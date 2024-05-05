Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином олимпийское перемирие
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Об этом французский лидер сказал во время беседы с газетой La Tribune.
Речь идёт о приостановке боевых действий во всех странах мира, в том числе на Украине.
«Перемирие должно стать посланием всему миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник», — заявил президент Франции.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Франция должна прекратить поставлять вооружения на Украину, чтобы показать искренность инициативы о перемирии.