Пушков: Макрон на встрече с Си Цзиньпином намерен показать Францию сверхдержавой

Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином попытается встать на один уровень с главами держав «большого треугольника» в лице КНР, США и России.

Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

При этом, по его словам, у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета.

Пушков отметил, что суверенитет Франции, наблюдавшийся при генерале Шарле де Голле, был принесён в жертву Евросоюзу и НАТО с центром в США.

Ранее Си Цзиньпин прибыл с госвизитом во Францию.

Также сообщалось, что Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином олимпийское перемирие.

Кроме того, стало известно, почему Макрон рассчитывает привлечь Си Цзиньпина к обсуждению олимпийского перемирия.