«СССР вернул себе главную базу»: Минобороны РФ опубликовало архивные документы об освобождении Крыма

К 80-летию начала Крымской стратегической наступательной операции советских войск Минобороны РФ запустило на своём сайте новый мультимедийный раздел «Победное дыхание крымской весны 44-го». В разделе опубликованы уникальные документы, освещающие операцию по освобождению полуострова, доклады о боевых действиях, сводки, донесения, директивы, карты и акты о зверствах оккупантов. Эти исторические материалы свидетельствуют о мужестве бойцов Красной армии и полководческих способностях советских военачальников.

80 лет назад, 8 апреля 1944 года, началась Крымская стратегическая наступательная операция Красной армии. К этой дате Минобороны РФ запустило на своём сайте новый мультимедийный раздел «Победное дыхание крымской весны 44-го», который содержит доклады о боевых действиях, сводки, донесения, директивы и карты, освещающие ход освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

«Необходимо было накопить силы»

Гитлеровские войска полностью оккупировали Крымский полуостров в 1942 году, сломив героическое сопротивление защитников Севастополя и Аджимушкайских каменоломен. Но уже в 1943 году советские войска в ходе Мелитопольской и Керченско-Эльтигенской десантной операций смогли создать в Крыму два плацдарма: на южном берегу залива Сиваш и на Керченском полуострове. Но развить этот успех с ходу им не удалось.

«В Крыму находилась мощнейшая группировка гитлеровских войск. Её позиции были хорошо укреплены. Покидать полуостров нацисты вообще не собирались. Красной армии для дальнейших действий необходимо было накопить силы», — рассказал в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Валерий Куличков.

В Крыму базировалась 17-я армия немецкого генерала Эрвина Йенеке. В начале 1944 года она была усилена двумя дивизиями, переправленными по морю. К апрелю в состав немецко-румынских сил на полуострове входили 12 дивизий, две бригады штурмовых орудий и различные отдельные подразделения. Общая численность оккупантов составляла свыше 195 тыс. человек. В их распоряжении было около 3,6 тыс. орудий и миномётов, а также 215 танков и штурмовых орудий.

«Враг хорошо подготовился и считал, что оборона Крыма, который сам по себе является естественной крепостью, будет для него успешной», — отметил в разговоре с RT член Ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.

Группировка гитлеровцев на полуострове прикрывала балканский стратегический фланг вермахта и коммуникации немецкого флота в западной части Чёрного моря. Кроме того, контроль над Крымом играл важную международно-политическую роль.

«Гитлер опасался, что утрата Крыма приведёт к тому, что в его силы перестанут верить союзники из Черноморского региона — Болгария и Румыния, а также что Турция после этого вступит в войну на стороне антигитлеровской коалиции», — заявил RT выпускник аспирантуры ИВИ РАН Максим Синицын.

Советские войска переправляются через Сиваш в Крым. DateDecember 1943

© Wikimedia Commons/Public Domain

По словам историков, в Берлине требовали, чтобы немецко-румынские войска удержали Крым любой ценой.

Для освобождения полуострова от нацистских оккупантов советское руководство решило задействовать войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Фёдора Толбухина, Отдельную Приморскую армию генерала армии Андрея Ерёменко, Черноморский флот (командующий — адмирал Филипп Октябрьский) и Азовскую военную флотилию (командующий — контр-адмирал Сергей Горшков). С воздуха поддерживать действия сухопутных сил и моряков было поручено 4-й и 8-й воздушным армиям, а также ВВС Черноморского флота. Всего советская ударная группировка насчитывала около 470 тыс. человек, 5982 орудия и миномёта, 559 танков и самоходных установок.

План Крымской операции (карта)

© Минобороны РФ

За координацию советских сил при освобождении Крыма отвечали представитель Ставки Верховного главнокомандования маршал Климент Ворошилов и начальник Генерального штаба Красной армии маршал Александр Василевский.

Изначально Крымскую операцию предполагалось начать во второй половине февраля 1944 года, но затем сроки её проведения неоднократно переносились из-за сложных погодных условий и необходимости советским войскам, продвигающимся в южных регионах УССР, занять более выгодные позиции.

Шифровка от 4 марта 1944 года

© Минобороны РФ

«Прошедший вчера и сегодня дождь окончательно вывел из рабочего состояния дороги. Весь автотранспорт стоит на дорогах в грязи… При таком состоянии дорог начинать операцию нельзя: не сумеем за продвигающимися войсками подать не только пушки и снаряды, но даже продовольствие и кухни», — говорится в опубликованной МО РФ шифрограмме Василевского от 4 марта 1944 года на имя Иосифа Сталина (кодовое имя — Иванов).

Замысел советского командования заключался в нанесении ударов с севера и востока с целью расчленения и уничтожения крымской группировки врага. Главный удар планировалось нанести с плацдарма на южном берегу залива Сиваш.

«Стратегическое значение»

8 апреля 1944 года после мощной артподготовки в северной части Крыма в наступление перешли части 4-го Украинского фронта. После двух дней ожесточённых боёв советским воинам удалось прорвать эшелонированную оборону нацистов. 11 апреля от гитлеровских оккупантов был освобождён Джанкой. Оказавшись под угрозой окружения, нацисты начали отвод своих войск с востока полуострова.

«Всего войсками фронта, по далеко не полным данным, за два дня боев уничтожены свыше 5,5 тыс. солдат и офицеров, 44 танка, 21 самолёт. Захвачены свыше 1,1 тыс. пленных, пять самоходных орудий, шесть шестиствольных миномётов, 337 пулеметов, 86 орудий разных калибров, 48 миномётов, 2688 винтовок и автоматов», — говорится в боевом донесении командующего войсками 4-го Украинского фронта Толбухина от 9 апреля 1944 года.

Донесения 4-го УФ от 9 апреля 1944 года

© Минобороны РФ

Подразделения Отдельной Приморской армии 11 апреля освободили Керчь и двинулись дальше, преследуя отступающего противника. Советские войска успешно продвигались на юг.

В обнародованных Министерством обороны РФ документах отмечается отлично налаженное взаимодействие между сухопутными войсками, флотом и авиацией. Характерной чертой операции стало быстрое продвижение советских войск.

Немецкие военнопленные, захваченные в плен в районе Керченского полуострова во время десантной операции

РИА Новости

© Евгений Халдей

13 апреля были освобождены от гитлеровских оккупантов Евпатория, Симферополь и Феодосия, а за два следующих дня — Бахчисарай, Алушта и Ялта. На путях отхода нацистов успешно действовали советские партизаны, нарушавшие немецкие коммуникации и уничтожавшие узлы связи.

Отступая, гитлеровская армия традиционно применяла тактику выжженной земли. Но из-за высокого темпа советского наступления немецко-румынские войска не могли закрепиться на промежуточных рубежах обороны.

Директива ЧФ от 10 апреля 1944 года

© Минобороны РФ

По словам историков, нацистское командование помнило, что советские войска в начале войны долгие месяцы удерживали Севастополь, окружённый горами, морем и удобными для обороны высотами. Гитлеровцы решили, что им тоже удастся надолго закрепиться в городе.

Часть войск нацистское командование пыталось эвакуировать по морю. Причём первыми отправляли румынские части — таким образом Берлин пытался сохранить расположение Бухареста. Однако в море гитлеровские суда попадали под удары советской авиации.

Части Красной армии подошли к Севастополю 15—16 апреля 1944 года. Согласно планам советского командования, части Приморской и 51-й армий должны были прорвать оборону противника со стороны Балаклавы в районе Сапун-горы и высоты северо-восточнее населённого пункта Карань. Вспомогательный удар был запланирован в районе Бельбека. Однако попытки штурма города 18 и 23 апреля оказались для советских войск безуспешными. Частям Красной армии требовалось запастись боеприпасами и провести перегруппировку подразделений.

На подступах к Севастополю. Бойцы гвардии старшего лейтенанта Александрова атакуют противника, 1944 год

© Wikimedia Commons/Public Domain

5 мая пришли в движение части 2-й гвардейской армии, атаковавшие укрепления противника, а два дня спустя начался генеральный штурм города. Войска главной ударной группы овладели Сапун-горой, нацистская оборона была прорвана. 9 мая советские части освободили Севастополь от гитлеровских оккупантов. Остатки 17-й армии отступили на мыс Херсонес к западу от Севастополя (в наши дни входит в черту города). Там гитлеровцы были окончательно разгромлены: они рассчитывали на эвакуацию, но помощь так и не пришла. В районе мыса в плен сдались 21 тыс. нацистских солдат и офицеров.

Если советские войска в 1941—1942 годах обороняли Севастополь 250 дней, то на освобождение Крыма от нацистов ушло чуть больше месяца. Общие потери 17-й полевой армии вермахта только в боях на суше составили около 100 тыс. человек.

По словам Максима Синицына, после победы в Крымской операции советское командование высвободило крупные силы, которые можно было использовать на других участках фронта.

Донесение ПУ 4-й УФ от 13 июня 1944 года

© Минобороны РФ

«Освобождение Крыма от нацистов имело стратегическое значение. Чёрное море оказалось под нашим контролем. Зашатался балканский фланг выстроенной гитлеровцами обороны. Турция в очередной раз убедилась в силе Красной армии. СССР вернул себе главную базу Черноморского флота в Севастополе, а жители полуострова были освобождены от изуверских условий гитлеровской оккупации. Советские войска, наступавшие в правобережной части УССР, могли больше не опасаться удара с тыла», — подытожил Валерий Куличков.