. Согласно свидетельствам очевидцев, Сталин даже угрожал Черчиллю выходом из переговорного процесса. Рузвельт же смотрел на происходящее более трезво. Сохранились свидетельства того, что он считал СССР державой, способной в одиночку разгромить Третий рейх, хоть и с большими потерями. Такой ход событий позволил бы Москве резко нарастить влияние в Европе. И поэтому президент США был более склонен к компромиссам, хотя это изначально не нравилось Черчиллю.

Тегеранская конференция 1943 года

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Если бы решение по открытию Второго фронта не было бы принято, то существовал бы риск ухода вермахта в глухую стратегическую оборону, которая бы означала серьёзные сложности для Красной армии. Но на третий день конференции, 30 ноября, все стороны уже пришли к тому, что Второй фронт во Франции будет открыт ориентировочно в мае 1944 года.

Кроме того, в Тегеране началось — пока без конкретных решений — обсуждение контуров послевоенного устройства мира. Несмотря на то что война после этого продолжалась ещё почти два года, это было крайне актуально. Главам правительств воюющих держав важно было всё хорошо продумать.

— Известно, что нацисты планировали совершить покушение на лидеров антигитлеровской коалиции в Тегеране, но советским спецслужбам удалось сорвать их планы. Как это происходило?

— Это очень интересная история, которая, к сожалению, пока ещё во всех деталях не раскрыта. Германские спецслужбы разработали операцию под кодовым названием «Длинный прыжок». Конкретно над ней работал знаменитый немецкий диверсант оберштурмбаннфюрер СС Отто Скорцени. Операция предполагала убийство или похищение лидеров правительств стран, входивших в антигитлеровскую коалицию. Согласно признаниям самого Скорцени, в ходе «Длинного прыжка» планировалось проникновение в британское дипломатическое представительство. В целом же немецкая сторона хотела задействовать целую разведывательно-диверсионную сеть.

Тегеранская конференция 1943 года

Gettyimages.ru

© ullstein bild

Информацию о подготовке немцами масштабной диверсии в Иране смог заранее получить действовавший на оккупированной нацистами Украине выдающийся советский разведчик Николай Кузнецов. Поэтому наши спецслужбы были насторожены.

На предотвращение нацистской диверсии были брошены все силы советских спецслужб во главе с резидентом Иваном Агаянцем. Важную роль в выслеживании задействованных в «Длинном прыжке» немецких диверсантов сыграла группа разведчика Геворка Вартаняна, которому на тот момент было всего 19 лет.

При нейтрализации первой немецкой группы советские спецслужбы дали её членам возможность сообщить в Германию о том, что она раскрыта. Это заставило Берлин отказаться от отправки в Тегеран второй группы и от операции в целом. В самом Иране были раскрыты сотни немецких агентов.

— Чем завершилась Тегеранская конференция? Как она повлияла на ход Второй мировой войны?

— Самое главное — это открытие Второго фронта. Основная тяжесть в разгроме вермахта всё равно легла на плечи советских войск, но высадка союзников лишила Третий рейх возможности перейти к обороне, затянув боевые действия или пытаясь выторговать для себя какие-то выгодные условия завершения войны.

Другим важным результатом Тегеранской конференции стало укрепление антигитлеровской коалиции. В ходе личных переговоров Сталина, Черчилля и Рузвельта были устранены некоторые противоречия.

Тегеранская конференция 1943 года

Gettyimages.ru

© PhotoQuest

В Тегеране также были представлены идеи по созданию новой глобальной международной организации, более эффективной, чем Лига наций. Переговоры на эту тему привели в конечном итоге к созданию ООН. Также участники конференции обсудили будущее Германии, перспективные границы Польши и передачу Советскому Союзу Восточной Пруссии. Данные вопросы окончательно были решены на последующих дипломатических мероприятиях в рамках антигитлеровской коалиции.