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Журова: нейтральный статус российских спортсменов на ОИ даёт понять, что нас нет

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) относится к россиянам как ко второму сорту.
Журова: нейтральный статус российских спортсменов на ОИ даёт понять, что нас нет
  • РИА Новости

«Понимаю, что МОК в любой момент могут их (условия допуска. — RT) ещё ужесточить. Это отношение к нам как ко второму сорту. Нейтральный статус даёт понять, что нас нет, это не про бомжей. Нас просто нет для них», — приводит слова Журовой РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МОК сделал заявление о безопасности на Олимпиаде после теракта в «Крокусе».

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