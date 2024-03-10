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Российская тхэквондистка Хан завоевала лицензию на Игры в Париже

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Российская тхэквондистка Полина Хан завоевала лицензию на Олимпиаду-2024.
Российская тхэквондистка Хан завоевала лицензию на Игры в Париже
  • Gettyimages.ru

Хан, выступавшая на европейском квалификационном турнире в столице Болгарии в нейтральном статусе в весе свыше 67 кг, одолела австрийскую тхэквондистку Марлен Джал.

Таким образом, выход в финал позволил россиянке завоевать лицензию на Олимпиаду.

World Taekwondo в апреле 2023 года допустила тхэквондистов из России и Белоруссии к турнирам под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.

Ранее тхэквондист Храмцов завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Париже.

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