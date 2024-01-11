Всемирная федерация тхэквондо расширила допуск россиян в нейтральном статусе

Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) расширил допуск россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Как сообщается на сайте World Taekwondo, российским и белорусским тхэквондистам разрешено участвовать в соревнованиях, признанных организацией.

World Taekwondo в апреле 2023 года допустила тхэквондистов из России и Белоруссии к турнирам под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.

Ранее сообщалось, что российские тхэквондисты Максим Храмцов и Владислав Ларин будут допущены на Гран-при в Париже.