«Озабочен собственным имиджем»: почему Макрон рассчитывает привлечь Си Цзиньпина к обсуждению олимпийского перемирия

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином возможное достижение олимпийского перемирия на всех театрах военных действий в мире. О планах добиться прекращения огня на Украине на время Игр в Париже Макрон впервые заявил ещё в марте. Тогда президент Владимир Путин сказал, что в этом вопросе Россия будет исходить из своих интересов и ситуации в зоне боевого соприкосновения. Опрошенные RT эксперты подчёркивают, что, рассуждая о прекращении огня на Украине, Макрон занимает двойственную позицию: призывает к перемирию и одновременно угрожает России отправкой иностранных войск в поддержку киевского режима.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Париж намерен обсудить с ним вопрос достижения олимпийского перемирия, то есть прекращения огня в зонах конфликтов на время проведения Игр-2024, которые стартуют в конце июля.

«Олимпийское перемирие должно стать нашим посланием всему миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и во вторник. Эти Игры позволят провести международный саммит за день до открытия, чтобы содействовать повестке, соответствующей нашим изначальным целям, однако, на мой взгляд, олимпийское перемирие — основное послание. Мы попытаемся его достичь на всех театрах военных действий», — сказал французский лидер в интервью газете La Tribune.

Журналист издания уточнил, касается ли эта инициатива конфликта на Украине, на что политик ответил: «Нужно попытаться (достичь его. — RT) везде». При этом, когда собеседник Макрона напомнил о его недавнем заявлении о готовности отправить войска на Украину, французский президент сказал, что таким образом он ведёт верную политику в отношении России.

«Стратегическая двусмысленность состоит в том, чтобы не раскрывать слишком много подробностей. Россия, как стратегическая держава, больше не ставит нас ни о чём в известность... В борьбе с таким врагом было бы большой слабостью в принципе устанавливать ограничения», — заявил Макрон.

Добавим, что Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом во Францию 5 мая. Встреча лидеров двух стран приурочена к 60-летию установления дипломатических отношений между КНР и Францией. Во время европейского турне председатель КНР также посетит Будапешт и Белград по приглашению лидеров Венгрии и Сербии. Поездка Си Цзиньпина в Европу, которая стала первой за пять лет, продлится с 5 по 10 мая.

Навязчивая идея

О планах добиться прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр 2024 года в Париже Макрон впервые заявил в марте. Тогда в интервью ведущим единого украинского телемарафона он сказал, что Париж напрямую предложит России прекратить военные действия на время спортивных состязаний.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на тот факт, что французский лидер противоречит сам себе.

«Он постоянно сам себе противоречит, говорит какие-то очень странные вещи. То сначала говорит о вводе войск Европейского союза или отдельных стран НАТО в зону конфликта, то говорит о том, что никогда не станет инициировать ничего подобного. Теперь начал говорить про Олимпийские игры», — сказала дипломат в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон

globallookpress.com

© Xinhua/Xie Huanchi

В свою очередь, президент Владимир Путин тогда заявил, что о предложении Макрона ему ничего не известно, но Москва готова изучить любые варианты, если они будут отвечать интересам России.

«Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации, будем исходить из интересов РФ и ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется. Знаете, я всё время говорил и ещё раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются. Мы за, если они действительно по-серьёзному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года», — сказал Путин журналистам 18 марта.

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Позднее Макрон продолжил продвигать идею олимпийского перемирия. В апреле в интервью BFMTV он заявил, что намерен вовлечь в эту инициативу многих партнёров Франции, потому как Олимпийские игры, по его мнению, должны быть моментом для дипломатического мира. При этом перемирие должно распространяться не только на Украину, но и на палестино-израильский конфликт, сказал французский президент.

Тогда же он заявил, что намерен обратиться за помощью в этом вопросе к председателю КНР Си Цзиньпину, до визита которого в Париж на тот момент оставалось несколько недель.

После этого в Кремле сообщили, что Париж не направлял каких-либо официальных предложений о перемирии. При этом, как напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные инициативы Киев использует с целью перевооружиться и провести перегруппировку.

«И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи и инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. Это первое. И до сих пор официальных шагов на этот счёт никто не делал», — отметил Песков.

«Невозможно технически»

По мнению главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, заявления Макрона о некоем олимпийском перемирии, которого он хочет добиться при деятельном участии председателя КНР, являются попыткой представить свою позицию по Украине как взвешенную. Но при этом Макрон продолжает говорить о возможной отправке на Украину западных войск.

«Давайте внимательно прислушаемся к Макрону. В этом же интервью он прямо говорит, что будет шантажировать Россию неопределённостью с отправкой войск на Украину. Возникает вопрос: о каком минимальном доверии к Франции и её лидеру может идти речь, особенно в деле установления перемирия?» — подчеркнул эксперт.

Российские военные в зоне СВО

РИА Новости

© Станислав Красильников

Президент Франции занимает очевидно двойственную позицию, что наверняка не скроется от внимания китайской стороны, которая безукоризненно следует нормам международного права, добавил Межевич.

«Макрон в течение одной недели делает несколько противоположных заявлений по украинскому вопросу. Это уже начинает походить на распад личности по медицинским причинам. Вообще, каждое слово лидера такого крупного государства, как Франция, должно тщательно взвешиваться, так как от его позиции зависит многое. Но если посмотреть на Эммануэля Макрона, то он говорит много и непрерывно, однако в этом потоке взаимоисключающих заявлений нет смысла», — отметил собеседник RT.

Скорее всего, его заявления об установлении некоего перемирия тиражируются сейчас по той причине, что воинственная риторика французского лидера об отправке войск на Украину не нашла поддержки не только среди самих французов, но и среди глав государств Старой Европы, полагает эксперт.

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«Во Франции очень мало желающих повторить сражение под Бородином. Более того, там очень мало людей, которые готовы защищать собственно сам Париж. Францию спасает только то, что в этот раз со стороны Берлина на неё некому наступать», — заметил политолог.

При этом намерения Макрона и его мотивация очевидны всем, считает Николай Межевич.

«Подоплёка этих заявлений понятна и Москве, и Пекину. В КНР очень высокая культура дипломатии, и люди там терпеливые. Они не будут говорить Макрону открыто, что он мошенник, но это не значит, что они не будут об этом думать», — подчеркнул аналитик.

Заявления о глобальном перемирии от Эммануэля Макрона делаются для укрепления его лидерского реноме, но не несут под собой никакой конкретики, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Эти слова сложно оценивать серьёзно. Очевидно, что Макрон озабочен собственным имиджем больше, чем последствиями своих действий и заявлений. Не очень понятно, как такое олимпийское перемирие может быть реализовано. Как он это себе представляет? Вдруг останавливаются обстрелы, прекращаются вооружённые действия на линии соприкосновения не только на Украине, да ещё и в Палестине, потому что об этом договорились Франция и Китай? Это очевидная глупость. Так называемое олимпийское перемирие уже давно никто не соблюдает, всем понятно, что эти Игры давно в заложниках политической конъюнктуры и глобальных интересов», — отметил эксперт.

Даже если допустить такой сценарий в целом, на это должна согласиться не только готовая к урегулированию ситуации Россия, но и Украина, на которую рычагов давления у Франции или Китая нет, напомнил Леонид Крутаков.

«Украина не хочет никаких перемирий или переговоров с Россией. Кроме того, этому противодействуют в США, Великобритании, Германии. Если ставить этот вопрос серьёзно, то все эти акторы будут нести имиджевые, политические и даже военные потери. При чём здесь Китай, который вообще находится в стороне от этого конфликта? Так просто взять и по желанию установить олимпийское перемирие без комплексного решения причин кризиса нельзя, это невозможно технически», — заключил собеседник RT.