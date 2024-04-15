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Макрон: мы будем работать над олимпийским перемирием

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказала о планах добиться прекращения огня на время Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Макрон: мы будем работать над олимпийским перемирием
  • РИА Новости

«Мы будем работать над олимпийским перемирием. Через несколько недель в Париж приедет председатель КНР, я попрошу его помочь мне», – цитирует Макрона ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе.

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