«Чтобы нас не ставили в неприемлемые условия»: теннисисты из РФ допущены к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе

Международная федерация тенниса приняла решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Отбор на Игры будет осуществляться согласно рейтингам ATP и WTA, которые выйдут на следующий день после окончания «Ролан Гаррос». По правилам в одиночных разрядах каждая страна может выставить максимум по четыре игрока. Кроме того, российские спортсмены смогут выступить в парных разрядах. В России позитивно восприняли это решение. При этом, по словам главы ФТР Шамиля Тарпищева, важно, чтобы атлетов не ставили во Франции в неприемлемые условия.

Международная федерация тенниса не стала тянуть время и опубликовала официальный релиз по поводу участия россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже. Согласно сообщению, спортсмены из этих стран смогут поехать на Игры, если будут соблюдать принципы нейтральных атлетов, ранее сформулированные МОК, а также соответствовать критериям отбора и допуска, изложенным в правилах организации.

«Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года», — говорится на официальном сайте.

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Отбор на Олимпиаду будет проведён согласно рейтингам АТР и WTA, которые организации опубликуют 10 июня — сразу после окончания «Ролан Гаррос». В одиночных разрядах выступят по 64 теннисиста. От страны в каждом из разрядов на парижских кортах смогут попытать счастья максимум четыре игрока.

В мужском рейтинге на данный момент это Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. И вряд ли здесь что-либо изменится. У девушек конкуренция выше: пока лидируют Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Однако шансы квалифицироваться на Игры сохраняют Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова, которые находятся на 24-й и 25-й строчках. Недалеко от них расположились Анастасия Потапова, Мирра Андреева и Анна Блинкова.

При этом в правилах отбора, опубликованных вместе с заявлением по допуску россиян и белорусов, остаётся пункт, согласно которому теннисисты обязательно как минимум дважды за олимпийский цикл должны быть заиграны за национальную команду в Кубках Дэвиса и Билли Джин Кинг. В 2016 году из-за этого условия чуть не пропустила Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Мария Шарапова.

Однако начиная с 2022 года сборная России не может по решению ITF принимать участие в вышеперечисленных турнирах. И до последнего момента в ФТР не было понимания, как международная федерация поступит в данном случае. Но судя по релизу, чиновники решили закрыть на это условие глаза. К тому же пункт правил про командные турниры допускает исключения.

Ещё один момент, который вызывал вопросы, — парные разряды и микст, в которых разыгрываются ещё три комплекта наград, а страны получают дополнительные квоты. Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев отмечал, что ITF определяет эти виды программы как командные, а значит, они находятся под запретом МОК. «Мы бьёмся, чтобы изменить эту ситуацию, но пока не получается», — отмечал специалист в интервью ТАСС в конце февраля.

Похоже, в итоге принципиальное решение было принято в пользу России. Это не зафиксировано в релизе организации, однако подтверждено в пресс-службе ITF.

«Российские теннисисты смогут сыграть в одиночном и парном разрядах», — цитирует организацию ТАСС.

При этом остаётся неизвестной судьба микста, который в Токио принёс российской сборной золото и серебро: в финале Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв победили Аслана Карацева и Елену Веснину. По информации «Коммерсанта», в этом виде программы отечественные спортсмены также смогут выступить, что вполне логично, поскольку по сути это та же пара, только составленная из теннисистов разного пола. Но в международной федерации эту информацию не подтвердили.

Тем временем в ФТР не спешат радоваться новостям. По словам Тарпищева, заявление ITF — только начало сложного пути.

«После решения международной федерации я могу сказать: так оно и должно быть. Мы должны играть, теннис должен быть, весь наш спорт должен быть. Важно только, чтобы нас не ставили в неприемлемые условия», — сказал специалист «Матч ТВ».

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников после публикации новости о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде, в свою очередь, назвал руководство ITF адекватным.

«Так и должно было случиться. Я много раз подчёркивал, что в международных теннисных организациях работают адекватные люди. Мне к этому добавить нечего. Мы все хотим, чтобы и мужчины, и женщины достойно выступили. Состав у нас сильный — я смотрю [на Игры] с большим оптимизмом», — приводит слова Кафельникова РИА Новости.

При этом депутат Госдумы Светлана Журова уверена, что представители Украины наверняка ещё обратятся к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать россиян к Олимпиаде.

«Если какой‑то теннисист захочет поехать, даже если российская сторона запретит, он сможет принять участие. Ведь российская сторона не оплачивает расходы теннисистов, поэтому их и допустили. Когда утвердят список допущенных теннисистов, ряд стран обратится к президенту Франции Эммануэлю Макрону, Украина понесётся первая, будут говорить, что ни одного русского теннисиста не должно быть на Олимпиаде. А какое решение примет Макрон — большой вопрос», — сказала Журова.