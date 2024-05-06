Депутат Шеремет: французские войска на Украине будут расценены как интервенты
Об этом информирует РИА Новости.
«Для президента Франции Эммануэля Макрона ввод войск на Украину станет последней лебединой песней его политической карьеры», — сказал Шеремет.
По словам депутата, французский народ не простит ему втягивания Франции в полномасштабный военный конфликт.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Макрон на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином намерен показать Францию сверхдержавой.
Также Кремль назвал опасным заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину.