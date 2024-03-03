Американский теннисист раскритиковал действия судьи, из-за жалобы которого отстранили Рублёва
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«Низшая лига… Линейного судью должны срочно понизить до уровня пиклбола», — написал Опелка в своих социальных сетях.
Напомним, что Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время полуфинального матча на турнире в Дубае с Александром Бубликом из Казахстана. Россиянин пытался объяснить супервайзеру, что не ругался, однако решение об отстранении уже было принято.
Ранее сообщалось, что Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP после дисквалификации в Дубае.