Бах заявил, что опасается агрессивных заявлений со стороны России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал, чего опасается организация в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Того, что будут всё более агрессивные заявления со стороны России и их правительства. Мы ставим условия, они не изменятся: тем, кто готов их уважать, рады в Париже, тем, кто не хочет им следовать, не рады», — цитирует Баха ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Напомним, что летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

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