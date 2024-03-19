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Доцент Агеева назвала вклад в крупном банке самой надёжной инвестицией

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Доцент кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.
Доцент Агеева назвала вклад в крупном банке самой надёжной инвестицией
  • Gettyimages.ru
  • © Marut Khobtakhob

«Наиболее надёжной инвестицией считается вклад в крупном банке на срок в пределах года. Пока средства хранятся на депозитном счёте, банк берёт у вас их в долг, а затем возвращает с процентами. Депозитное инвестирование застраховано государством и имеет фиксированный срок размещения», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, потенциальным инвесторам также стоит обратить внимание на недвижимость и антиквариат, но нужно учитывать, что эти активы требуют серьёзных первоначальных вложений и обладают низкой ликвидностью.

Что касается финансовых инструментов, то помимо вкладов, это акции и облигации, напомнила Агеева.

Ранее президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин выразил мнение, что не стоит вкладывать в биткоин последние деньги.

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