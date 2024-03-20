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Аналитик Солдатенкова дала советы по выбору оптимального срока кредитования

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Аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова рассказала, как выбрать оптимальный срок кредитования. Она отметила, что важно ориентироваться на финансовые возможности не только в момент оформления ссуды, но и на перспективу.
Аналитик Солдатенкова дала советы по выбору оптимального срока кредитования
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» эксперт обратила внимание, что в момент одобрения заявки банки чаще всего сразу предлагают оформить кредит на максимально возможный при имеющихся параметрах срок.

«При прочих равных я бы рекомендовала не сокращать его, поскольку, во-первых, это чревато переподачей заявки и вероятностью отказа, а во-вторых, никто не мешает вам при наличии возможности в дальнейшем вносить больший размер ежемесячного платежа, чем предусмотренный графиком, и снижать таким образом итоговую переплату по кредиту либо размер платежа», — пояснила Солдатенкова.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.

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