Пушков: Макрон на встрече с Си Цзиньпином намерен показать Францию сверхдержавой
Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
При этом, по его словам, у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета.
Пушков отметил, что суверенитет Франции, наблюдавшийся при генерале Шарле де Голле, был принесён в жертву Евросоюзу и НАТО с центром в США.
Ранее Си Цзиньпин прибыл с госвизитом во Францию.
Также сообщалось, что Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином олимпийское перемирие.
Кроме того, стало известно, почему Макрон рассчитывает привлечь Си Цзиньпина к обсуждению олимпийского перемирия.