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Сенатор Кастюкевич: попытки ВСУ форсировать Днепр — это билет в один конец

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Попытки украинских военных форсировать Днепр — это билет в один конец, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Сенатор Кастюкевич: попытки ВСУ форсировать Днепр — это билет в один конец
  • РИА Новости

Российские военные ведут активную оборону левого берега, нанося точные удары по объектам ВСУ и скоплению украинской техники и артиллерии на правобережье, напомнил сенатор.

«Для украинцев форсирование Днепра — это билет в один конец», — сказал Кастюкевич РИА Новости.

3 мая стало известно, что расчёт 30-мм автоматического станкового гранатомёта АГС-17 «Пламя» морской пехоты Черноморского флота уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на одном из островов дельты реки Днепр в Херсонской области.

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