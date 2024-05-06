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Пушков: Макрон на встрече с Си Цзиньпином намерен показать Францию сверхдержавой

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Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином попытается встать на один уровень с главами держав «большого треугольника» в лице КНР, США и России.

Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

При этом, по его словам, у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета.

Пушков отметил, что суверенитет Франции, наблюдавшийся при генерале Шарле де Голле, был принесён в жертву Евросоюзу и НАТО с центром в США. 

Ранее Си Цзиньпин прибыл с госвизитом во Францию.

Также сообщалось, что Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином олимпийское перемирие.

Кроме того, стало известно, почему Макрон рассчитывает привлечь Си Цзиньпина к обсуждению олимпийского перемирия.

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