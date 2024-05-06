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«Известия»: ЦБ России намерен ограничить комиссии за снятие денег с кредиток

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Центробанк России прорабатывает механизмы ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ России.

По данным газеты, банки начали чаще прятать дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с кредитных карт.

Отмечается, что рыночная комиссия за снятие средств с кредиток оправданна, однако, как только она превышает определённый уровень, это становится экстра-доходностью, и её следует включать в полную стоимость кредита.

«... в связи с чем прорабатываем механизмы, чтобы ограничить подобные практики», — говорится в статье.

Ранее эксперт в сфере кредитования, директор Ипотечного центра Анны Петровны Анна Цыбина рассказала об особенностях пользования беспроцентными кредитками.

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