Финансист Никитина рассказала о способе отказаться от допуслуг при кредите

Финансовый консультант, эксперт в области управления личными финансами Алёна Никитина дала рекомендации, как отказаться от дополнительных услуг, навязываемых банком при оформлении кредита.

«Лучше сфотографировать договор и показать его юристу. Отказаться от страховки иногда бывает выгоднее», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила специалист, отказаться от дополнительных услуг можно в течение двух недель после подписания договора.

Банк не вправе отказать клиенту. Это право каждого человека, и ЦБ очень жёстко за этим следит, заключила финансист.

Ранее аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова рассказала, как выбрать оптимальный срок кредитования.