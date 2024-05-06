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Депутат Шеремет: французские войска на Украине будут расценены как интервенты

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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что французские войска на Украине будут расценены как интервенты зоны российских геополитических интересов.

Об этом информирует РИА Новости.

«Для президента Франции Эммануэля Макрона ввод войск на Украину станет последней лебединой песней его политической карьеры», — сказал Шеремет.

По словам депутата, французский народ не простит ему втягивания Франции в полномасштабный военный конфликт.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Макрон на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином намерен показать Францию сверхдержавой.

Также Кремль назвал опасным заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину.

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