«Основа послевоенного миропорядка»: какую роль в истории человечества сыграла Сан-Францисская конференция

26 июня 1945 года завершилась проходившая в Сан-Франциско конференция, на которой была учреждена Организация Объединённых Наций и утверждён её устав. В работе форума принимали участие 850 делегатов, представлявшие 50 государств, на которые приходилось более 80% населения Земли. По словам экспертов, принятые на конференции решения заложили основу послевоенного миропорядка и создали эффективный механизм международного взаимного сдерживания, который позволяет миру уже 75 лет избегать глобальных конфликтов.

75 лет назад, 26 июня 1945 года, завершила свою работу Сан-Францисская конференция, на которой была учреждена Организация Объединённых Наций и утверждён её устав. Достигнутые участниками этого представительного форума договорённости легли в основу мировой системы международных отношений в послевоенный период.

Зарождение Объединённых Наций

Ещё по итогам Первой мировой войны была предпринята попытка создать универсальную организацию, объединяющую значительное количество независимых государств. Так, в 1920 году на основе Антанты возникла Лига Наций, в которую входили около 65 стран. Однако Лига не смогла снять ключевые международные противоречия и предотвратить новый глобальный конфликт. После начала Второй мировой участники антигитлеровской коалиции стали искать новый формат международного сотрудничества и обеспечения безопасности.

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1—2 января 1942 года во время Вашингтонской конференции представители 26 государств, включая СССР, США, Великобританию и Китай, подписали Декларацию Объединённых Наций, подразумевающую исполнение разработанной ранее Лондоном и Вашингтоном Атлантической хартии. Речь в документах шла о противодействии агрессивной политике стран Оси, об отказе от экспансии и насильственного изменения границ, а также о глобальном экономическом сотрудничестве.

Процесс обсуждения создания новой универсальной международной организации активизировался в 1943 году на фоне побед Красной армии над нацистами под Сталинградом и на Курской дуге. 4 сентября 1943-го было принято решение о создании в составе Наркомата иностранных дел СССР Комиссии по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства.

В секретном протоколе Московской конференции 1943 года признавалось желательным, чтобы представители СССР, США и Великобритании «провели предварительный обмен взглядами по вопросам, связанным с учреждением международной организации для поддержания международного мира и безопасности». Обсуждение этой проблемы продолжилось на переговорах лидеров Антигитлеровской коалиции в Тегеране и Ялте. Руководство США предложило создать три основных международных органа: общую ассамблею, а также исполнительный и «полицейский» комитеты. Иосиф Сталин эту идею в целом одобрил.

С конца 1943-го советские дипломаты начали работать над предложениями СССР к проекту создания новой международной организации, которые бы учитывали в том числе негативный опыт работы Лиги Наций. К маю 1944 года у участников международных переговоров сложилось представление о примерных контурах будущей организации.

Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин во время Крымской конференции, прошедшей в феврале 1945 года в Ялте

РИА Новости

С 21 августа по 28 сентября 1944 года в старинном особняке Думбартон-Окс в Вашингтоне состоялась конференция представителей СССР, США и Великобритании, на которой в неофициальной обстановке обсуждались конкретные вопросы учреждения международной организации безопасности.

Были достигнуты договорённости о будущем названии (Объединённые Нации), целях, принципах и основных органах международной организации безопасности. Её основной целью было провозглашено «поддержание международного мира и безопасности и принятие с этой целью эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии». Кроме того, на конференции обсудили создание Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, Международного суда и секретариата ООН.

Трения на переговорах по созданию ООН возникали из-за предложений СССР, связанных с международными ограничениями для фашистских государств (западные лидеры были против), использования права вето в Совбезе и ряда других вопросов. СССР также настаивал на принятии в ООН по отдельности всех союзных республик, однако США и Великобритания в конечном итоге согласились лишь на специальную квоту для Украины и Белоруссии.

7 октября 1944 года в Думбартон-Оукс (США) представители Соединённых Штатов, Великобритании, СССР и Китая договорились о целях, структуре и функциях новой всемирной организации

© Архив ООН

Сан-Францисская конференция

5 марта 1945 года администрация Соединённых Штатов, действуя также от имени правительства СССР, Великобритании и Китая, направила 39 государствам приглашения на международную конференцию в Сан-Франциско. Позже было отправлено несколько дополнительных приглашений.

В последний момент западные правительства вопреки предварительным договорённостям отказались приглашать на конференцию Украину, Белоруссию и Польшу. Кроме того, в Москве стало известно о сепаратных переговорах Вашингтона и Лондона с нацистами в Берне. Руководство СССР в ответ заявило об отказе от участия в конференции наркома иностранных дел Вячеслава Молотова и направлении в Сан-Франциско посла СССР в США Андрея Громыко. Возможное снижение статуса конференции вызвало на Западе серьёзную озабоченность. Руководство Соединённых Штатов изменило свой тон и было вынуждено просить Иосифа Сталина направить Молотова хотя бы на часть мероприятий конференции.

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Сан-Францисская конференция открылась 25 апреля 1945 года. Символично, что именно в этот день произошла встреча западных и советских войск на Эльбе. Конференция без прений сразу же поддержала советское предложение о включении Украины и Белоруссии в число государств — учредителей ООН. Однако в дальнейшем на мероприятии начались ожесточённые споры по целому ряду вопросов. Так, у многих стран вызвало недовольство предоставление права вето и других эксклюзивных возможностей постоянным членам Совбеза. Долгое время участники конференции не могли согласовать и порядок управления территориями, находящимися под опекой Объединённых Наций. Призывы Советского Союза поддержать освобождение колоний вызвали острое недовольство Великобритании и Франции.

«Западная дипломатия, и прежде всего дипломаты США, затратила немало усилий, чтобы воспрепятствовать включению в Устав ООН положения о принципе равноправия и самоопределения народов. И только благодаря логичной и последовательной позиции, занятой по данной проблеме Советским Союзом, этот принцип был решительно утверждён, как и другие спорные моменты», — рассказал RT руководитель научного отдела Музея Победы Станислав Давыдов.

25 июня 1945 года участники конференции собрались на последнее пленарное заседание для голосования за принятие Устава ООН. Документ был поддержан единогласно. А 26 июня, в последний день работы конференции, Устав ООН был торжественно подписан.

Всего в работе международного форума приняли участие 850 делегатов, представлявших 50 государств, на которые приходилось около 80% населения Земли. Вместе с их советниками, штатом делегаций и секретариатом общее число лиц, принимавших участие в работе конференции, достигало 3,5 тыс.

После завершения Сан-Францисской конференции принятые на ней решения были согласованы полномочными национальными органами власти. Этот процесс завершился 24 октября 1945 года, и ООН приступила к свой работе, продолжающейся по сей день.

Делегаты на Сан-Францисской конференции

Flickr

© United Nations Photo

«Работа конференции и создание ООН наглядно продемонстрировали, что ситуация в мире меняется и США с Великобританией уже не являются абсолютно доминирующей силой в надгосударственных образованиях», — отметил Станислав Давыдов.

По его словам, в решениях конференции нашли своё отражение новые геополитические реалии, складывающиеся в мире к концу Второй мировой войны. Прошедший в Сан-Франциско форум заложил основы для возможностей цивилизованного, мирного урегулирования международных конфликтов, недопущения новых глобальных вооружённых столкновений, налаживания сотрудничества между странами. Однако свои коррективы в этот процесс вскоре внесла холодная война.

«Решениями Сан-Францисской конференции была заложена основа послевоенного миропорядка и создан мировой баланс сил. Судьбоносность этого момента трудно переоценить. Несмотря на всю критику, звучащую в адрес ООН, именно эта организация является важнейшим механизмом эффективного взаимного контроля и сдерживания, не допускающим новой мировой войны», — подытожил доцент МГИМО Кирилл Коктыш.