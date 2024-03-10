Российская тхэквондистка Хан завоевала лицензию на Игры в Париже
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Хан, выступавшая на европейском квалификационном турнире в столице Болгарии в нейтральном статусе в весе свыше 67 кг, одолела австрийскую тхэквондистку Марлен Джал.
Таким образом, выход в финал позволил россиянке завоевать лицензию на Олимпиаду.
World Taekwondo в апреле 2023 года допустила тхэквондистов из России и Белоруссии к турнирам под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.
Ранее тхэквондист Храмцов завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Париже.