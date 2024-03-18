«Запредельный цинизм»: как в России отреагировали на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложит прекратить огонь на Украине на время проведения Олимпийских игр в Париже. Владимир Путин, комментируя слова французского коллеги, отметил, что ему неизвестно о таком предложении, но заявил о готовности России «рассмотреть любые вопросы», если они будут отвечать интересам РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Макрону сначала завершить поставки вооружений и спонсирование терроризма. В Госдуме слова руководителя Франции назвали обыкновенным популизмом.

Вопрос допуска отечественных спортсменов к Олимпийским играм в Париже остаётся одним из важнейших для организаторов. В МОК могут поставить точку в этой теме и дать окончательные разъяснения по критериям приглашения на ближайшем исполкоме организации 18—19 марта.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принимающая сторона в данном случае обязана подчиниться вердикту МОК.

«Мы являемся организатором Олимпийских игр. Правило страны-хозяйки — идти с олимпийским движением в ногу. То есть это сигнал мира. Также мы следуем постановлениям Международного олимпийского комитета. Эта инстанция решила, что Россия как государство не может принимать участие в Играх, но атлеты могут выступать под белым флагом», — сказал президент Франции украинским журналистам.

Во время беседы ему также предложили потребовать от России прекратить огонь на время проведения ОИ. Макрон коротко пообещал «попросить об этом».

Он стал не первым французским политиком, за несколько месяцев до Олимпиады высказавшимся о российских атлетах. Так, мэр Парижа Анн Идальго ранее заявила, что будет лучше, если они наряду с белорусами не приедут вообще.

Отвечая на вопрос журналистов, президент России Владимир Путин отметил, что ему неизвестно о заявлении главы Франции, но изъявил желание рассмотреть любые вопросы, если они будут отвечать интересам РФ.

«Я всё время говорил и ещё раз повторю: мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются, а если они действительно, по-серьёзному в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами. А не взять паузу для перевооружения на полтора-два года», — подчеркнул Путин во время пресс-подхода.

Вместе с тем президент отметил, что в настоящий момент фактически подрываются основы международного спорта.

«Что касается Олимпийских игр, то международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения, олимпизма», — добавил Путин.

В целом в России идея Макрона о прекращении огня на время проведения Олимпиады вызвала в основном негативную реакцию. Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила со встречным предложением: прекратить поставки вооружений и спонсирование терроризма. Кроме того, она уверена: будет нелишним выдвинуть аналогичное требование участникам конфликта на Ближнем Востоке.

«От слова Франции наверняка там многое зависит», — предположила Захарова в беседе с «Матч ТВ».

В Госдуме считают, Макрон просто сделал популистское заявление, чтобы лишний раз напомнить о себе. Такой точки зрения придерживается председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

«Это очередная популистская выходка. Вчера мэр Парижа заявила, что будет счастлива, если россиян не допустят до Игр. Сегодня Макрон предлагает перемирие на время Олимпиады. Он уже не знает, какие вбросы запускать. Неадекватный какой-то политик. Опять пытается политику впутывать в спорт. Я не считаю, что это серьёзные заявления», — цитирует депутата «Спорт-Экспресс».

Полностью согласилась с ним трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

«Вспомнил вдруг про Олимпийские игры. Мне кажется, этот человек просто желает о себе лишний раз напомнить. То он хочет (поставлять Киеву. — RT) оружие, то войска ввести, теперь огонь прекратить. Одним словом — популист», — посетовала она.

Депутат Николай Валуев уверен: Макрон теперь обязан предпринять следующие шаги и предложить приостановить боевые действия на время проведения Олимпиады Украине и Израилю. А Светлана Журова особую нелепость ситуации видит в том, что президент Франции сам недавно призывал ввести войска на Украину.

«Очень нелепо звучит его предложение, когда на эту Олимпиаду не пустили наших спортсменов. Как-то странно выходит — нет? Почему мы должны реагировать на призыв человека, который ещё пару недель назад призывал ввести войска третьей страны на фронт? Как-то лицемерно и странно это всё выглядит. Почему Макрон не может адресовать этот запрос украинцам? Этот Макрон очень странный, его слова действительно противоречат друг другу», — отметила Журова в беседе со Sport24.

В отечественных федерациях по различным видам спорта и вовсе предпочли никак не реагировать на идею Макрона. Например, глава Федерации лыжных гонок (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что ей просто неинтересно, что говорит президент Франции.

А старший тренер национальной команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает правильным вообще перенести Олимпиаду в другое место.

«Страна, чей президент допускает возможность ввода своих войск на территорию чужого государства, чтобы воевать против России, не имеет права проводить ОИ. К сожалению, до Игр осталось мало времени и никто их никуда не перенесёт. Но очень грустно, когда руководитель делает такие заявления», — отметила специалист.

Высказались и некоторые отечественные атлеты. Например, известный шахматист Сергей Карякин счёл предложение французской стороны абсолютным цинизмом и манипуляцией.

«Это запредельный цинизм. Когда у них начались проблемы на фронте, они пытаются любыми предлогами склонить нас к мирным переговорам. Уверен, если бы у России не было сейчас инициативы, подобных предложений не поступило», — подчеркнул Карякин.

А заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала Макрону допустить россиян к Играм.

«Ему надо думать в другом направлении — как пригласить всех русских спортсменов. Наше неучастие в Олимпиаде нелогично. Когда сильнейшие спортсмены, которые всегда украшали Олимпийские игры своим присутствием, отстранены, это ненормально. Редкий идиотизм», — подытожила специалист.