Утечка информации, квоты россиян и споры об участии: до Олимпиады в Париже осталось четыре с половиной месяца

Организаторы Олимпиады-2024 допустили утечку информации о планах по обеспечению безопасности соревнований, логистике и медицинском сопровождении. Есть проблемы и с церемонией открытия: её программу могут сократить в связи с различными угрозами, а допускать ли к мероприятию россиян, МОК решит на ближайшем исполкоме. Между тем Минспорт и ОКР ещё не сформулировали официальную позицию об участии в форуме российских спортсменов, а споры о том, стоит ли ехать в Париж в нейтральном статусе, не утихают. Что обсуждают за четыре с половиной месяца до Игр — в материале RT.

Кто получил лицензии?

До старта Олимпиады в Париже остаётся чуть более четырёх месяцев, а определённости с тем, будут ли россияне в ней участвовать и в каком количестве, по-прежнему нет. Международный олимпийский комитет в декабре прошлого года допустил атлетов из России и Белоруссии к Играм в нейтральном статусе, однако окончательное решение было отдано на откуп федерациям по различным видам спорта.

В связи с этим российские спортсмены оказались в неравных условиях с конкурентами, ведь ряд организаций категорически отказались предоставлять им допуск даже без флага и гимна. Так, президент World Athletics Себастьян Коу занял принципиальную позицию и объявил о недопустимости приглашения россиян в Париж. Поэтому даже те немногие, кто уже выполнил олимпийский норматив, не могут рассчитывать на участие.

В свою очередь, World Aquatics вычеркнула с международной арены российское синхронное плавание, но допустила пловцов и прыгунов в воду. Однако при этом было выставлено условие о подписании особой декларации, с чем категорически не согласились в России. В итоге на чемпионат мира, прошедший в феврале в Дохе, российские спортсмены не поехали. Для прыгунов в воду это был последний шанс квалифицироваться в Париж. В плавании же нормативы ещё можно выполнить до 23 июня, однако учитываются лишь результаты, показанные за рубежом, а не на внутренних стартах.

Отказались от прохождения отбора на Олимпиаду и в гимнастических командах — как в спортивной, так и в художественной, назвав критерии допуска FIG унизительными, а выступление под нейтральным флагом — предательством. Среди тех немногих, кто сумел получить лицензии на Игры, оказались представители тхэквондо, где добились успеха четыре человека, дзюдо (12), вольная борьба и велоспорт (по четыре).

А одним из самым массовых в Париже может стать представительство теннисистов. ITF допустила россиян и белорусов к Олимпиаде не только в личных разрядах, но и в парах и микстах. Окончательная заявка будет составляться согласно рейтингам ATP и WTA, которые выйдут на следующий день после окончания «Ролан Гаррос». Сохранились шансы на завоевание путёвок и в академической гребле, но лишь в одиночках и двойках. Квалификационные соревнования пройдут в апреле в Венгрии и в мае — в Швейцарии. Прыгуны на батуте претендуют на две лицензии по итогам выступления на Кубке мира.

Позиция Минспорта и ОКР

В России существуют разные точки зрения относительно того, стоит ли российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать официальную позицию по участию отечественных спортсменов в Олимпиаде. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце февраля 2024 года заявил, что поручения должны быть выполнены.

«Поручения должны быть выполнены, и должны быть сформированы соответствующие рекомендации», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом глава ОКР Станислав Поздняков, судя по его выступлениям, не поддерживает поездку в Париж в нейтральном статусе.

«Моё личное убеждение, что все соревнования, включая ОИ, должны проходить на недискриминационных условиях для всех спортсменов. В соответствии с Олимпийской хартией должны быть исключены любые преследования по полу, вероисповеданию и, безусловно, политическим взглядам. На сегодняшний день МОК грубо игнорирует Олимпийскую хартию в этой части и подписание документа для участия в Олимпиаде, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением российского законодательства. Не уверен, что в таком случае наши спортсмены будут его подписывать», — цитирует Позднякова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем высказал мнение, что руководству МОК нужно очень хорошо задуматься над понятием «двойные стандарты» и теми решениями, которые оно принимает в отношении страны, так как дискриминация несёт в себе угрозу развала олимпийского движения.

«На ситуации в других частях мира они закрывают глаза. То, что происходит вокруг Украины, вдруг становится предметом их интереса. Хотя спорт должен быть чистым от политики. Им следует задуматься, потому что угроза есть», — сказал Песков.

Предвзятое отношение к россиянам проявляется не только в части отбора. Так, в МОК до сих пор не определились, смогут ли нейтралы принять участие в параде атлетов на церемонии открытия. Это решение примут на ближайшем заседании исполкома, которое будет проходить в Лозанне с 19 по 21 марта. Высока вероятность, что в организации последуют примеру Международного паралимпийского комитета и откажут в допуске к торжеству.

Мнения спортсменов насчёт участия в Олимпиаде в нейтральном статусе прямо противоположные. Например, серебряная медалистка ОИ-2016 на велотреке Анастасия Войнова назвала абсурдом необходимость получать нейтральный статус.

«Не понимаю, почему вообще спортсмены находятся в отстранении, почему мы должны просить какой-то нейтральный статус. Считаю абсурдом прогибаться и принимать такие условия. Мне категорически это не надо, обойдусь без их нейтрального статуса», — заявила Войнова.

Олимпийский чемпион 1992 года в прыжках с шестом Максим Тарасов, напротив, уверен: нужно пользоваться любой возможностью.

«Я участвовал в двух Олимпиадах. На одной в составе Объединённой команды, а в Сиднее — под флагом России. Спортсмены должны выступать», — подчеркнул бывший легкоатлет.

А Роман Костомаров считает, что выступление в нейтральном статусе должно оставаться на усмотрение каждого отдельного атлета.

«Мне трудно сказать, как бы я делал на сегодняшний день. Думаю, это должно быть решение спортсменов, тренеров, которые всю жизнь тратят на то, чтобы добиться наивысшего результата, олимпийского золота. Да, конечно, ситуация очень сложная. Без гимна, без флага. Но это уже выбор каждого человека, который либо готов выступать там под нейтральным, либо не готов», — цитирует Костомарова «Чемпионат».

Утечка информации

Тем временем во Франции разразился скандал. В конце февраля у одного из сотрудников парижской мэрии украли ноутбук и две флешки, на которых содержалась конфиденциальная информация, касающаяся плана по обеспечению безопасности Игр. А спустя несколько дней стало известно ещё об одной пропаже. Другой ноутбук, где хранились документы с планами доступа и передвижения работников системы здравоохранения, похитили из автомобиля генерального секретаря управления больницы Авиценны.

Таким образом, в связи с угрозами безопасности в Оргкомитете задумываются о сокращении программы церемонии открытия. Она запланирована достаточно необычной — атлеты не пройдут привычным парадом по стадиону, а проплывут по Сене на лодках. Зрители смогут наблюдать за ними с набережной, при этом для 222 тыс. человек проход будет бесплатным, но по специальным приглашениям. Также планируется привлечь около 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов, преимущественно муниципальных полицейских.

Контроль WADA

Всемирное антидопинговое агентство объявило, что нейтральные атлеты из России не будут подвергаться дополнительным проверкам в преддверии Олимпиады. Как заявляется в пресс-релизе организации, на этот раз не требуется создание комиссии по аналогии с той, что работала в 2018-м перед Играми в Пхёнчхане. Тогда атлетов проверяли на возможную причастность к якобы существовавшей в РФ государственной системе употребления запрещённых веществ.

«Сегодня ситуация совершенно иная. Во-первых, в 2024 году в Париже спортсмены из России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе по причинам, не связанным с допингом. Кроме того, у WADA и международных федераций было время, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности спортсменов, замешанных в российской допинговой схеме или дальнейших действиях по сокрытию фактов, причём в приоритете были случаи, связанные с действующими спортсменами», — говорится в документе на сайте WADA.