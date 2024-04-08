НОК Украины призвал своих спортсменов не делать общих фотографий с россиянами на ОИ-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины запретит своим спортсменам фотографироваться вместе с россиянами на Олимпийских играх в Париже.

«Не поздравлять друг друга, конечно, не стоять на каких-то общих фото, не давать общие интервью, конечно, не пожимать руку», — сказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на желание некоторых российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года.