Тхэквондисты Храмцов и Ларин будут допущены на Гран-при в Париже

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил, что победители Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов и Владислав Ларин в начале сентября впервые после отстранения из-за поддержки СВО выступят на Гран-при в Париже.

«Храмцов и Ларин примут участие в Гран-при в Париже. У них до 31 августа действует отстранение от участия в международных соревнованиях, этот срок заканчивается, и они выступят на турнире во Франции», — цитирует Иванова РИА Новости.

Он также отметил, что российская сборная будет представлена ещё семью спортсменами, в том числе Татьяной Мининой (до 57 кг), Лилией Хузиной (до 67 кг) и Полиной Хан (свыше 67 кг).

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) в мае не допустила Храмцова и Ларина к участию в чемпионате мира, проходившем в Баку.

Гран-при состоится во Франции 1—3 сентября.

Ранее серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко высказался о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.