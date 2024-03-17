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Роднина назвала популистом Макрона после предложения о прекращении огня на время ОИ

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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона.
Роднина назвала популистом Макрона после предложения о прекращении огня на время ОИ
  • РИА Новости

«Вспомнил он вдруг про Игры. Мне кажется, этот человек просто хочет о себе лишний раз напомнить. То он хочет нам оружие, то войска ввести в Россию, теперь огонь прекратить. Одним словом — популист», — цитирует Роднину Sport24.

Накануне Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже. 

Напомним, что летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МОК не изменит критерии допуска россиян к Олимпиаде в Париже.

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