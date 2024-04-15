Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе.

«Это решение справедливое. Мы просим спортсменов соблюдать нормы приличия, не делать неуважительных высказываний в адрес соперников, не играть в политику и не проявлять агрессию», — цитирует Макрона RMC Sport.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее в Федерации плавания России заявили, что не будут мешать Юлии Ефимовой получить нейтральный статус.