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Специалист Цыбина рассказала об особенностях беспроцентных кредиток

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Эксперт в сфере кредитования, директор Ипотечного центра Анны Петровны Анна Цыбина рассказала об особенностях пользования беспроцентными кредитками.
Специалист Цыбина рассказала об особенностях беспроцентных кредиток
  • Gettyimages.ru
  • © Plamen Resseleshki

«Если успеть внести все деньги до конца льготного периода, проценты платить банку не придётся. Кредитная линия полностью восстанавливается после погашения суммы задолженности», — заявила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила Цыбина, льготный период или так называемый грейс-период кредитной карты начнётся на следующий день после возврата долга за покупки.

«Но очень важно помнить, что такие условия в банках обычно действуют на безналичные покупки, на снятие средств с карты льготный период не распространяется. Также невозможно совершить переводы с кредитной карты на другие», — заключила эксперт.

Ранее финансовый консультант, эксперт в области управления личными финансами Алёна Никитина дала рекомендации, как отказаться от дополнительных услуг, навязываемых банком при оформлении кредита.

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