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Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином олимпийское перемирие

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение обсудить с главой Китая Си Цзиньпином перемирие во всех конфликтах в мире на период парижской Олимпиады-2024.
Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином олимпийское перемирие
  • AP
  • © Thomas Padilla

Об этом французский лидер сказал во время беседы с газетой La Tribune.

Речь идёт о приостановке боевых действий во всех странах мира, в том числе на Украине.

«Перемирие должно стать посланием всему миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник», — заявил президент Франции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Франция должна прекратить поставлять вооружения на Украину, чтобы показать искренность инициативы о перемирии.

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