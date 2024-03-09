Тхэквондист Храмцов завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Париже

Россиянин Максим Храмцов завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Париже.

Он вышел в финал квалификационного турнира по тхэквондо в Софии, победив в полуфинале в весовой категории до 80 кг серба Стефана Такова.

Выход в финал и позволил россиянину завоевать лицензию.

World Taekwondo в апреле 2023 года допустила тхэквондистов из России и Белоруссии к турнирам под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.

Ранее сообщалось, что всемирная федерация тхэквондо расширила допуск россиян в нейтральном статусе.