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МОК сделал заявление о безопасности на Олимпиаде после теракта в «Крокусе»

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Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал вопрос безопасности на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
МОК сделал заявление о безопасности на Олимпиаде после теракта в «Крокусе»
  • РИА Новости

«Как всегда, ответственность за безопасность лежит на местных органах власти. Мы полностью доверяем им и их тесному сотрудничеству с международными партнёрами», — передаёт сообщение МОК РИА Новости.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее сообщалось, что сборные Франции и Чили почтят память жертв трагедии в «Крокусе».

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