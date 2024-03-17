Бах заявил, что опасается агрессивных заявлений со стороны России
- РИА Новости
«Того, что будут всё более агрессивные заявления со стороны России и их правительства. Мы ставим условия, они не изменятся: тем, кто готов их уважать, рады в Париже, тем, кто не хочет им следовать, не рады», — цитирует Баха ТАСС.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Напомним, что летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Роднина назвала популистом Макрона после предложения о прекращении огня на время ОИ.