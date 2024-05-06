«Известия»: ЦБ России намерен ограничить комиссии за снятие денег с кредиток
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ России.
По данным газеты, банки начали чаще прятать дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с кредитных карт.
Отмечается, что рыночная комиссия за снятие средств с кредиток оправданна, однако, как только она превышает определённый уровень, это становится экстра-доходностью, и её следует включать в полную стоимость кредита.
«... в связи с чем прорабатываем механизмы, чтобы ограничить подобные практики», — говорится в статье.
Ранее эксперт в сфере кредитования, директор Ипотечного центра Анны Петровны Анна Цыбина рассказала об особенностях пользования беспроцентными кредитками.