Специалист Цыбина рассказала об особенностях беспроцентных кредиток

Эксперт в сфере кредитования, директор Ипотечного центра Анны Петровны Анна Цыбина рассказала об особенностях пользования беспроцентными кредитками.

«Если успеть внести все деньги до конца льготного периода, проценты платить банку не придётся. Кредитная линия полностью восстанавливается после погашения суммы задолженности», — заявила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила Цыбина, льготный период или так называемый грейс-период кредитной карты начнётся на следующий день после возврата долга за покупки.

«Но очень важно помнить, что такие условия в банках обычно действуют на безналичные покупки, на снятие средств с карты льготный период не распространяется. Также невозможно совершить переводы с кредитной карты на другие», — заключила эксперт.

Ранее финансовый консультант, эксперт в области управления личными финансами Алёна Никитина дала рекомендации, как отказаться от дополнительных услуг, навязываемых банком при оформлении кредита.