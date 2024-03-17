Роднина назвала популистом Макрона после предложения о прекращении огня на время ОИ
- РИА Новости
«Вспомнил он вдруг про Игры. Мне кажется, этот человек просто хочет о себе лишний раз напомнить. То он хочет нам оружие, то войска ввести в Россию, теперь огонь прекратить. Одним словом — популист», — цитирует Роднину Sport24.
Накануне Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже.
Напомним, что летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что МОК не изменит критерии допуска россиян к Олимпиаде в Париже.