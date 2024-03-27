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Фетисов — о российских спортсменах на Олимпиаде: им ещё жить в нашем обществе

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о желании некоторых российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024.
Фетисов — о российских спортсменах на Олимпиаде: им ещё жить в нашем обществе
  • РИА Новости

«Если это будет решение спортсменов, то они должны понимать, что им нужно будет как-то жить в нашем обществе. С другой стороны, непонятно, кто может поехать в Париж. Ведь большинство наших спортсменов из-за страусиной политики МОК просто не смогли отобраться на Игры, им не дали шансов», — заявил Фетисов РИА Новости. 

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что МОК относится к россиянам как ко второму сорту.

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