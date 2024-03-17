Валуев — о заявлении Макрона: чего стоят слова лягушатника, грозящего убивать россиян

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

«Он призвал только Россию? А почему он этого не предложил Украине, Израилю? Что стоят слова лягушатника, грозящего отправить своих солдат убивать россиян? Нелепое предложение!» — цитирует Валуева Sport24.

Накануне Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Напомним, что летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент МОК Томас Бах сказал, чего опасается организация в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.