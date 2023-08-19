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Легкоатлет Лысенко не ждёт, что его допустят к Олимпиаде в Париже

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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко высказался о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.
Легкоатлет Лысенко не ждёт, что его допустят к Олимпиаде в Париже
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я уже, в принципе, не ожидаю, что нас пустят на Олимпиаду, настроен на другие цели. Очень рад, что у нас запланированы крупные старты — Игры БРИКС и Игры дружбы, надеюсь, что всё получится», — приводит слова Лысенко РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Коу дал понять, что механизм по допуску спортсменов из России к Олимпиаде 2024 года пока не выработан. По его словам, российские легкоатлеты вряд ли примут участие в Играх в Париже.

Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что молчание Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских спортсменов разрушает миссию спорта.

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