Рублёв признался, что ему стыдно за инцидент на турнире в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался об инциденте во время полуфинального матча турнира категории ATP 500 в Дубае.

«Я никто, чтобы такое себе позволять. И неважно, прав он или нет, такое непозволительно. Конечно, за это я чувствую вину. Мне стыдно, что я позволил себе такое и много раз позволял до этого инцидента», — заявил теннисист в интервью YouTube-каналу «Больше».

Россиянину начислили 200 очков за выход в 1/2 финала, а также почти $158 тыс. призовых. Таким образом, он остался пятой ракеткой мира.

Напомним, что в полуфинальном матче россиянина дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время игры с Александром Бубликом из Казахстана.

Ранее американский теннисист раскритиковал действия судьи, из-за жалобы которого отстранили Рублёва.