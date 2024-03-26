МОК сделал заявление о безопасности на Олимпиаде после теракта в «Крокусе»

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал вопрос безопасности на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Как всегда, ответственность за безопасность лежит на местных органах власти. Мы полностью доверяем им и их тесному сотрудничеству с международными партнёрами», — передаёт сообщение МОК РИА Новости.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее сообщалось, что сборные Франции и Чили почтят память жертв трагедии в «Крокусе».