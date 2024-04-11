Федерация плавания России не будет мешать Ефимовой получить нейтральный статус
«Это её желание, хорошо, если воплотится. Никто препятствовать не будет. У нас с самого начала было решение президиума, что мы никаких претензий к решению спортсменов предъявлять не будем», — сказал Сальников РИА Новости.
По словам функционера, участие в Играх — личное дело каждого спортсмена, а его организация поддержала ешение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие
россиян в Олимпиаде.