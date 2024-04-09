The Times: Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде

Правительство Великобритании поддерживает решение о допуске российских спортсменов на предстоящие Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

По информации The Times, министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю отправил письма на имена главы МОК Томаса Баха и МПК Эндрю Парсонсу с поддержкой решения о допуске россиян.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что НОК Украины призвал своих спортсменов не делать общих фотографий с россиянами на ОИ-2024.