Американский теннисист раскритиковал действия судьи, из-за жалобы которого отстранили Рублёва

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал дисквалификацию россиянина Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира ATP в Дубае.

«Низшая лига… Линейного судью должны срочно понизить до уровня пиклбола», — написал Опелка в своих социальных сетях.

Напомним, что Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время полуфинального матча на турнире в Дубае с Александром Бубликом из Казахстана. Россиянин пытался объяснить супервайзеру, что не ругался, однако решение об отстранении уже было принято.

Ранее сообщалось, что Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP после дисквалификации в Дубае.