Макрон: мы будем работать над олимпийским перемирием
- РИА Новости
«Мы будем работать над олимпийским перемирием. Через несколько недель в Париж приедет председатель КНР, я попрошу его помочь мне», – цитирует Макрона ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе.